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 Политика Украины
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Все про:Рябошапка Руслан (262) преступления против Майдана (87) ГБР (904) Бабиков (16)

 Думаю, он понимает проблему и не будет вмешиваться в расследования дел Майдана, - Рябошапка о Бабикове

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка считает, что во избежание конфликта интересов первый заместитель директора Государственного бюро расследований (ГБР) Александр Бабиков будет максимально дистанцирован от производств, в которых расследуются преступления во время Революции Достоинства в 2014 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Есть общее правило, точнее, принцип: нельзя идентифицировать адвоката с его клиентом, поскольку тогда адвокат просто перестанет защищать клиентов, думая о своем будущем. Собственно, человек выполнял свою работу адвоката, и это не означает, что он не может работать на другой должности", - сказал Рябошапка.

При этом он обратил внимание, что на тот факт, что во избежание любого, даже потенциального конфликта интересов, врио директора ГБР Ирина Венедиктова отстранила Бабикова от руководства расследованием "майдановских дел".

"Думаю, этого будет достаточно", - отметил Рябошапка.

При этом генпрокурор обратил внимание, что недопустима с точки зрения закона передача Бабиковым как бывшим адвокатом какой-либо информации следствию.

"Думаю, что он понимает проблему и, учитывая конфликт интересов, будет дистанцироваться от этих дел. По крайней мере, на совещаниях, которые проводим, мы с ним не обсуждаем дела, связанные с Майданом", - подытожил Рябошапка.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший адвокат Виктора Януковича Александр Бабиков стал первым заместителем директора Государственного бюро расследований.

Позже Бабиков отрицал, что представлял интересы президента-беглеца Виктора Януковича.

А экс-генпрокурор Юрий Луценко опубликовал документы, подтверждающие, что Бабиков действительно был адвокатом беглого президента Виктора Януковича.

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Источник: https://censor.net.ua/n3172748
 
