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Все про:Россия (74854) политзаключенные (1399) Дудка Владимир (27)

 Дикие головные боли и сыпь по всему телу, - осужденный по "делу украинских диверсантов" Дудка рассказал о состоянии здоровья в российской колонии

Осужденный по "делу "украинских диверсантов" Владимир Дудка, отбывающий наказание в колонии Ставропольского края России, связался с сыном Ильей Каверниковым и рассказал о состоянии здоровья.

В комментарии Крым.Реалии Каверников рассказал, что у Владимира Дудки продолжаются сильные головные боли, связанные с повышенным давлением, передает Цензор.НЕТ.

"Давление стабильно высокое: 150 на 90, а иногда скачет и выше этих отметок. По сути, это гипертония, которую в колонии не лечат. Из-за этого у него дикие головные боли. У него так и не пропала сыпь по телу, которая проявилась еще в Симферополе. Он говорил об этом администрации колонии, они выдали мазь, которая хоть как-то помогает", – отметил Каверников.

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Он также отметил, что его отец интересовался, планируется ли обмен заключенными между Украиной и Россией.

"Конечно же, спрашивал про обмен, интересовался, планируется ли он вообще. Увы, мне нечего ему ответить, потому что со всех сторон тишина. Но отец все равно надеется, что выйдет по обмену. А надеяться в общем-то больше не на что", – рассказал Каверников.

По словам сына Дудки, его отец общается с несколькими заключенными, с которыми познакомился еще в Симферопольском СИЗО, в частности, с фигурантом первого бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" Энвером Мамутовым.

Напомним, жители Севастополя Владимир Дудка и Алексей Бессарабов были задержаны ФСБ в оккупированном Крыму в ноябре 2016 года.

По версии следствия, Дудка и Бессарабов якобы являлись участниками диверсионно-террористической группы главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Украинская сторона отрицает принадлежность осужденных к силовым структурам страны. Сами обвиняемые свою вину не признают и считают уголовное дело сфабрикованным. В частности, защита так называемых "диверсантов" утверждает, что сим-карты, которые якобы изъяли у них в ходе обыска, исходя из биллинга, ранее использовались возле зданий, принадлежащих ФСБ России.

4 апреля 2019 года подконтрольный России "Севастопольский городской суд" приговорил их к 14 годам заключения каждого.

Источник: https://censor.net.ua/n3172757
 
 
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Держись Дудка. СБУ уже понаарестовывало всякой сепарской срани - скоро поменяют.
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Тобто військовополонених міняти не збираються.
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Так Бубочка жопой клялся что все украинские заложники до нового года будут дома! Может на Бубочку всех поменяем?!
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