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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4424) опрос (1804)

 Президент Зеленский и правительство - главные двигатели реформ, – соцопрос

Большинство украинцев назвали президента Владимира Зеленского главным двигателем реформ в стране, на втором месте – правительство Гончарука. Люди также уверены, что положительные изменения в стране, в основном, тормозят олигархи и чиновники.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, что были обнародованы в среду, 29 января.

В рамках социсследования респондентам нужно было ответить на вопрос: "Двигатель или тормоз реформ?". И разделить на 2 категории предложенные варианты. К каждой категории разрешалось определить не больше 5 вариантов.

В итоге, 50,9% респондентов ответили, что больше всего реформам в Украине препятствуют олигархи, 43,1% назвали чиновников и 22,2% – парламентскую фракцию "Европейская солидарность".

В то же время, президента Владимира Зеленского в качестве двигателя выбрали 60,1% опрошенных. 37% считают таковым правительство, а 29,7% – фракцию "Слуга народа" в Верховной Раде.

Исследование проводилось 6–11 декабря 2019 года во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, среди 2018 респондентов старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, 28 января Верховный представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Жозеп Боррель и Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отметили высокий темп реформ в Украине, достигнутый правительством Гончарука за 5 месяцев работы.

Источник: https://censor.net.ua/n3172771
 
   
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хто знаэ хоч один реальний результат ПРАЦІ "рехформ"...
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А кого-то кто сидит на цензоре хоть рас спрашивали? Попадал хоть кто-то в соц опросы?
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п.с. весьма показательно, что "данные опроса" за 6-11 декабря))
Это ж нужно ТАК брехать, что даже брехню задним числом оформили - 1.5 месяца назад Президент Зеленский и правительство - главные двигатели реформ, – соцопрос - Цензор.НЕТ 6270
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Новость внимательно прочитай и узнай кто опрос якобы проводил, зрада
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Добросовестная фирма проводила, а не какая-то мармеладная фабрика.
Зрада зрадная.
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Ты тупая?? Тогда вбей в гугл кто такой Разумков и кто он в зекоманде. Это его фирма и специализируеться проводить опросы восхваляющие Оманского осла.
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я не тупая. ты тупая?
и не обзывай папередника-мармеладника оманским ослом.
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а ты откуда знаешь что фирма добросовестная
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В итоге, 22,2% респондентов ответили, что больше всего реформам в Украине препятствует парламентская фракция "Европейская солидарность".

все правильно !
если есть "Слуги народа", то должны быть и "Враги народа"

мудрый украинский нарид, как же ЗЕльоная плесень тебе загадила мозги !!!!
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И вырвал от свое ЗЕльоное сердце,
И все кругом кругом зажужжали зе-зе-зе
И радостно потирали перепончатые крылышки Президент Зеленский и правительство - главные двигатели реформ, – соцопрос - Цензор.НЕТ 9852
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Прямо "Перпетум Мобиле"...
Президент Зеленский и правительство - главные двигатели реформ, – соцопрос - Цензор.НЕТ 6316

Вопрос только один, а что они двигают?
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Ну за одного скажу впевнено- двигун від самокату. Другий напевно двигун від роялю.
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Цензор, может хватить Вставлять новости в которых фигурируют опросы от лживого и предвзятого центра Разумкова??!! По уровню ценности и достоверности эта новость на одной строке - * бомж бомжу во время пъянки сказал*
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Центр Разумкова продолжает КВН.

ЗЕ и его команда похерили практически все, за что брались. Двигатель блин...
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нажаль, дефолт - це головна мрія бородатої бабусі *****: в цьому випадку Україна остаточно втратить підтримку Заходу, тому вимушена буде звернутися по фінансову допомогу в свинособакію.
Далі - зрозуміло..
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Ali Hasan - это вряд ли...

