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Все про:Беркут (8579) ГПУ (9589) Рябошапка Руслан (262) ГБР (904)

 Следствие по "делам Майдана" до сих пор было организовано так, что не удалось выйти на заказчиков, - Рябошапка

Передача "дел Майдана" Государственному бюро расследований (ГБР) даст импульс расследованию, в то числе, установлению заказчиков преступлений, совершенных во время Революции достоинства в 2014 году

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в интервью Интерфакс-Украина генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

Генпрокурор рассказал, что выдача бойцов спецподразделения "Беркут" российской стороне в рамках обмена не препятствует расследованию "майдановских дел". "Проблема с "беркутовцами" и тот факт, что они не в Украине, далеко не ключевые в этих делах. Дело слушается в суде, нет просто самих подсудимых", - сказал Рябошапка.

"Есть еще другой вопрос: почему эти подсудимые ("беркутовцы". – Ред.) четыре года были под стражей без решения суда, сколько бы еще этот процесс продолжался и сколько бы еще они сидели без признания судом их вины", - отметил он.

Генпрокурор назвал очень сложной ситуацию с расследованием преступлений, совершенных во время Революции достоинства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рябошапка вернул предыдущую группу прокуроров в дело экс-"беркутовцев"

"Мы должны осознать, что то, как велось следствие, к сожалению, не дало обществу ответы на ключевые вопросы. К качеству проведения следствия у нас возникают огромные вопросы. Часть материалов просто исчезла, по другим моментам следствие просто саботировалось", - подчеркнул Рябошапка.

"Проблема в том, что следствие до сих пор было таким образом организовано, что не удалось выйти на этих руководителей или заказчиков. Поэтому мы видим дела в основном по рядовым исполнителям, милиционерам, судьям или прокурорам, а собственно доказательств того, кто был заказчиком, кто принимал эти решения, мы пока что обществу предоставить не можем", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следователи ГБР готовят к передаче в суд одно из дел Майдана, - пресс-служба

Генпрокурор выразил надежду на то, что передача дел на расследование ГБР даст результаты, в том числе, по установлению заказчиков.

"Тот факт, что дела переданы в ГБР, будет как раз толчком в расследовании, другие люди оценят, что было сделано, что не было, будут пытаться довести дела до суда", - сказал Рябошапка.

Напомним, 28 декабря 2019 года во время судебного заседания стало известно, что генпрокурор Руслан Рябошапка сменил группу прокуроров по этому делу. Алексея Донского, Яниса Симонова, Игоря Земскова и Дениса Иванова, которые 5 лет представляли обвинения в деле, окончательно отстранили от участия в этом уголовном производстве. В тот же день Апелляционный суд Киева отпустил экс-"беркутовцев" под личные обязательства. 29 декабря в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украине вернули 76 человек в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО. В рамках обмена Украина передала экс-"беркутовцев".

14 января Святошинский райсуд Киева по ходатайству адвоката семей Героев Небесной сотни Евгении Закревской отвел трех новых прокуроров в деле против экс-"беркутовцев" - Александра Шевеленко, Дениса Субботина и Марину Мазепину. Вместе с тем суд не рассматривал вопрос об отводе еще одного нового прокурора по делу - Сергея Куцого, поскольку он отсутствовал на заседании. Суд предоставил Офиса генпрокурора два месяца на назначение новых прокуроров по делу экс-"беркутовцев" и на ознакомление их с материалами этого производства.

Источник: https://censor.net.ua/n3172764
 
   
 Топ комментарии
 
Следствие было такое-- что бы не выйти на самих себя Следствие по "делам Майдана" до сих пор было организовано так, что не удалось выйти на заказчиков, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 3320
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Вiслюк назначил адвоКАТА заказчика замом ДБР по делу Майдана, а главных убийц-свидетелей отдал в страну, которая укрывает заказчика.
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все заказчики давно в рф сьебались, а вы уже исполнителей покрываете, твари!!!
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Следствие было такое-- что бы не выйти на самих себя
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Ага. І керував безпосередньо стрілками, вжививши тим непомітно чіпи в мозок, про які навіть їх командири рот і батальйону не знали (не кажучи вже про решту керівників по службовій гілці)!
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все заказчики давно в рф *********, а вы уже исполнителей покрываете, твари!!!
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Ну да, а кто каждую субботу посещает днепровскую синагогу?
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рябадупка, що тобі не зрозуміло: головний замовник - *****, перший виконавекць - януковощ, потім захарченко і т.ін.
Але, головне те, що деяки особи, причетні до нападів на майданівців, й надалі служать в "органах".
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Вiслюк назначил адвоКАТА заказчика замом ДБР по делу Майдана, а главных убийц-свидетелей отдал в страну, которая укрывает заказчика.
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Я думаю замовник - Ріффман, Пума або Поярков. 100%.
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Чикатило два раза арестовывали и он "гулял" до второго ареста лет десять, а не сидел в СИЗО...
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Коли генплокулол злозумів на кого виходить слідство по майдану, то пришлось тікати у Лондон у компанію аферистки гонтаревої.
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смотрю каждый день то Сн то новая власть выходит и несет открытую ересь сегодня день Рябошапки опять громкие заявления потом опять спрятаться просто напомнил о себе новая власть столько наобещала и теперь врет безбожно ничего она не делает перераспределили потоки и сидят дальше
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Рябошапка, когда будет открыто уголовное дело в отношении убийц Романа Беспалого, воина ВСУ, зверски запытанного обдрочецами?
Когда сядут на скамью подсудимых те, кто "шьет" дело Антоненко?

Вы что же думаете, мы об этом забыли, что ли?
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