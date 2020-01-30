 Законы о рынке земли, труде и отмене адвокатской монополии обвалят рейтинг Зеленского, - нардеп от "Батькивщины" Волынец

Об этом он сказал Українським Новинам.
"Пришли к власти с определенными обещаниями, в частности побороть бедность и заботиться об улучшении жизни украинцев, а делают совсем нелогические вещи. Я думаю, что произойдет обвал рейтингов уже не только исполнительной власти и парламента, а самого президента Зеленского", - считает Волынец.
Он отметил, что в нынешнем виде все эти законопроекты ущемляют права граждан, а на отдельных законах власть манипулирует.
"Они заявляют, что хотят ликвидировать теневую занятость, но на самом деле будут потеряны рабочие места, хотя они говорят, что увеличат рабочие места на 1 млн. Но это неправда, ложь и манипуляция", - отметил Волынец.
Как сообщали Українські Новини, депутат Илья Кива ("Оппозиционная платформа - За життя") уверен, что посредством принятия законов о рынке земли, нового Трудового кодекса и отмены адвокатской монополии, власть хочет отобрать у граждан последнее, что у них осталось - землю, трудовые права и право на защиту.
Тем временем, депутат Рады Скороход допускает подкуп нардепов при голосовании за закон об отмене адвокатской монополии.
индюкфедорович тоже думал, что на 5 лет пока в супростов не попал
В последнее время ходит много слухов о грядущих отставках и перестановках в ближайшем окружении Зеленкого. Поскольку он, по-видимому, осознает, что его деятельность в последние месяцы является сплошной чередой провалов по всем направлениям…
Вот и политолог Юрий Романенко дал свежий прогноз на эту тему:
- Зеленский в ближайшее время начнет кадровую бойню
При этом обратите внимание на такую деталь: почти все предсказатели пророчат, что Зеленский заменит на посту главы ОП Богдана на Ермака.
Да, Богдана давно надо было гнать поганой метлой, поскольку это отпетый негодяй:
- Подлый Богдан помог посадить Тимошенко и выиграть России суд против Украины - BIHUS.info. Видео
- «Богдан очень опасен» - в Европарламенте предупредили Зеленского
- Баканов: Богдан стоит на вершине коррупционной пирамиды в судебной системе. Аудио
Но тут ведь вот какая штука. Ермак наверняка еще хуже Богдана.
Потому что Ермак, в отличие от Богдана, откровенно работает на Путина.
В этом уверены многие эксперты и политики:
- Советник Зеленского работает на Кремль - Пионтковский привел доказательства предательства Ермака
- Президент Зеленский - дурак, а его помощник Ермак работает на Путина, - экс-министр. Видео
- Совещание у Гончарука «писала» Маркарова по заказу Ермака - источник
Кстати, одним из недавних мощных провалов Зеленского стала его тайная поездка в Оман, где его как раз сопровождал Ермак.
Причем, тогда тоже засветился «российский след»:
- Зачем Зеленский тайно летал в Оман и при чем здесь Москва - мнение
- Или воздушное пространство было ограничено только для Зеленского, или Ермак врет: данные радаров
Однако после того, как журналисты выявили ту поездку Зеленского в Оман, он принялся откровенно врать на сей счет, пытаясь выдать частный визит за официальный. Возможно, послушался советов того же Ермака.
И этот факт - вранье Зеленского насчет Омана - известен абсолютно всем. Как в Украине, так и за рубежом.
Только за один данный позорный случай Зеленский обязан подать в отставку! Не так ли?
Но ведь он натворил еще кучу разного:
- СПИСОК ЗЕЛЕНСКОГО на 10.01.20
Так что, на мой взгляд, Зеленскому пора уже извиниться перед украинцами и свалить в отставку. Поскольку, мало ли, народ и сам его отправит куда подальше - причем, абсолютно заслуженно…