 Суд отправил на принудительное лечение в психбольницу вандала, который повредил надгробия на могилах воинов АТО на Черниговщине

Соответствующее решение 27 января принял Менский районный суд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на на УНИАН.

Согласно решению, суд удовлетворил ходатайство прокурора о применении к обвиняемому в вандализме принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение с обычным наблюдением.

Отмечается, что по заключению судебно-психиатрического эксперта, обвиняемый имеет хроническое расстройство психической деятельности.

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"В результате этого он не мог осознавать свои действия и руководить ими в период времени, к которому относится уголовное преступление. По своему психическому состоянию в настоящее время мужчина лишен способности правильно воспринимать обстоятельства и давать о них показания", - говорится в решении суда.

Как сообщалось, в сентябре 2019 года неизвестный злоумышленник на центральном кладбище города Мена закрасил краской лица на пяти памятниках погибшим бойцам АТО. Подозреваемым оказался трижды ранее судимый житель Сновска, который привлекался к уголовной ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений, покушение на убийство и поджог церкви. В частных разговорах он неоднократно высказывал пренебрежение к Революции достоинства и АТО, а погибших героев называл предателями. Злоумышленнику было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой).