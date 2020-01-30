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Все про:Нидерланды (889) экстрадиция (451) Цемах (82)

 ЕСПЧ отказался налагать запрет на экстрадицию Цемаха в Нидерланды, - адвокат

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался запрещать экстрадицию в Нидерланды Владимира Цемаха в качестве обеспечительной меры в рамках его жалобы в Страсбургский суд.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом его адвокат Анатолий Кучерена.

"Разочарованы решением ЕСПЧ отклонить наш запрос на одобрение обеспечительной меры, которая позволила бы запретить экстрадицию Цемаха в Нидерланды", - сказал Кучерена.

Он отметил, что, "несмотря на подобное решение Страсбургского суда, продолжим искать иные пути по защите интересов Цемаха".

Кучерена подчеркнул также, что лично не получал официального ответа от Страсбургского суда. "

Не менее странным выглядит утверждение ЕСПЧ относительно того, что в мой адрес своевременно направлялись ответы на все обращения. Я ничего не получал от ЕСПЧ, не понятно, куда это все высылалось", - сказал защитник.

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Напомним, СБУ задержала, а суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.

Позже в сети появилось видео, как Цемах признавался, что был свидетелем падение малайзийского "Боинга" MH17.

5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство. 7 сентября его обменяли на украинских пленных.

Источник: https://censor.net.ua/n3172762
 
 
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Мабуть Помпео буде говорити і про цю проблему. Ми поки маємо лише мінуси.
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Помпео приїде торгуватися з зеленим блазнем за дупу рудого блазня.
Зезе після цього повинен буде виступити на захист трупа, інакше імпічмент стає все більш вірогідним.
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100% привезет нашему ВЕЛИЧАЙШЕМУ ЛИДЕРУ ********** выписки с движением средств по оманским оффшорным счетам...записи сюсюкания ЗЕни с Сурковым...
И вуаля...
ЗЕня бросится на защиту Трампушки отца родного...
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а оно хоть живое ещё? по идее уже должен проведать чуркина и чечетова
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Цемаху бы не в ЕСПЧ а в БАССМАННЫЙ СУД с жалобой бежать!)))
Идиот...оно уже труп ходячий...
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