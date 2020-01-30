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Все про:Нацполиция (10818) правоохранительные органы (869) убийство (5487) Клименко Игорь (15)

 На сегодняшний день раскрытие убийств и тяжких телесных повреждений составляет 93%, - Клименко

На сегодняшний день раскрытие убийств и тяжких телесных повреждений в Украине составляет более 90%.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко во время итогового совещания о результатах деятельности органов полиции в 2019 году, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

"На сегодняшний день раскрытие убийств и тяжких телесных повреждений составляет 93%", - сказал Клименко.

Клименко привел в пример задержание преступной группы киллеры, которые обоснованно подозреваются в убийстве пресс-офицера Международного добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Амины Окуевой и покушении на жизнь Адама Осмаева.

"Преступников разоблачили в совершении еще двух заказных убийств", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уровень доверия украинцев к полиции составляет около 48% - Клименко

Напомним, полицейские подозревают в убийстве столичного предпринимателя в января 2014 года мужчину, которого уже задерживали в составе преступной организации по подозрению в совершении резонансных убийств. Другого участника этой банды подозревают в убийстве пресс-офицера Международного добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Амины Окуевой.

Источник: https://censor.net.ua/n3172768
 
 
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А как обстоят дела с профилактикой заказных убийств ?
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Ай немагу...Цензор ти знушаєшся? Все кажуть в цієї ОПГ під назвою МВС це є на 90 % банальна брехня..Хоча коменти цікаво читати))) Понеслась...
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Раскрыть, это не значит повесить на первого встречного!
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В качестве примера раскрытия привел задержание. Это так по-ментовски и позволяет без особых проблем устроить и 100% статистику.
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Тобто при рехвормі МВС пан Аваков свого часу збрехав, що в МВС не буде (і нині вже немає) ще совдепівських "показників розкривання злочинів"?
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Конечно.
Главное ведь "раскрыть", а кого посадят, это уже другой вопрос.
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Ну если провести параллель с убийством Шеремета, то возникает вопрос: а убийцы, которых обвинили, осудили и посадили, они точно убийцы?
Или это уже никакой роли не играет?
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Он хотел сказать, что назначение виновных резко возросло.
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это точно ... оставшиеся 7% это Гонгадзе ,Шеремет......
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Вони не вносять в ЕРДР 80 % заяв про злочин..через суди приходиться вимагати...Клименко не ганьбися. Пока МВС керує сабаков там нічого не зміниться. З "реХформи" маємо тільки нову форму, дебілв в патрульної полюції, розбіті приуси і поглиблення корупції. Тобі і твому господарю сабакову, міністру потрібна корумповану установа а не порядні поліцейськи.
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На сьогодні розкриття вбивств і тяжких тілесних ушкоджень становить 93%, - Клименко - Цензор.НЕТ 1834Полицай обкурился ...бу га га га...шо оно блеет..
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от это сказочник. даже 20 лет назад, когда в ментовке и прокуратуре работали настоящие профи, а не дети богатых жлобов и решалы на лексусах, больше 50 % никогда небыло
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