 Офис генпрокурора отстоял уникальный военный полигон на Волыни, который хотели передать предприятию под лесное хозяйство

Об этом сообщила пресс-служба ОГП, передает Цензор.НЕТ.
Речь шла о почти 7000 гектарах земли на территории Камень-Каширского района на северо-востоке Волынской области стоимостью более 151 млн грн.
Дело рассматривалось в кассационном суде Верховного Суда. Он отклонил жалобу предприятия и подтвердил незаконность распоряжения Волынской ОГА о разрешении на разработку техдокументации по землеустройству на эту территорию для ведения лесного хозяйства.
Таким образом, полигон остается в распоряжении авиаполка "Повурск" (в/ч А1547).