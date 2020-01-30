 Анкара при любых условиях будет поддерживать территориальную целостность Украины, - глава группы дружбы с Украиной в парламенте Турции Тюркеш

Об этом в ходе встречи группы украинских дипломатов во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Турецкой Республике Андреем Сибигой и группы дружбы Турции и Украины Великого национального собрания (парламента. - Ред.) Турции, заявил ее председатель, депутат от Партии справедливости и развития Йылдырым Тугрул Тюркеш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Как вы знаете, на всех встречах, заседаниях, мы отмечаем об этом и хотим отметить сегодня, в рамках встречи с парламентской группой дружбы, и Турецкое государство, и парламент, при любых условиях поддерживают территориальную целостность Украины, никогда не признавали и не признают оккупацию полуострова Крым. Об этом было много заявлений и от нашего правительства, - решимость и настойчивость в этом вопросе остаются неизменными", - сказал Йылдырым Тугрул Тюркеш.

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В Анкаре в ходе встречи с парламентской группой дружбы Турции и Украины состоялось обсуждение актуальных аспектов украинско-турецких отношений и направлений их развития. Встреча состоялась накануне запланированного на 3 февраля визита Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев в рамках проведения заседания Стратегического Совета высокого уровня между Украиной и Турцией.