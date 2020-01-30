 Зеленский и Помпео встретятся 31 января в Киеве

Об этом сообщается на официальном сайте главы Украинского государства, передает Цензор.НЕТ.

Согласно сообщению, встреча Зеленского и Помпео с представителями СМИ начнется в Офисе президента Украины в 12:00.

Напомним, во время пребывания в Украине госсекретарь США Майк Помпео планирует обсудить с украинским президентом Владимиром Зеленским вопрос преодоления коррупции.

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