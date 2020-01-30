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 Киевские новости
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Все про:Киев (18506) транспорт (1319) Укравтодор (392)

 Под Киевом построят три новые транспортные развязки, - "Укравтодор"

"Укравтодор" объявил закупку работ по строительству транспортных развязок на автомобильных дорогах М-05 Киев - Одесса км 15 + 390, км 21 + 847 и М-06 Киев - Чоп км 21 767.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укравтодор".

Отмечается, что выполнение указанных работ предусмотрено в рамках реализации проекта "Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на подходах к г. Киеву" за счет средств займов Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) / Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

"Укравтодор" приглашает подрядчиков подать тендерные предложения на выполнение работ, которые будут финансироваться из средств кредита, по таким лотам:

- Строительство транспортной развязки на автомобильной дороге M05 Киев - Одесса: Лот 1, км 15 + 390;

- Строительство транспортной развязки на автомобильной дороге M05 Киев - Одесса: Лот 2, км 21 +847;

- Строительство транспортной развязки на автомобильной дороге M06 Киев-Чоп: Лот 3, км 21 767.

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Процедура закупки будет происходить в соответствии с принципами и правилами закупок товаров, работ и услуг Европейского банка реконструкции и развития.

"Строительство указанных транспортных развязок обеспечит разгрузку транспортных узлов на указанных международных автомобильных дорогах, а также улучшит безопасность движения в местах концентрации транспорта на подходах к городу Киеву, что, в целом, положительно повлияет на развитие дорожной инфраструктуры", - сказано в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3172750
 
 
 Топ комментарии
 
Очередная ВЕСНА ПРИДЕ...будеш садить КАРТОШКу...
Если к тому времени ЗЕня твою землю пейсунам не продаст!)))
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Бо будешь ты тупой ГОЙ у них на подсосе...в хлеву харчеватся))))
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Развязки строились...оманские оффшоры росли!)))
Титул БАРЫГИ плавно переместился ЗЕленке...
Да 73% дурныков?
Или вашему солнцеликому лилипуту еще надо дать 100 миллионов дней?))))
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если такие же тупые как возле моста Патона, то лучше не надо....
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Ну хоть шо то собираются делать...А то прямо сил не было на жирную рожу гроси смотреть.- И все у него харашо и все дароги харошие. Когда кстати его посадят ?
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Очередная ВЕСНА ПРИДЕ...будеш садить КАРТОШКу...
Если к тому времени ЗЕня твою землю пейсунам не продаст!)))
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Бо будешь ты тупой ГОЙ у них на подсосе...в хлеву харчеватся))))
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Да, вы правы, рожа нонешнего гидранта всё шире и шире. Скоро, к весне, уже и в телеэкран не поместится.
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Лучше отремонтировать альтернативные дороги, чтобы весь транзит не шел через Киев, а то у нас другие дороги отсутствуют
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Развязки строились...оманские оффшоры росли!)))
Титул БАРЫГИ плавно переместился ЗЕленке...
Да 73% дурныков?
Или вашему солнцеликому лилипуту еще надо дать 100 миллионов дней?))))
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Порох с тобой делился, или по дурости под него легло?
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ЗЕлики начали пилить по крупному?
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Пусть сначала хоть что-то сделают, да еще и не то, что почти построили до них, а потом будут рассказывать, а то обещаний уже немеряно
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