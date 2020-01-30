 18-летний парень погиб от удара током во Львове, пытаясь сделать селфи на вагоне поезда, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Львова.
О происшествии в полицию сообщили медики.
Правоохранители установили личность погибшего - им оказался 18-летний львовянин. Также установлено, что вместе со своим братом и другом парень прогуливался по железнодорожным путям и решил сделать селфи на вагоне-цистерне. Он вылез на вагон и был поражен электрическим током. От полученных травм парень скончался на месте происшествия.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой "несчастный случай". Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
(але прочитати детальні умови челленджу якось не задалося)
Летів із Італії, поряд з одним екстремалом. Розпатякалися, він почав фотки поувзувати. Дивився я дивився а потім показав фото сина у формі поряд з теерішньою невісткою і сказав: "Синку, якщо тобі екстриму не вистачає, може б ти у армію пішов. Там цього дофіга, і головне, якщо загинеш, то у цьому буде хоч якийсь сенс".
Заткнулося, образилося, надулося...
а вот за курс - ОБЖ - неуд
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мои соболезнования родителям...
(не дай Бог хоронить детей!!)
разве мы были не такие? конечно не такие... (но " а так слабо" не одну шею сломало)
(ну гаджетов не было...так на улице во всякую халепу лезли...правда не в таком возрасте...но каждый с детством прощается по разному: одни - никогда, другие навсегда..третьи - навечно!)
***
жую гудрон и наблюдаю
как в луже пенится карбид
и солнце светит в оба глаза
и десять пальцев как бы есть...
(хотя однажды...я видел как моя меньшая доця, лет в 7-8...ехала на "колбасе" трамвая... я умер! ..я ей ничего не сказал - но своей выел мозг чайной ложкой, чтоб она проработку устроила)))
путь проверенный,
летит на на землю обгоревший труп...