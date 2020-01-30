 Под Киевом построят три новые транспортные развязки, - "Укравтодор"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укравтодор".

Отмечается, что выполнение указанных работ предусмотрено в рамках реализации проекта "Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на подходах к г. Киеву" за счет средств займов Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) / Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

"Укравтодор" приглашает подрядчиков подать тендерные предложения на выполнение работ, которые будут финансироваться из средств кредита, по таким лотам:

- Строительство транспортной развязки на автомобильной дороге M05 Киев - Одесса: Лот 1, км 15 + 390;

- Строительство транспортной развязки на автомобильной дороге M05 Киев - Одесса: Лот 2, км 21 +847;

- Строительство транспортной развязки на автомобильной дороге M06 Киев-Чоп: Лот 3, км 21 767.

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Процедура закупки будет происходить в соответствии с принципами и правилами закупок товаров, работ и услуг Европейского банка реконструкции и развития.

"Строительство указанных транспортных развязок обеспечит разгрузку транспортных узлов на указанных международных автомобильных дорогах, а также улучшит безопасность движения в местах концентрации транспорта на подходах к городу Киеву, что, в целом, положительно повлияет на развитие дорожной инфраструктуры", - сказано в сообщении.