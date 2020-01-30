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Все про:Нацполиция (10818) правоохранительные органы (869) Клименко Игорь (15)

 Уровень доверия украинцев к полиции составляет около 48% - Клименко

В 2019 году уровень доверия к полиции составил около 48%. Такие данные предоставлены Центром стратегического развития территорий.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление коммуникации Национальной полиции Украины, об этом Председатель Национальной полиции Украины сообщил сегодня, 30 января, во время подведения итогов работы полиции.

В своем выступлении Клименко подчеркнул, что основным критерием оценки эффективности деятельности органов и подразделений полиции остается доверие населения.

"Это тот показатель, который является определяющим в нашей работе. И в конце прошлого года граждане предоставили свою оценку - уровень доверия к полиции составил 48%. Это неплохо, но работать однозначно есть над чем", - отметил председатель Нацполиции.

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При этом Клименко подчеркнул, что основная цель полицейских - это не просто противодействие преступности или охрана правопорядка. Основная цель - это постоянное взаимодействие полиции с населением и создание пространства безопасности, в котором каждый человек будет чувствовать себя защищенным.

Источник: https://censor.net.ua/n3172753
 
 
 Топ комментарии
 
Предлагаю ему одному прогуляться по Борщаге часиков с 23 до 1. Желательно в форме.
Он и про доверие узнает из первых рук, и с анатомией своей поближе познакомится.
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Йому б фантастичні романи писати з його багатою уявою.
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Майже чотири роки тому міліція перетворилася на поліцію, а на заміну ДАІ та патрульно-постовій службі прийшли нові патрульні в оновленій формі, з ********* авто та престижними зарплатами.
Що змінилося за ці роки журналістка Житомир.info дізнавалася у самих копів.
Лілія Онищенко вступила до лав патрульної поліції в 2016 році.
Проте за чотири роки ставлення оточуючих до патрульних в цілому змінилось, каже Лілія Онищенко.
«Люди втратили «боязнь» патрульних. Тобто спочатку, ‎тільки їхала патрульна машина з мигалками - вони не порушували, намагалися тримати себе у рамках, хто тримав телефон, той клав його для того, аби не сплачувати штраф. То зараз я помічаю, що люди стали такі, що їх не залякати так одразу патрульними», - сказала Лілія Онищенко.
Змінилася й кількість обов'язків. На чергування по місту заступає менше патрулів, але тепер поліцейські працюють на трасах в області.
«‎Раніше виїжджало 20 патрулів на місто. Місто було поділено на квадрати і кожен екіпаж знав свій квадрат досконало, знав місця, де люди порушують громадський порядок, і ось так була налагоджена робота. Втім, зараз місто не поділено на квадрати, сьогодні виклик може бути на Крошні, а завтра поїдемо на Богунію, та, навіть, у цей же день. Зараз виїжджає 20 від батальйону, але 12 з них - це траса і 8 екіпажів працює на місто. З апарату також виїжджає 5 екіпажів - це патрулі, які допомагають оформлювати ДТП», -‎ говорить лейтенант поліції.Они переживают,шо их не боятся.
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Тобто опитування проводилось серед деградованих мусорів і то вони собі довіряють на 48 %...Геніально..
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Де проводили опитування? На Богомольця і в райвідділках)))
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Йому б фантастичні романи писати з його багатою уявою.
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Предлагаю ему одному прогуляться по Борщаге часиков с 23 до 1. Желательно в форме.
Он и про доверие узнает из первых рук, и с анатомией своей поближе познакомится.
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Только при Хатии я больше доверял патрульным, но эти уроды не пустили ее на должность министра, отдав ее этому черту Авакову, который от Хатии поспешно избавился, как избавились от Сакварелидзе за дело прокуроров, и всё это иза импотенции и пассивности народа, которому события в сериале Сваты важнее чем в политической жизни страны.
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Уровень доверия украинцев к полиции составляет около 48% - Клименко

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Правильно написали заголовок, что не уточнили к какой полиции. Например к американской, все правильно написано.
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Ларчик открывается просто у оборотней в погонах появилась своя социологическая институция и теперь нужные цифры будут всегда, особенно для зё.
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Завышено . Как можно доверять полиции,если их шеф чмо и придурок ? Ему же даже вопроса задать невозможно - может кинуть стаканом. - Псих. Значит и подчиненные такие.
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следовательно из 10 , 4.8 верят...? совковый подсчет всегда ошибался на 90%
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4,8 %-это правда. Набрали бандюков,проституток да наркоманов одних. Полицаи а не полицейские. Псы бешенные Авакова.
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ну ведь наглое же вранье....

наглое....
в 8 % я бы может и поверил....
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Судя по фото к статье, Клименко сам еле от смеха сдерживается
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Крышевание всего незаконного, это за это у них такой рейтинг.
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Рейтинг высокий потому, что раньше ведомство возглавлял мерзкий коррупционер Рюкзаков, но с приходом "новых лиц" на должность был назначен настоящий профессионал и "чесна людина" Аваков Арсен Борисович
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бандиты были и бандиты остались в полиции!
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опрос проводился среди работников полиции
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Да надоели со своими фейковыми опросиками) зешобла, вы просто жалкие в своих потугах нае...
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Сейчас люди так доверяют палюции что даже когда их ограбили стараются не афишировать чтобы мусора не узнали
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я, лично много общаюсь с разными людьми, ниодного доброго слова о полицейских не слышал. и сам ничего хорошего не скажу. кроме конечно тех ментов которые реально воевали. и то придя на место службы стают такими же сборщиками дани с водил и т.д.
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Аваков намалює такий рівень довіри людей до поліції,який йому треба,що в черговий раз залишитись в своєму кріслі.
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Це був рейтинг ще в 2016, а новий рейтинг довіри до поліції, як і до Авакова 0,5%!!!
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