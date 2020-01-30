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 Назначение заместителей главы ГБР обжалуют в ОАСК

В Окружной административный суд Киева поступил иск о признании противоправным назначения заместителей главы Государственного бюро расследований Ирины Венедиктовой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОАСК.

"Истец просит суд признать противоправным и отменить решение конкурсной комиссии Государственного бюро расследований от 10 января 2020 об определении победителей в конкурсе для назначения на должности первого заместителя и заместителей директора ГБР. Кроме этого истец просит суд обязать Комиссию допустить его до участия в указанном конкурсе", - говорится в сообщении.

Сейчас суд открыл производство по данному административному иску. Рассмотрение дела будет осуществляться в порядке упрощенного искового производства без уведомления (вызова) сторон и проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший адвокат Виктора Януковича Александр Бабиков стал первым заместителем директора Государственного бюро расследований.

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Источник: https://censor.net.ua/n3172745
 
 
 Топ комментарии
 
Как то не верю я в победу. Разве только чел дойдет до ЕСПЧ
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Вот думаете так тот Бабиков там был нужен? Но вражьи сылы, откровенные враги, пользуясь тупостью ЗЕкоманды, делают все , что бы дестабилизировать ситуацию в Украинском обществе.
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ворожі сили і відверті вороги, це венедиктова яка пристроїла своїх подільників?!"
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Как то не верю я в победу. Разве только чел дойдет до ЕСПЧ
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ЄСПЛ до адмін справ стосунку не має. Не їхня парафія
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Там головка (голова) суду знаменитый Вовк, естественно, проиграют.
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Вот думаете так тот Бабиков там был нужен? Но вражьи сылы, откровенные враги, пользуясь тупостью ЗЕкоманды, делают все , что бы дестабилизировать ситуацию в Украинском обществе.
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Темньіе сильі нас злобно гнетут?
Гнетут, Владимир Ильич.(Комедия строгого режима)
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Попытался отделить врагов от дураков, хотя еще не факт кто из них вреднее...
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в данном случае зщлую шутку сыграет "реформа" Зеклована относительно ГБР раньше Глава ГБР и его Замы назначались Указом Президента теперь только Глава ГБР... а Венедиктова вообще пока еще ВРИО. а замов назначают обычным Приказов ВРИО (Главы) ГБР вот тут Админсуду и карты в руки... просто те кто продумал как упихнуть человека Януковича Бибикова бабикова в должность Главы ГБР Портнов естественно и вся не до расстрелянная и не до повешенная шобла...Прыгов и оных с ними а считай ЕВРЕЙСКОЙ МАФИИ.. просто уберут дуреполу Венедиктову ее не зря держат в статуса ВРИО.. а ее муженек типа не при делах в Департаменте МВД привет Авукуеву и думаю вот кто писал Трубу..думаю сегодня кабинет Венедиктовой не только пишется но и снимается.. о уже даже об этом ее муженек не знает...а кто сие делает ну ты подумай только о! тут и Беня и Ахметов и Порошенко и Портнов и Россия и Американцы с Европой... и все скопом...и при этом ненавидя друг дружку...
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А что он не так сказал? Пишут всех скопом, и кабмин и ОП, и СНБО, нет безопасности сраны, все просрали. И что с записями КМ? ЗЕ сказал разобраться за две недели, и !? Да ничего, всем похрену...
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ворожі сили і відверті вороги, це венедиктова яка пристроїла своїх подільників?!"
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Так и есть Бабиков ничего из себя не представляет -- свинособаки делают все для дестабилизации и раскола !!! Очень плохо что наша власть не остановит это в зародыше Назначение заместителей главы ГБР обжалуют в ОАСК - Цензор.НЕТ 2327
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ну, обжалують. А толку?
Банда овощних ригів (що заховалася під маркою "Зе") нарешті, показала свій фейс. А як казав риг Портнов "ви за нами з нашим КПК будете за нами по Європах ганятися" - https://twitter.com/dimo4ki/status/1156120557806661632
Окрвм кодексів, риги ще мають ручні суди...
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Соратники министра времен яныка подали иск против адвоката времен яныка?
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Клоуны времен Яныка, сыграли на пианино...
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