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Все про:Львов (3596) Нацполиция (10818) смерть (6390) вагоны (96)

 18-летний парень погиб от удара током во Львове, пытаясь сделать селфи на вагоне поезда, - Нацполиция

Предварительно установлено, что парень вылез на вагон-цистерну, чтобы сделать селфи, и умер от травм, полученных в результате поражения электрическим током.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Львова.

О происшествии в полицию сообщили медики.

Правоохранители установили личность погибшего - им оказался 18-летний львовянин. Также установлено, что вместе со своим братом и другом парень прогуливался по железнодорожным путям и решил сделать селфи на вагоне-цистерне. Он вылез на вагон и был поражен электрическим током. От полученных травм парень скончался на месте происшествия.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой "несчастный случай". Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

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Источник: https://censor.net.ua/n3172756
 
 
 Топ комментарии
 
в 18 лет...курс физики должен был ...прослушать
а вот за курс - ОБЖ - неуд
///
мои соболезнования родителям...
(не дай Бог хоронить детей!!)
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Мабуть, десь почув, що в Британії є містер Дарвін, що дає за такі селфі премію
(але прочитати детальні умови челленджу якось не задалося)
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Або оппоблоку (там теж геноцид... тьху, генофонд)
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І я не сумніваюся, що він ховався від армії. А може краще б служити пішов?
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У юної порослі в більшості відсутня клепка, відсоток трохи більший 70, десь 73% з хвостиком.
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Я це до чого.
Летів із Італії, поряд з одним екстремалом. Розпатякалися, він почав фотки поувзувати. Дивився я дивився а потім показав фото сина у формі поряд з теерішньою невісткою і сказав: "Синку, якщо тобі екстриму не вистачає, може б ти у армію пішов. Там цього дофіга, і головне, якщо загинеш, то у цьому буде хоч якийсь сенс".
Заткнулося, образилося, надулося...
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У юної порослі в більшості відсутня не тільки клепка, а і сумління, відсоток трохи більший 70, десь 73% з хвостиком.
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він коли шось своє пише, то така дурня.. а от копіпастить чуже професійно 18-летний парень погиб от удара током во Львове, пытаясь сделать селфи на вагоне поезда, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 782
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А ти не хочеш відкопіпастити його сина - тобто обутися і сходити в армію? 18-летний парень погиб от удара током во Львове, пытаясь сделать селфи на вагоне поезда, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8224
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Мій товариш ДМБ-89, загинув під Дебальцевим - я кожного дня ходжу по вулиці, яка названа в честь нього.
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в 18 лет...курс физики должен был ...прослушать
а вот за курс - ОБЖ - неуд
///
мои соболезнования родителям...
(не дай Бог хоронить детей!!)
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были бы у него родители он бы на поезде селфи не делал а так забили хер на пацана, вот он сам и по себе
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та есть у него родители...
разве мы были не такие? конечно не такие... (но " а так слабо" не одну шею сломало)
(ну гаджетов не было...так на улице во всякую халепу лезли...правда не в таком возрасте...но каждый с детством прощается по разному: одни - никогда, другие навсегда..третьи - навечно!)
***

жую гудрон и наблюдаю
как в луже пенится карбид
и солнце светит в оба глаза
и десять пальцев как бы есть...
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У меня даже в мыслях не было залезть на движущийся поезд который под напругой. И в трансформаторную будку тоже посещать не хотелось...
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не-не...даже не интересовался что там)))
(хотя однажды...я видел как моя меньшая доця, лет в 7-8...ехала на "колбасе" трамвая... я умер! ..я ей ничего не сказал - но своей выел мозг чайной ложкой, чтоб она проработку устроила)))
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На крыши поездов
путь проверенный,
летит на на землю обгоревший труп...
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На гаджети як на цигарки треба наклеювати надпис "Селфі вбиває"
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премию Дарвина посмертно ему и фото с цистерны на гробничку.
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Пора уже в школах вводить предмет, что такое селфи и в чем его опасность для жизни. Неужели этот пацан не слышал про десятки смертей у нас в Украине на электропоездах, при попытке сделать селфи?
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Номінант на премію Дарвіна (посмертно).
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Может, стоит сделать поезд имени Дарвина и пускай он ездит до крематория, чтоб такие любители селфи организованно и заранее приобретали билеты и не мешали движению на других ветках?
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незважаючи на знання, теж продовжуються спроби вкрутити лампочку в рота..((
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Зато на фотовспышке успел сэкономить...
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Нагадайте нашому преЗЕденту, що в нього тоже відсутнє селфі з вагона-цистерни (і з високовольтної лінії тоже ще нема).
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