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 Общество, За рубежом
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 Антикоррупционный суд отправил запрос в Германию о вручении повестки Онищенко

Высший антикоррупционный суд Украины отправил в Германию запрос о предоставлении международной правовой помощи относительно задержанного там обвиняемого в "газовой схеме" экс-нардепа Александра Онищенко.

Запрос касается вручения повестки о вызове на судебное заседание, говорится в сообщении на странице ВАКС в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Соответствующее решение коллегия ВАКС приняла 23 января. Также суд ожидает решения Германии о выдаче задержанного обвиняемого в Украину", - уточнили в суде.

Как сообщалось, 21 января ВАКС разрешил заочно рассматривать дело о "газовой схеме", в организации которой подозревают экс-нардепа Александра Онищенко. Это же касается и его помощницы.

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Напомним, 27 июля 2018 года НАБУ сообщило, что завершило расследование в отношении Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа.

По версии следствия, в период с января 2013-го по июнь 2016-го члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд, в результате чего "Укргаздобыча" понесла убытки на более чем 740 млн грн.

Среди фигурантов дела, кроме Онищенко, указаны его мама, 75-летняя Инесса Кадырова, и адвокат Валерий Постный - в прошлом бизнес-партнер Игоря Коломойского.

5 июля 2016 г. Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.

26 июля 2019 года мать беглого нардепа Онищенко Инессу Кадырову задержали в аэропорту "Борисполь". 74-летней Кадыровой запретили покидать Киев и обязали сотрудничать со следствием. Решение принял Соломенский райсуд.

Источник: https://censor.net.ua/n3172754
 
 
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он там уже месяц чалится а АКСУ только отошел от праздников)))
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Онищенко на нары с конфискацией --разграбили Украину ТВАРИ
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Если нет дела,значит кому то это выгодно. Тем кто у власти.
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