не видите - большинство населения чокнулось окончательно... - это клиника...
Лебеду будут жрать и обвинять в этом Мову, Веру, Армию и украинских "нациков".... - вот не надо было поднимать эти вопросы....
Жили же однимнаротом...., а Крым правильно отжали... - он всегда руським был... Президент Зеленский и правительство - главные двигатели реформ, – соцопрос - Цензор.НЕТ 9035
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Побачиш сам, бо до цього потрібно не так багато часу. Я пам'ятаю як у 89 році це багатьох вилікувало, а зараз просто не всі залишилися в Україні.
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Позвольте узнать,какие реформы у нас проводятся?
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целых два двигателя реформ!!! и один из них с задним приводом
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олігархи привели до влади дурачка, щоб той провів реформи, тормозами яких вони є Президент Зеленский и правительство - главные двигатели реформ, – соцопрос - Цензор.НЕТ 9821 Президент Зеленский и правительство - главные двигатели реформ, – соцопрос - Цензор.НЕТ 9821
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,,реформы в Украине говорят о том,что социологическое исследования Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, что были обнародованы в среду, 29 января. вешают лапшу народу Украины
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Зеленский взял курс на диктатуру и тоталитаризм в Украине
29.01.2020Рубрика: Политика

То, о чем так много говорили порохоботы и во что ваш покорный слуга до последнего, признаюсь, не верил, похоже, начинает сбываться. «Зеленое» руководство страны, не особо таясь, взяло курс на изменение политического режима, и отнюдь не в сторону демократизации.

Первым звоночком были, конечно, действия новоизбранного парламента: игнорирование Зе-большинством законодательных процедур, презрительное отношение к оппозиции и так далее и тому подобное. Однако до недавнего времени оставалась надежда, что это делается во имя общего блага и заполученный Зеленским универсальный политический инструмент в виде монобольшинства в Раде совсем не обязательно толкнет главу государства на кривую дорожку конституционного переворота.

Увы, сейчас уже очевидно, что он избрал именно ее.