 
 Топ комментарии
 
Думаю, не думаю... Нахрена доводить ситуацию до кипения, вы конченные идиоты? Пригласите еще Азирова в премьеры...
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а я думаю нет, и я такой не один!
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кАзёл всё понимаете и не будет трогать капусту на огороде. он мне обещал Думаю, он понимает проблему и не будет вмешиваться в расследования дел Майдана, - Рябошапка о Бабикове - Цензор.НЕТ 5069
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Зачем назначать руководство ГБР такими кислотными персонажами -- блин непонимаю достойных патриотов море . так нет тянут как умалишенные этого бобикова Думаю, он понимает проблему и не будет вмешиваться в расследования дел Майдана, - Рябошапка о Бабикове - Цензор.НЕТ 3764
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Дефицит кадров- остались фотографы, аниматоры и маникюрщицы... Или накчатся? Думаю, он понимает проблему и не будет вмешиваться в расследования дел Майдана, - Рябошапка о Бабикове - Цензор.НЕТ 2547
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Ты забыл ещё стриптизеров и проституток с обьездной
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Думаю, не думаю... Нахрена доводить ситуацию до кипения, вы конченные идиоты? Пригласите еще Азирова в премьеры...
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они его для реформы украинского языка берегут
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Такими темпами уже скоро и вернется, половина жуликоватого овощного окружения уже вернулась и безнаказанно грязью Майдан поливают.
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Вот что-что...а думать у тебя не получается....
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кАзёл всё понимаете и не будет трогать капусту на огороде. он мне обещал Думаю, он понимает проблему и не будет вмешиваться в расследования дел Майдана, - Рябошапка о Бабикове - Цензор.НЕТ 5069
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Так а навіщо жвін тоді там здався? Його туди не для того туди щапєали, щоб "розумів проблему", а для того, щоб вирішував. На користь свого клієнта.
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И нах на той должности тело, которое не может исполнять свои обязанности, он, плять, один такой умный на всю страну?
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официально-нет...а неофициально?путем давления на тех же следователей.ненавязчивого такого...ну там,отпуск не тогда,когда хочется,непродвижение по службе и прочие чиновничьи заготовочки.
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Призначили педофіла директором дитячого садочка, а начальник управління освіти роз'яснює, що він буде "максимально дистанціюватися" від дітей "аби запобігти конфлікту інтересів".
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Думаю после плёночного скандала с Трубой такие умозаключения Рябошапки не имеют под собой логического обоснования. ЗЫ Админы, оцените! Ни одного мата! Думаю, он понимает проблему и не будет вмешиваться в расследования дел Майдана, - Рябошапка о Бабикове - Цензор.НЕТ 8091
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Ряба кіпа, з дипломом недержавного зразка від міжнародного Слолмлнова університету (створеного "для відродження єврейсько цивілізвції") думає....
Ну-ну! Думаю, он понимает проблему и не будет вмешиваться в расследования дел Майдана, - Рябошапка о Бабикове - Цензор.НЕТ 8988
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Думаю Чикатило тоже знал что поступает нехорошо....
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а потом янукович такой подаст в ЕСПЧ, а тот возьмет и не поверит в честное благородное слово этого адвоката и скажет, что засудили дона батона несправедливо, что тогда Рябошапка делать будет?
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Ну прямо всі кинулись відмазувати "недоторканного" кадра. Чому він такий цінний? "Смотрящий" портова
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А нах это недоразумение вообще в прокуратуре???
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гнати сраними тряпками бобиків, разом з кобилой фенітіктовай!
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факты не думают а указывают на противоположное тому,что думает ,думающий
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Думаю !!!!
Дурень думкой багатіє
Вся спільнота каже що це жах та неподобство
алеж цього поца Мертвечук **********
А Г прокурор думає..
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Рябошапці: Думати - це не твоє, займись чимось іншим.
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Бабікова призначили, бо він The Бабіков.
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Я не вірю ні вам,ні вашим словам Рябошапка.Ви вже себе дискритували в період заміни прокурорів під час судового засідання що стосувались вбивць Небесної сотні.
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Рябошапка,от кротов избавляются,а не просят их не вмешиваться, и тихо посидеть послушать Думаю, він розуміє проблему і не втручатиметься в розслідування справ Майдану, - Рябошапка про Бабікова - Цензор.НЕТ 7983
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Кращого спеціаліста ніж зашкварентй Бабіков не знайшли по всій країні?
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"Маразм крепчал" - кинули лисицю в курятник, але попередили її щоб вона до курей не лізла. А ви, клоуни зелені, не задумувались "а на хрена взагалі цей адвокат зека в ДБР на роботу поперся?" Мабуть справедливість відновлювати, правда?
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Успокаивают население Украины вместо того чтоб вышвырнуть сцаной тряпкой его с должности..
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Зеленский в ближайшее время начнет кадровую бойню - политолог Январь 30, 2020Без рубрикиКомментарии
Думаю, він розуміє проблему і не втручатиметься в розслідування справ Майдану, - Рябошапка про Бабікова - Цензор.НЕТ 1223Зеленский из кожи вон будет лезть, чтобы получить мир от России. Со всеми вытекающими…
Политолог Юрий Романенко анонсировал в Фейсбуке значительные кадровые перестановки в ближайшем окружении президента и правительстве.
1. Богдана поменяют на Ермака.
На протяжении последних недель между Богданом и Зеленским коммуникация была прохладная.
Рокировка на Ермака логична в свете его позиций в переговорах с Россией (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18). Приход Ермака усилит позиции голубей в окружении Зеленского.
В тему:
- Фрейлины президента Богдан и Ермак пребывают в перманентном конфликте - УП
- Зеленский может уже в самое ближайшее время выгнать Богдана - источник
Это будет означать, что базовая ставка президента в 2020 - мир. И он из кожи вон будет лезть, чтобы получить его от России. Со всеми вытекающими…
2. Гончарука поменяют Дубилета.
Хотя бы потому, что у Дубилета нет косяков вроде большой зарплаты. И он провёл спорную, но громкую электронную перепись.
Я больше склоняюсь, что Гончарука поменяют спустя несколько месяцев.
3. Кирилла Тимошенко заменит Никита Потураев.
В свете перманентных медийных провалов офиса президента вполне логичная рокировка.
Безграмотность офиса уже стала причиной международных проблем. Например, с Румынией.
4. Макса Нефедова вытурят за срыв поступлений с таможни.
Решение готово давно, но необходим был нужный контекст.
Судя по всему, в начале февраля он будет.
Источники разные, но, как говорит Соня Кошкина, вы запомните этот пост
P. S. Я не верю, что перестановки что-то изменят кардинально.
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