 Думаю, он понимает проблему и не будет вмешиваться в расследования дел Майдана, - Рябошапка о Бабикове

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина".
"Есть общее правило, точнее, принцип: нельзя идентифицировать адвоката с его клиентом, поскольку тогда адвокат просто перестанет защищать клиентов, думая о своем будущем. Собственно, человек выполнял свою работу адвоката, и это не означает, что он не может работать на другой должности", - сказал Рябошапка.
При этом он обратил внимание, что на тот факт, что во избежание любого, даже потенциального конфликта интересов, врио директора ГБР Ирина Венедиктова отстранила Бабикова от руководства расследованием "майдановских дел".
"Думаю, этого будет достаточно", - отметил Рябошапка.
При этом генпрокурор обратил внимание, что недопустима с точки зрения закона передача Бабиковым как бывшим адвокатом какой-либо информации следствию.
"Думаю, что он понимает проблему и, учитывая конфликт интересов, будет дистанцироваться от этих дел. По крайней мере, на совещаниях, которые проводим, мы с ним не обсуждаем дела, связанные с Майданом", - подытожил Рябошапка.
Напомним, ранее сообщалось, что бывший адвокат Виктора Януковича Александр Бабиков стал первым заместителем директора Государственного бюро расследований.
Позже Бабиков отрицал, что представлял интересы президента-беглеца Виктора Януковича.
А экс-генпрокурор Юрий Луценко опубликовал документы, подтверждающие, что Бабиков действительно был адвокатом беглого президента Виктора Януковича.
Ну-ну!
Дурень думкой багатіє
Вся спільнота каже що це жах та неподобство
алеж цього поца Мертвечук **********
А Г прокурор думає..
Зеленский из кожи вон будет лезть, чтобы получить мир от России. Со всеми вытекающими…
Политолог Юрий Романенко анонсировал в Фейсбуке значительные кадровые перестановки в ближайшем окружении президента и правительстве.
1. Богдана поменяют на Ермака.
На протяжении последних недель между Богданом и Зеленским коммуникация была прохладная.
Рокировка на Ермака логична в свете его позиций в переговорах с Россией (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18). Приход Ермака усилит позиции голубей в окружении Зеленского.
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Это будет означать, что базовая ставка президента в 2020 - мир. И он из кожи вон будет лезть, чтобы получить его от России. Со всеми вытекающими…
2. Гончарука поменяют Дубилета.
Хотя бы потому, что у Дубилета нет косяков вроде большой зарплаты. И он провёл спорную, но громкую электронную перепись.
Я больше склоняюсь, что Гончарука поменяют спустя несколько месяцев.
3. Кирилла Тимошенко заменит Никита Потураев.
В свете перманентных медийных провалов офиса президента вполне логичная рокировка.
Безграмотность офиса уже стала причиной международных проблем. Например, с Румынией.
4. Макса Нефедова вытурят за срыв поступлений с таможни.
Решение готово давно, но необходим был нужный контекст.
Судя по всему, в начале февраля он будет.
Источники разные, но, как говорит Соня Кошкина, вы запомните этот пост
P. S. Я не верю, что перестановки что-то изменят кардинально.