Скажем, предложенные поправки к Конституции - с ликвидацией госадминистраций и введением института префектов - это ничем не прикрытое и весьма агрессивное покушение на местное самоуправление. Президент хочет получить право приостанавливать полномочия, а по сути, распускать любой неугодный ему местный совет, блокировать его решения. Понятно, что при таких полномочиях главы государства все громады, от сельских до миллионных городских, станут более чем лояльными к Банковой. Мы такое уже проходили в 2010-2013 годах, и вы прекрасно помните, к чему это привело. Из той же оперы - попытки Зеленского закрепить в Конституции свое право назначать глав ГБР и НАБУ без согласования с кем-либо. Деятельность этих правоохранительных органов и сейчас вызывает немало вопросов, но включение в президентскую вертикаль однозначно превратит их в аналог путинского следственного комитета - дубину, при помощи которой можно будет устранить любого неугодного режиму.Конституционный суд, к счастью, не стал идти на поводу у возжелавшего дополнительных рычагов власти руководителя страны и завернул эту инициативу. Впрочем, не исключено, что это был политический спектакль - подняли на штыки акт поскандальнее, чтобы отвлечь внимание общественности от других, не менее, а то и более опасных.
Особое беспокойство у меня и коллег вызывают законопроекты, связанные с прессой - №2693 «О медиа», который был подан группой нардепов во главе с экс-руководителем телеканала «1+1» Александром Ткаченко, и «О противодействии дезинформации», разработанный Минкультом.
Что в них не так? Попробую разъяснить.
Прежде всего, государство намерено, так сказать, упорядочить нашу работу. Лицензировать ее. В случае принятия этих законов любая деятельность по распространению информации, включая ведение блогов и сайтов, неважно, являются они полноценными СМИ, с какой целью созданы, приносят прибыль или нет и так далее, будет расцениваться как «деятельность в сфере медиа» и подлежать обязательной регистрации. Отсутствие такой регистрации, согласно проекту, должно повлечь за собой административный (!) штраф в размере от пяти до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 85 до 170 тысяч грн. Это в несколько раз больше, чем уголовный штраф, который часто назначают коррупционерам. К вопросу о приоритетах Зе-власти…
Должны появиться некие «профессиональные журналисты», причем право на профессию будет обеспечивать членство в единой (!) «негосударственной» общественной организации - Ассоциации профессиональных журналистов Украины. Авторы проекта «О противодействии дезинформации» задумывают ее как аналог Союза журналистов СССР и хотят наделить более чем серьезными полномочиями. Ассоциация сможет карать и миловать, то есть проводить дисциплинарные расследования и исключать за любые проступки из своих рядов, лишая провинившихся возможности полноценно работать в СМИ: только удостоверение АПЖУ будет признаваться государством как подтверждение профессионального статуса журналиста.
Не надо быть прорицателем, чтобы догадаться, кто в итоге возглавит эту Ассоциацию и ее местные подразделения, как оно все будет функционировать. Глава АПЖУ наверняка будет регулярно заглядывать за инструкциями в Офис президента, а региональные «журналистишерляйтеры» станут завсегдатаями областных администраций, а то и получат там кабинеты. Появятся «суды чести» («медийных стандартов»), раз в год или два будут созываться отчетно-выборные конференции, станут обычным делом вызовы провинившихся «на ковер» к журналистскому начальству. Обязательно будут взятки. Без взяток при таких полномочиях никуда. Правда, я не уверен, кто станет инициатором: или редакции сами начнут заносить барашка в бумажке, чтобы их не трогали, или же Ассоциация (читай центральная и местная власти) поставит их на счетчик. Впрочем, эти процессы могут развиваться параллельно.
В России, кстати, до такого еще не додумались. Что ж, отрадно, что хоть в чем-то мы первые.
Но это еще не все изюминки упомянутых законопроектов. Так, правительство предлагает лишить журналистов ряда прав - тех, которые, видимо, считает особо неприятными для себя. К примеру, сейчас, согласно закону «О печатных средствах массовой информации», мы имеем право беспрепятственно посещать помещения субъектов властных полномочий и быть лично принятыми в разумные сроки их должностными и служебными лицами. Это означает, что камуфлированное быдло, охраняющее всякие налоговые и райгосадминистрации, не может закрывать двери перед репортером или выталкивать его на улицу. В жизни, понятно, всякое бывает, однако такое право у нас есть, и мы можем к нему апеллировать.
Авторы правительственного законопроекта предлагают разрешить работникам медиа посещать лишь открытые мероприятия. Степень открытости, само собой, определяет сам орган власти.
В случае принятия закона в такой редакции у журналистов не будет права «собирать информацию в районах стихийного бедствия, катастроф, в местах аварий, массовых беспорядков, военных действий».
Зато вводится целый ряд запретов, главный из которых - на распространение некой «дезинформации». Что это за зверь, Зе-законотворцы толком объяснить не смогли - соответствующее дефиниция в законе более чем расплывчата. Судя по всему, толкование термина будет расширенным - так, как угодно правительству.
