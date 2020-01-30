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 Лидеры европейских стран должны отказаться от участия в политическом шоу 9 мая в Москве, - Фриз

Страны Европы должны обратить внимание на риторику российской власти и отказаться от участия в позорном политическом шоу, запланированное на 9 мая 2020 года.

Об этом сообщила народный депутат из "Европейской Солидарности" Ирина Фриз на своей странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по образованию и науке Вячеслав Никонов назвал Европейский Союз "гитлеровской коалицией". Обращает на себя внимание, что Никонов по совместительству является не только председателем правления фонда "Русский мир", но и внуком Вячеслава Молотова. Того самого, который подписывал соглашения с нацистским министром иностранных дел Иоахимом фон Риббентропом. Итак, Никонов считает, что после выхода из ЕС Великобритании в экономическом союзе не осталось ни одной страны, не входившей в нацистскую ось. Он также добавил, что "Франция также была захвачена, а ее заводы работали на Германию", – отметила политик.

Фриз отметила, что высказывания этого русского шовиниста должны иметь последствия, как минимум в виде персональных санкций и ограничения въезда такими гражданами Европейского Союза.

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"Потрясающе, что это заявление совпало с избранием другого представителя российского парламента вице-президентом ПАСЕ. Все это является пренебрежением ко всей Европе и де-факто реваншем страны-агрессора в сердце демократических государств", – добавила она.

"Россия начала осуществлять трактовку исторических событий, где факты прошлого объясняются политической конъюнктурой сегодняшнего дня и используются в стиле два мышления Джорджа Оруэлла. Еще несколько лет назад Дивизию Нормандия Неман изображали героями и борцами с фашизмом, но уже сейчас россиянам пытаются доказать, что французы были пособниками Третьего Рейха. Польша, которую Москва бросила в гитлеровскую оккупацию, по логике Госдумы РФ, вдруг также стала членом гитлеровской оси", – подчеркнула парламентарий.

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Источник: https://censor.net.ua/n3172774
 
 
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А зеленских лидер европейской страны или нет, бо он уже лыжи навострил на парад 9го мая ?
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9 мая покажет кто приедет на шабаш к кровавому сцарью и кто с них валютные шлюхи
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Лидеры европейских стран - это вассалы Путина! Макрон и Меркель облизывают этого карлика гебешного и Итальяшки тоже и Австрия - это все продажные твари!!!
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