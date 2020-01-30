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 Политика Украины
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Все про:Байден (489) Злочевский (110) США (16101) Рябошапка Руслан (262) Burisma (17)

 От США не поступали запросы относительно дел компании Burisma, - Рябошапка

Правоохранительные органы США не направляли запросы в Генеральную прокуратуру Украины относительно оказания правовой помощи в расследовании уголовных дел, в которых фигурирует компания "Burisma" ("Бурисма"), подчеркивает генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

"До сих пор ничего не поступало", - сказал Рябошапка в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

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24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Источник: https://censor.net.ua/n3172746
 
 
 Топ комментарии
 
У чувака в лімінівій шапці сьогодні беніфіс.
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рябадупка, розповідай!
Бо, схоже, рудий блазень таки піде у відставку за процедурою імпічменту, а ви просто опинитеся у сміттєвих баках.
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Американцам лучше самим разбираться со своими политическими играми , а не пытаться манипулировать страной, которой они дали гарантии. А теперь за свои же обязательства еще хотят дополнительных бонусов в виде контроля над нашей системой правосудия
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Ну раз из США не поступало, то и расследовать не надо - власть то у нас не украинская, а импортная.
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рябадупка, розповідай!
Бо, схоже, рудий блазень таки піде у відставку за процедурою імпічменту, а ви просто опинитеся у сміттєвих баках.
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Рудого блазня пере виберуть на другий термін.
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доживемо-побачимо.
А якщо так трапиться і вшанувальник ***** піде на другий термін, то нас чекає багато неприємних "сюрпризів".
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Трамп не являється «шанувальником ..ла» але ви хронічно не довіряєте своїм людям. Це ваша біда.
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яким "своїм людям"? Ви про що? Трамп дуже поважно ставиться до *****, він неодноразово підкреслював, що з лаптєстаном треба дружити. Історя його теплих взаємовідносин зі свинособаками дуже стара.
Так що вивчайте, будь ласка, питання.
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для Рєпожопки немає важливішої справи, як залякувати патріотів арештами та визовами до суду
ще не побув, а вже засрався по вуха
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У чувака в лімінівій шапці сьогодні беніфіс.
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"In order to properly investigate the circumstances of the offense, the National Police is initiating the creation of a joint international investigation team, to which FBI representatives will be invited," the ministry wrote.

Як пояснити ось це? Цілу команду із ФБР створюють. Брехун ваш Ряба Шапка
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Кто бы сомневался. Зачем расследовать вмешательство президента в дела другой страны и давление на нее??
Но это ваши внутриполитические игры.
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Це вже давно розслідували. Навіть розіслали повістки в суд кацапським тролям. Ось і все втручання. Ви не слідкуєте за нашими справами?-гуд. У вас там знову російську пропаганду поКиєву розвішали.
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Та вы достали уже со своим рыжим. За столько лет не можете его посадить.
Русские выбрали вам своего агента . А вы все, чем там у украинцев
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І як Трамп вмішувався в справи вашої країни? Ви корумповані як якісь дикуни в Африці. І це правда. Принаймі Трамп надав Україні зброю, а Обама-ковдри.
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Конгресс, а не трампа .
А вам напомнить сколько скандалов было вокруг трампа и бушей . Или вы не в курсе нарасеи
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Скільки було скандалів навколо Трампа? 1. курва, котру він можливо трахнув 25 років тому і заплатив кешом за мовчання? 2. Справи з москалями? - трьох річне слідство ФБР , Конгреса привело до...пшик! Нічого! 3. Перевищення влади? ))) смішно. Імпічмент сфабрикований демами і немає голосів в Конгресі. А ви вірте CNN, дикуни.
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Сколько уголовных дел и расследований по поводу его махинаций ? Забыл ?
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Кримінальних!? -«0». Zero. Ноль. Нуль. І перестань писати «ті забіль.»- знаю я ваші штучки, Зяма!
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-Дякую. Дуже дякую. Прокурор моя людина. Все зробимо-завірив блазень і полетів в Оман тратити сотні тисяч американських доларів невідомого походження. Дикуни ви.
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И поэтому каждый месяц сюда как на работу летают люди трампа?!
За собой смотри, прессу американскую почитай, что умные люди там пишут
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Оскорблять другие нации, это вся ваша политика, на сегодняшний день .
Ну и с .уйлом в десны
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«Другіє нації»? Єта какіє? Ті усчемленній?
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І пиши на загальнозрозумілій мові. Я ваше «нарєчіє» не розумію, усчемлбонний.
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Не хочу. Никто мне не будет указывать, на каком мне языке на своей земле писать.
Тем более типа эмигранты, которые отсюда уехали и командуют, что нам тут делать.
Иди воюй, на Дамбасе помощь нужна
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І при чому, формально він не бреше! Це українська сторона запрошує ФБР для розслідування хакерськоі атаки на фірму. Це формальність. Розслідувати будуть все! Ось тут і знайдуть в черговий раз хто запропонува Байдену молодшому цю халявну посаду і хто злив інфу. Ставлю на кацапську контору.
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А относительно дел по некоему гражданину Швейцарии (или Израиля? Или Украины? Или ....?) И.В. с погонялом "Беня" он же "Кукловод Зелёного Буратины", он же "Бородатая бабушка", не поступали запросы из США? От ФБР или суда штата Делавер?
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