Оправдывают борьбу с этой самой дезинформацией гибридной войной, которую ведет против нашей страны Российская Федерация. Правда, каким образом введение цензуры в украинском информпространстве - а речь, поверьте, идет именно об этом - поможет бороться с российской пропагандой, которая давно уже воздействует на умы напрямую, через спутниковые антенны и VPN, авторы объяснить не удосужились. Полагаю, что все это лишь отмазки. Причем самые что ни на есть гнилые.
Вы верите, что нынешние руководители страны, которые отводят войска с фронта, боятся назвать Россию агрессором, забыли о существовании оккупированного Крыма - что они всерьез намерены противодействовать информационным атакам с северо-востока? Что они подставляются под критику со всех сторон исключительно ради того, чтобы крепить оборону и не дать Путину оболгать Украину? Может, и украинские спутниковые каналы сейчас кодируют для противодействия агрессии? Чтоб, значит, враг не смог посмотреть наш замечательный контент… Раша-ТВ, кстати, прекрасно ловится на всей территории страны и денег не просит. Кушайте бесплатно!
Бритва Оккама призывает нас не плодить лишних сущностей. Гипотетический патриотизм Зеленского и его, так сказать, команды - именно такая, лишняя сущность. А вот жажда власти, причем власти авторитарной, - мотив вполне понятный. И объясняющий все или почти все из того, что происходит с недавних пор в Украине.
Как известно, любой, мало-мальски острый журналистский материал нетрудно объявить фейком. Стопроцентных доказательств, не располагая возможностями правоохранительных органов, собрать априори невозможно. Написал, скажем, журналист Иванов, что судья Петров купил на нетрудовые доходы особняк в Совиньоне, а тот такой: «Где ваши доказательства? Это дом моей тещи, заслуженной работницы детской поликлиники №4. Вот, скопила за много лет самоотверженного труда на благо общества». И ведь, действительно, никаких прав на домину у судьи нет, в документах его имя отсутствует. Фейк состряпал журналюга? Однозначно! А поскольку судья Петров - это важная фигура в государстве, представитель третьей ветви власти, то наезд на него вполне можно трактовать как посягательство на национальную безопасность. И значит, это дезинформация!
Предложения Минкульта не просто антиконституционные, они наглые. Куда там рыгам с их «драконовскими» законами 16 января! Те хоть стеснялись называть вещи своими именами. Эти ничего не стесняются, они хотят все и желательно сразу.
Согласно законопроекту, выявлять дезинформаторов и передавать их карающей длани государя должен некий уполномоченный по вопросам информации, которому будут помогать сотрудники СБУ. Ну вы поняли, да…
В Уголовном кодексе появится статья 114-2 - «распространение дезинформации». Простой «фейк» - от 85 до 117 тысяч грн (как в случае отсутствия регистрации у СМИ). Финансирование «фейков» (это к издателям и владельцам масс-медиа) - до пяти лет лишения свободы. Распространение такой информации, совершенное повторно или организованной группой (то есть редакцией) - от пяти до семи лет. Кстати, если санкция статьи предполагает лишение свободы на срок больше пяти лет, то на стадии досудебного расследования следователь и прокурор могут требовать отправить фигуранта в СИЗО. Иными словами, «зеленые» хотят получить возможность бросать за решетку целые журналистские коллективы.
Детально эти законопроекты уже разбирались правозащитным сообществом, поэтому не будем повторяться. Констатирую лишь, что тенденция не просто неприятная - она пугает.
У любой власти - особенно есл
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Мне кажется, или "патриоты" на этом сайте живут в своей параллельной реальности?
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Уточніть, будь ласка, в якій саме дурці проводився цей опрос
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Сама постановка этого вопроса уже -анекдот. А ответы на него-признак текущей имбецилии подавляющей части населения. Это,к сожалению навсегда.
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зелена навозна муха - реформатор?!!
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Самое смешное в этом "опросе" - 22,2% круглых идиотов,которые считают,что фракция из 25 депутатов может что-то тормозить в парламенте с монобольшинством.
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Такое впечатление, что центр Разумкова проводит свои "опросы" только в СН и ОП.
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"Исследование проводилось 6-11 декабря 2019 года" - ???? Нафіга такі старі рейтинги?

За півтора місяці вони кардинально помінялись!
До речі, за лютий, після того, як розпочнуть розглядати закон про ринок землі - ще більше поміняється!
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А можливо "какая разніца" . Промисловість впала до 8%, безробіття--збільшилось, борги по заробітній платі --збільшились, виплатьа соціальних виплат--суттєво зменшено, ціни на продуктові товари--збільшуються, тариф на холодну воду --збільшено завуліровавши під плату за обслуговування лічильника будівлі, невиплата ПДВ--збільнилась. Суцільне порушення конституції,Законів України, рішення Конституційного суду зі сторони президента і його гопників, суцільний провал і приниження держави на міжнародному рівні. І БРЕХНЯ НА БРЕХНІ ,піар та шоу в усіх сферах життя.
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И где же хотя бы одна реформа? Неужели воровство земли хотят впарить нам за реформу?
Президент Зеленский и правительство - главные двигатели реформ, – соцопрос - Цензор.НЕТ 9504
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