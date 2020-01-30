 От США не поступали запросы относительно дел компании Burisma, - Рябошапка

"До сих пор ничего не поступало", - сказал Рябошапка в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.
Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.
25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.
Бо, схоже, рудий блазень таки піде у відставку за процедурою імпічменту, а ви просто опинитеся у сміттєвих баках.
А якщо так трапиться і вшанувальник ***** піде на другий термін, то нас чекає багато неприємних "сюрпризів".
Так що вивчайте, будь ласка, питання.
ще не побув, а вже засрався по вуха
Як пояснити ось це? Цілу команду із ФБР створюють. Брехун ваш Ряба Шапка
Но это ваши внутриполитические игры.
Русские выбрали вам своего агента . А вы все, чем там у украинцев
А вам напомнить сколько скандалов было вокруг трампа и бушей . Или вы не в курсе нарасеи
За собой смотри, прессу американскую почитай, что умные люди там пишут
Ну и с .уйлом в десны
Тем более типа эмигранты, которые отсюда уехали и командуют, что нам тут делать.
Иди воюй, на Дамбасе помощь нужна