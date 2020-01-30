 Законы о рынке земли, труде и отмене адвокатской монополии обвалят рейтинг Зеленского, - нардеп от "Батькивщины" Волынец

Об этом он сказал Українським Новинам.

"Пришли к власти с определенными обещаниями, в частности побороть бедность и заботиться об улучшении жизни украинцев, а делают совсем нелогические вещи. Я думаю, что произойдет обвал рейтингов уже не только исполнительной власти и парламента, а самого президента Зеленского", - считает Волынец.

Он отметил, что в нынешнем виде все эти законопроекты ущемляют права граждан, а на отдельных законах власть манипулирует.

"Они заявляют, что хотят ликвидировать теневую занятость, но на самом деле будут потеряны рабочие места, хотя они говорят, что увеличат рабочие места на 1 млн. Но это неправда, ложь и манипуляция", - отметил Волынец.

Как сообщали Українські Новини, депутат Илья Кива ("Оппозиционная платформа - За життя") уверен, что посредством принятия законов о рынке земли, нового Трудового кодекса и отмены адвокатской монополии, власть хочет отобрать у граждан последнее, что у них осталось - землю, трудовые права и право на защиту.

Тем временем, депутат Рады Скороход допускает подкуп нардепов при голосовании за закон об отмене адвокатской монополии.