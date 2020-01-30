 Уровень доверия украинцев к полиции составляет около 48% - Клименко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление коммуникации Национальной полиции Украины, об этом Председатель Национальной полиции Украины сообщил сегодня, 30 января, во время подведения итогов работы полиции.

В своем выступлении Клименко подчеркнул, что основным критерием оценки эффективности деятельности органов и подразделений полиции остается доверие населения.

"Это тот показатель, который является определяющим в нашей работе. И в конце прошлого года граждане предоставили свою оценку - уровень доверия к полиции составил 48%. Это неплохо, но работать однозначно есть над чем", - отметил председатель Нацполиции.

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При этом Клименко подчеркнул, что основная цель полицейских - это не просто противодействие преступности или охрана правопорядка. Основная цель - это постоянное взаимодействие полиции с населением и создание пространства безопасности, в котором каждый человек будет чувствовать себя защищенным.