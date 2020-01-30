 В 2019 году полиция обезвредила 275 организованных преступных групп, - Клименко

Об этом сказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко во время итогового совещания по деятельности Нацполиции в 2019 году, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

"В 2019 году полиция обезвредила 275 организованных (преступных. - Ред.) групп, к уголовной ответственности привлечено более 1 тыс. участников этих группировок, которым доказано совершение 2,5 тыс. преступлений. В тоже время, по выводам экспертов Всемирного экономического форума, сделанного на основе опроса руководителей компаний, работающих в Украине, наше государство заняло 81 место из 137 стран мира в рейтинге влияния организованной преступности на бизнес. Поэтому, учитывая такие угрозы, в прошлом году подразделениям стратегических расследований предоставлен статус межрегионального территориального органа с конкретными задачами", - сказал Игорь Клименко.

Он отметил, что среди задач подразделений - обнаружение и пресечение деятельности организованных преступных групп, разрыв спаек между организованной преступностью и политикой, а также привлечения к уголовной ответственности воров в законе.

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"Как результат - только за последние два месяца сотрудники подразделений стратегических расследований задержали девять так называемых "воров в законе" - в основном - граждане Грузии и России. Эти лица в дальнейшем будут принудительно выдворены за пределы нашего государства", - добавил Игорь Клименко.

Напомним, в Кировоградской области правоохранители задержали участников преступной группы, подозреваемых в убийстве адвоката, которое произошло в августе 2019 года в Кропивницком.