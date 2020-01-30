 Назначение заместителей главы ГБР обжалуют в ОАСК

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОАСК.
"Истец просит суд признать противоправным и отменить решение конкурсной комиссии Государственного бюро расследований от 10 января 2020 об определении победителей в конкурсе для назначения на должности первого заместителя и заместителей директора ГБР. Кроме этого истец просит суд обязать Комиссию допустить его до участия в указанном конкурсе", - говорится в сообщении.
Сейчас суд открыл производство по данному административному иску. Рассмотрение дела будет осуществляться в порядке упрощенного искового производства без уведомления (вызова) сторон и проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам.
Напомним, ранее сообщалось, что бывший адвокат Виктора Януковича Александр Бабиков стал первым заместителем директора Государственного бюро расследований.
Гнетут, Владимир Ильич.(Комедия строгого режима)
Банда овощних ригів (що заховалася під маркою "Зе") нарешті, показала свій фейс. А як казав риг Портнов "ви за нами з нашим КПК будете за нами по Європах ганятися" - https://twitter.com/dimo4ki/status/1156120557806661632
Окрвм кодексів, риги ще мають ручні суди...