EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Происшествия
  280  13
Материалы по теме:
Все про:разведка (2258) Россия (74854) Донбасс (20561) снайперы (277)

 Российские снайперы прибывают на Донбасс через неконтролируемые Украиной участки границы, - ГУР

Командование русско-оккупационных войск продолжает активно применять снайперов на передовых позициях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные Главного управления разведки.

Противник пытается деморализовать личный состав подразделений Объединенных сил, спровоцировать ответный огонь и нанести удар по украинским воинам. Командование русско-оккупационных войск продолжает активно применять снайперов на передовых позициях соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

Командование врага привлекает дополнительные снайперские пары, которые не относятся к штатным подразделений 1, 2 АК и прибывают на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях с территории России через неконтролируемые Украины участка границы.

Также разведка сообщает о плановой ротации передовых подразделений соединений и частей 1 и 2 АК.

В ходе ротации противник осуществляет усиление мотострелковых подразделений танками и артиллерией. В частности, оккупанты с нарушением договоренностей об установлении зон отвода тяжелого вооружения скрыто сосредоточивают танки, самоходные артиллерийские установки и ракетные системы залпового огня вблизи линии соприкосновения.

Ротации российско-оккупационных войск предшествовали интенсивные мероприятия боевой подготовки батальонных (ротных) тактических групп с проведением стрельб, в т. ч. с отработкой перехода от обороны к наступлению.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты на Донбассе обустраивают огневые позиции вблизи домов граждан, - ГУР

Источник: https://censor.net.ua/n3172766
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
побольше бы этих тварей кони здесь двинули... кацапские мрази
 показать весь комментарий
 
 
Российские снайперы прибывают на Донбасс через неконтролируемые Украиной участки границы, - ГУР
а,шо в ГУР думали, шо по другому???)))
 показать весь комментарий
 
 
Что значит чушь *противник пытаеться спровоцировать ответный огонь*???? А то что ЗСУ каждый день должно накрывать врага огнем из всего чего только можно и наносить максимальный урон противнику в живой силе, технике, беприпасах и ГСМ!!!!??????
 показать весь комментарий
 
 
Капитан очевидность! А я все голову ломал, как же они туда пребывают. И вот, о чудо, через 6 лет стало известно!
 показать весь комментарий
 
головне, що наші снайпери не завжди мають БР.
 показать весь комментарий
 
 
рф наш главный, стратегический партнер. БОЙКО И КО!!!!!!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
 
 
а я все думал как они туда попадают? может в шахтах респауняться... а оказывается вот оно как!
 показать весь комментарий
 
БЛОГЕР АЛЕКСАНДР ПОГРЕБИСКИЙ ОПУБЛИКОВАЛ КОПИЮ ПРИКАЗА О НАКАЗАНИИ ОФИЦЕРА ВСУ ЗА ПОСТ С КРИТИКОЙ ЗЕЛЕНСКОГО
http://tt.inf.ua/bloger-aleksandr-pogrebiskij-opublikoval-kopiyu-prikaza-o-nakazanii-oficera-vsu-za-post-s-kritikoj-zelenskog
 показать весь комментарий
 
 
Украине нужно разработать такие модули, к которым будет подключаться снайперская винтовка и будет все подключено к компьютеру на котором будет установлен ИИ, который будет распознавать врага и производить точный выстрел и нужно еще все показатели подключить к компьютеру, как скорость ветра и дистанция и компьютер будет наносить выстрелы лучше человека! Таких кучу моделей со снайперками расставить и они сами будут уничтожать врага!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх