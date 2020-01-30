 На сегодняшний день раскрытие убийств и тяжких телесных повреждений составляет 93%, - Клименко

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко во время итогового совещания о результатах деятельности органов полиции в 2019 году, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.
"На сегодняшний день раскрытие убийств и тяжких телесных повреждений составляет 93%", - сказал Клименко.
Клименко привел в пример задержание преступной группы киллеры, которые обоснованно подозреваются в убийстве пресс-офицера Международного добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Амины Окуевой и покушении на жизнь Адама Осмаева.
"Преступников разоблачили в совершении еще двух заказных убийств", - добавил он.
Напомним, полицейские подозревают в убийстве столичного предпринимателя в января 2014 года мужчину, которого уже задерживали в составе преступной организации по подозрению в совершении резонансных убийств. Другого участника этой банды подозревают в убийстве пресс-офицера Международного добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Амины Окуевой.
Главное ведь "раскрыть", а кого посадят, это уже другой вопрос.
Или это уже никакой роли не играет?