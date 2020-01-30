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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4424) Киев (18506) Помпео (210)

 Зеленский и Помпео встретятся 31 января в Киеве

В пятницу, 31 января, состоится встреча президента Владимира Зеленского с государственным секретарем США Майклом Помпео.

Об этом сообщается на официальном сайте главы Украинского государства, передает Цензор.НЕТ.

Согласно сообщению, встреча Зеленского и Помпео с представителями СМИ начнется в Офисе президента Украины в 12:00.

Напомним, во время пребывания в Украине госсекретарь США Майк Помпео планирует обсудить с украинским президентом Владимиром Зеленским вопрос преодоления коррупции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В связи с визитом Помпео в Киеве возможны ограничения движения с 30 января по 1 февраля, - Госохрана

Источник: https://censor.net.ua/n3172749
 
   
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Напомним, во время пребывания в Украине госсекретарь США Майк Помпео планирует обсудить с украинским президентом Владимиром Зеленским вопрос преодоления коррупции. Источник: https://censor.net.ua/n3172749
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Хто тепер головний корупціонер?
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Много ваЗЕлина понадобиться Янелоху. Зеленский и Помпео встретятся 31 января в Киеве - Цензор.НЕТ 3546
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Напомним, во время пребывания в Украине госсекретарь США Майк Помпео планирует обсудить с украинским президентом Владимиром Зеленским вопрос преодоления коррупции. Источник: https://censor.net.ua/n3172749
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Хто тепер головний корупціонер?
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Ось і будуть вияснювати. Зразу на думку спала хороша книга хорошого кацапського єврея. Розумного, але надто незалежного, через що видавленого кацапами у еміграцію. Сєргжй Довлатов "Встрєтілісь - поговорілі." Якщо ж без філософії, то є хороше українське прислів'я: "біг пес через овес - не шкодило псові, мабудь шкоди не буде і тому вівсові."
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Побачимо, але треба буде про цю розмову читати у різних джерелах інформації.
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Головне - не прокладати на неї надто багато очікувань. Щоб не розчаровуватись.
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Очікувань щодо цієї розмови нема. Народ хоче знати хто тепер корупціонер Зеленський і Помпео зустрінуться 31 січня в Києві - Цензор.НЕТ 1617
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Привезет нашему солнцеликому Ишаку МАЛЯВУ от Рыжего?!)))
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Кто еще...и в каких позах....не крутил нашего ВЕЛИЧАЙШЕГО ЛИДЕРА **********?)))
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У якості "свідка жертви" корупції запросять...ПОПа
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Не розумію. 🤔 Хто з цих двох - православний? 🤭
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А в какую синагогу ходит солнцеликий малыш ЗЕня? И чтит ли он заветы ТОРЫ?)))
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Перестройка закончилась,Леонид Данилыч по прежнему Папа Украины.Начинается Ускорение.Потм финальный аккорд.СССР.Хи
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Ох і встряла Моніка в мериканські розборки. Тепер не скигли.
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