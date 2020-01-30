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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:взятка (4855) ОПЗ (273) ФГИ (551) Сенниченко Дмитрий (5)

 "Решатели", успокойтесь и остановитесь! Ваше время прошло, - глава ФГИ Сенниченко о попытках "купить" должности в госсекторе

Глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко прокомментировал задержание на части взятки в $5 млн троих человек, которые предлагали ее за назначение "своего человека" директором Одесского припортового завода.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Всем кто звонит с просьбой о каком-либо конкретном объекте сообщаю - следите за сайтом, вся информация об объектах приватизации, графики, тизеры - на сайте, который через неделю будет обновлен.

О назначении на ту или иную должность, в том числе и в Фонде госимущества - я назначил себе заместителей, которым доверяю, дальше они проводят конкурсы и конкурсная комиссия и заместители выбирают себе свою команду. Поэтому не пытайтесь устроить кого-то в ФГИУ через меня", - сообщил Сенниченко.

Смотрите также: Директору Фонда госимущества предложили $5 млн за назначение "своего человека" директором ОПЗ: взяточники задержаны, - НАБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Так что "решатели", успокойтесь и остановитесь! Ваше время прошло", - добавил он.

Решатели, успокойтесь и остановитесь! Ваше время прошло, - глава ФГИ Сенниченко о попытках купить должности в госсекторе 01

Источник: https://censor.net.ua/n3172751
 
   
 Топ комментарии
 
надіюсь і цього загребли рєшалу з команди зеленої шмарклі

"Решатели", успокойтесь и остановитесь! Ваше время прошло, - глава ФГИ Сенниченко о попытках "купить" должности в госсекторе - Цензор.НЕТ 4672
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Эра решателей прошла, наступила эра нянь.
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Могут и не выпустить. Судя по пленкам Гончарука, Трубы и Баканова - "решалы" сейчас перебрались на самый высокий уровень. А им конкуренция снизу совсем не нужна.
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Не здивуюся, якщо сам Сенниченко спровокував цих хабарників
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Эра решателей прошла, наступила эра нянь.
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В наше время мы можем смеяться только беззубыми ртами.
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надіюсь і цього загребли рєшалу з команди зеленої шмарклі

"Решатели", успокойтесь и остановитесь! Ваше время прошло, - глава ФГИ Сенниченко о попытках "купить" должности в госсекторе - Цензор.НЕТ 4672
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зачетный прикид) Олег Попов нервно курит сторонке)
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Ну, даааа!
Сейчас всем рулят не "решатели", а НЯНИ!!!

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Это шо ж получается, а? Патриоту уже и взятку дать неможно? Так не пойдёт, ***! Верните стране мародёра!!! Хотим вновь как при мародёре!!! Усе на Майдан - хунта прессует патриотов! Низабудим-нипрастим!!!
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Подлее этого времени в Украине не было. Всегда было лучше. Или было трудно и интересно. Были благородные примеры для подражания. Сейчас полный упадок нравов, этики, морали и экономики.
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Время лозунгов тоже прошло ! Харе с плакатами лазить. Делайте молча свое дело.Надоели болтовней. Попривыкали вместо зарплат еще и многомиллионные премии себе начислять. - За свою же работу.
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Аліса, ані мєня питалі... но я ім... нічєво нє сказал!..
грьобане шапіто!
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шо,уже все места квартальнім раздали?и просто криворожцам?
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Это фейк, расходимся. Дядя поиграл в честного чиновника.
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Должность уже продана - решалы АСТАНАВИТЕ-С!
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Вот падло, догадалось! Никому больше не говори.
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Взятка- Одесский припортовый- Богдан, восставший аки Феникс, из пепла именно в Одесском припортовом, в компании новых хозяев... Какой, .лядь, может быть новый директор этого ОПЗ?! Тут какая ахинея!
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Обидели 5 млн, разве это деньги, старт от 45млн.
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"Решатели", успокойтесь и остановитесь! Ваше время прошло, - глава ФГИ Сенниченко о попытках "купить" должности в госсекторе - Цензор.НЕТ 763
как по мне,после слова,,рекордний хабар"уместно слово ,,БЫЛ"чтоб все понимали что ставки подняты!!господа!! "Решатели", успокойтесь и остановитесь! Ваше время прошло, - глава ФГИ Сенниченко о попытках "купить" должности в госсекторе - Цензор.НЕТ 6579 "Решатели", успокойтесь и остановитесь! Ваше время прошло, - глава ФГИ Сенниченко о попытках "купить" должности в госсекторе - Цензор.НЕТ 8467
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там Бєня уже все оптом рєшив... а з ним не побалуєш
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Сросята уже все продали оптом. И не мешайте им оформлять все это в консесии,упрвление,
приватизацию.
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будут сидеть в сосдней камере с брилиантовыми прокурорами
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