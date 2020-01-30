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 Общество
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Все про:памятник (1912) Черниговщина (616) вандализм (459) военнослужащие (4431)

 Суд отправил на принудительное лечение в психбольницу вандала, который повредил надгробия на могилах воинов АТО на Черниговщине

В Черниговской области суд отправил на принудительное психиатрическое лечение мужчину, который повредил надгробные памятники участникам АТО в г. Мена в сентябре прошлого года.

Соответствующее решение 27 января принял Менский районный суд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на на УНИАН.

Согласно решению, суд удовлетворил ходатайство прокурора о применении к обвиняемому в вандализме принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение с обычным наблюдением.

Отмечается, что по заключению судебно-психиатрического эксперта, обвиняемый имеет хроническое расстройство психической деятельности.

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"В результате этого он не мог осознавать свои действия и руководить ими в период времени, к которому относится уголовное преступление. По своему психическому состоянию в настоящее время мужчина лишен способности правильно воспринимать обстоятельства и давать о них показания", - говорится в решении суда.

Как сообщалось, в сентябре 2019 года неизвестный злоумышленник на центральном кладбище города Мена закрасил краской лица на пяти памятниках погибшим бойцам АТО. Подозреваемым оказался трижды ранее судимый житель Сновска, который привлекался к уголовной ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений, покушение на убийство и поджог церкви. В частных разговорах он неоднократно высказывал пренебрежение к Революции достоинства и АТО, а погибших героев называл предателями. Злоумышленнику было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой).

Источник: https://censor.net.ua/n3172755
 
 
 Топ комментарии
 
За вандализм срок, а так через месяц выпишут со справкой и вандаль дальше, бо порешали.
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тоесть, сейчас рецидивиста отправят в психушку, потом дадут справку и выпустят. со справкой он безнаказанно будет делать все свои грязные вещи. оуительное правосудие. да здравствует наш суд.
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Оно отдохнет и полечится за счет Украины за то, что повредил надгробия на могилах воинов АТО.
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За вандализм срок, а так через месяц выпишут со справкой и вандаль дальше, бо порешали.
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Кива с Рабиновичем тому яркие примеры , которые тоже со справками с дурочки
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Лучше бы родственникам отдали, те быстро вылечат.
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О карательная психиатрия к новоросам... одобряю.
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дурне-дурне та хитре!
а чего ж так избирательно его клинило - исключительно на памятники воинам АТО ???
(хотя... раз уже и церковь поджигал - тут экзорцисту пора включаться в работу...)
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Та не, походу, и церковь делал избирательно. Поди, сатанистскую не тронул...
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Лучше к инквизиторам и на костер, огонь очищает Суд відправив на примусове лікування до психіатричної лікарні вандала, який пошкодив надгробки на могилах воїнів АТО на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 5595
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Оно отдохнет и полечится за счет Украины за то, что повредил надгробия на могилах воинов АТО.
Хорошо пристроили...
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Дык, зэки - мастаки косить под дурачка..
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тоесть, сейчас рецидивиста отправят в психушку, потом дадут справку и выпустят. со справкой он безнаказанно будет делать все свои грязные вещи. оуительное правосудие. да здравствует наш суд.
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следующая ходка на дурку будет уже по строгому режиму.
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лікарі , поясніть чому психичнохвора людина вибирала могили воїнів ? мені здається що псих нищив би все підряд!
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