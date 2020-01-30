 Уровень доверия украинцев к полиции составляет около 48% - Клименко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление коммуникации Национальной полиции Украины, об этом Председатель Национальной полиции Украины сообщил сегодня, 30 января, во время подведения итогов работы полиции.
В своем выступлении Клименко подчеркнул, что основным критерием оценки эффективности деятельности органов и подразделений полиции остается доверие населения.
"Это тот показатель, который является определяющим в нашей работе. И в конце прошлого года граждане предоставили свою оценку - уровень доверия к полиции составил 48%. Это неплохо, но работать однозначно есть над чем", - отметил председатель Нацполиции.
При этом Клименко подчеркнул, что основная цель полицейских - это не просто противодействие преступности или охрана правопорядка. Основная цель - это постоянное взаимодействие полиции с населением и создание пространства безопасности, в котором каждый человек будет чувствовать себя защищенным.
Що змінилося за ці роки журналістка Житомир.info дізнавалася у самих копів.
Лілія Онищенко вступила до лав патрульної поліції в 2016 році.
Проте за чотири роки ставлення оточуючих до патрульних в цілому змінилось, каже Лілія Онищенко.
«Люди втратили «боязнь» патрульних. Тобто спочатку, тільки їхала патрульна машина з мигалками - вони не порушували, намагалися тримати себе у рамках, хто тримав телефон, той клав його для того, аби не сплачувати штраф. То зараз я помічаю, що люди стали такі, що їх не залякати так одразу патрульними», - сказала Лілія Онищенко.
Змінилася й кількість обов'язків. На чергування по місту заступає менше патрулів, але тепер поліцейські працюють на трасах в області.
«Раніше виїжджало 20 патрулів на місто. Місто було поділено на квадрати і кожен екіпаж знав свій квадрат досконало, знав місця, де люди порушують громадський порядок, і ось так була налагоджена робота. Втім, зараз місто не поділено на квадрати, сьогодні виклик може бути на Крошні, а завтра поїдемо на Богунію, та, навіть, у цей же день. Зараз виїжджає 20 від батальйону, але 12 з них - це траса і 8 екіпажів працює на місто. З апарату також виїжджає 5 екіпажів - це патрулі, які допомагають оформлювати ДТП», - говорить лейтенант поліції.Они переживают,шо их не боятся.
Он и про доверие узнает из первых рук, и с анатомией своей поближе познакомится.
це перемога
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Правильно написали заголовок, что не уточнили к какой полиции. Например к американской, все правильно написано.
и то только в день полиции
наглое....
в 8 % я бы может и поверил....