 Следствие по "делам Майдана" до сих пор было организовано так, что не удалось выйти на заказчиков, - Рябошапка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в интервью Интерфакс-Украина генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

Генпрокурор рассказал, что выдача бойцов спецподразделения "Беркут" российской стороне в рамках обмена не препятствует расследованию "майдановских дел". "Проблема с "беркутовцами" и тот факт, что они не в Украине, далеко не ключевые в этих делах. Дело слушается в суде, нет просто самих подсудимых", - сказал Рябошапка.

"Есть еще другой вопрос: почему эти подсудимые ("беркутовцы". – Ред.) четыре года были под стражей без решения суда, сколько бы еще этот процесс продолжался и сколько бы еще они сидели без признания судом их вины", - отметил он.

Генпрокурор назвал очень сложной ситуацию с расследованием преступлений, совершенных во время Революции достоинства.

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"Мы должны осознать, что то, как велось следствие, к сожалению, не дало обществу ответы на ключевые вопросы. К качеству проведения следствия у нас возникают огромные вопросы. Часть материалов просто исчезла, по другим моментам следствие просто саботировалось", - подчеркнул Рябошапка.

"Проблема в том, что следствие до сих пор было таким образом организовано, что не удалось выйти на этих руководителей или заказчиков. Поэтому мы видим дела в основном по рядовым исполнителям, милиционерам, судьям или прокурорам, а собственно доказательств того, кто был заказчиком, кто принимал эти решения, мы пока что обществу предоставить не можем", - добавил он.

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Генпрокурор выразил надежду на то, что передача дел на расследование ГБР даст результаты, в том числе, по установлению заказчиков.

"Тот факт, что дела переданы в ГБР, будет как раз толчком в расследовании, другие люди оценят, что было сделано, что не было, будут пытаться довести дела до суда", - сказал Рябошапка.

Напомним, 28 декабря 2019 года во время судебного заседания стало известно, что генпрокурор Руслан Рябошапка сменил группу прокуроров по этому делу. Алексея Донского, Яниса Симонова, Игоря Земскова и Дениса Иванова, которые 5 лет представляли обвинения в деле, окончательно отстранили от участия в этом уголовном производстве. В тот же день Апелляционный суд Киева отпустил экс-"беркутовцев" под личные обязательства. 29 декабря в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украине вернули 76 человек в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО. В рамках обмена Украина передала экс-"беркутовцев".

14 января Святошинский райсуд Киева по ходатайству адвоката семей Героев Небесной сотни Евгении Закревской отвел трех новых прокуроров в деле против экс-"беркутовцев" - Александра Шевеленко, Дениса Субботина и Марину Мазепину. Вместе с тем суд не рассматривал вопрос об отводе еще одного нового прокурора по делу - Сергея Куцого, поскольку он отсутствовал на заседании. Суд предоставил Офиса генпрокурора два месяца на назначение новых прокуроров по делу экс-"беркутовцев" и на ознакомление их с материалами этого производства.