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Все про:Волынь (673) земля (1651) Минобороны (6254) полигон (264) Офис генерального прокурора (61)

 Офис генпрокурора отстоял уникальный военный полигон на Волыни, который хотели передать предприятию под лесное хозяйство

Благодаря усилиям Офиса генпрокурора Минобороны сохранило единственный в Украине авиаполигон для бомбометания, стрельбы ракетами по наземным целям и воздушной разведки.

Об этом сообщила пресс-служба ОГП, передает Цензор.НЕТ.

Речь шла о почти 7000 гектарах земли на территории Камень-Каширского района на северо-востоке Волынской области стоимостью более 151 млн грн.

Дело рассматривалось в кассационном суде Верховного Суда. Он отклонил жалобу предприятия и подтвердил незаконность распоряжения Волынской ОГА о разрешении на разработку техдокументации по землеустройству на эту территорию для ведения лесного хозяйства.

Таким образом, полигон остается в распоряжении авиаполка "Повурск" (в/ч А1547).

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Источник: https://censor.net.ua/n3172763
 
   
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В принципе он бы и так превратился в полигон. Когда вырубили бы все деревья.
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Приємна новина, буде місце для випробовування зброї, міжнародні авіа.навчання проводити, наприклад Польща запросто погодиться із своїми F 16, а там і янкі підтягнуться. Цікаво як фантоми з мігами і су будуть взаємодіяти ?
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а к тебе скотчем мишень примотать и пустить зайцем по полю - проверим точность оружия!
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