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 Политика Украины, Общество
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Все про:Болгария (362) экстрадиция (451) Трепак (72) Гандзюк (435) Левин Алексей (17)

 Выдачу Украине фигуранта дела Гандзюк Левина пытаются сорвать, - Трепак

Экстрадиции в Украину подозреваемого в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк криминального авторитета Алексея Левина (Москаленко) хотят помешать "определенные лица".

Об сообщил "Українським новинам" заместитель генерального прокурора Виктор Трепак, передает Цензор.НЕТ.

"Люди, которые не хотят приезда Левина, уже включились в этот процесс и обеспечили его и адвокатами, и всем необходимым. Они не хотят, чтобы он был экстрадирован", - пояснил Трепак.

Кто именно так не хочет, чтобы Левин вернулся в Украину, Трепак не сообщил. Ему также неизвестно, обращался ли тот к болгарским властям с прошением о политическом убежище.

Кроме того, как разъяснял ZN.UA источник в украинской спецслужбе, если задержанный согласится на упрощенную процедуру выдачи Украине, экстрадиция может занять 30-40 дней, в противном случае процедура может растянуться на годы.

Как сообщалось, 24 января на территории Болгарии в результате совместных действий украинских и болгарских правоохранителей задержан Алексей Москаленко (Левин), который разыскивался по подозрению в причастности к нападению на Гандзюк. 27 января стало известно, что Украина направила в Болгарию запрос на экстрадицию Левина.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк – они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

20 января 2020 года правоохранители в городе Херсоне и других населенных пунктах области провели спецоперацию с целью прекращения деятельности преступной организации, которая совершала в регионе насилие над лицами и поджоги чужого имущества.

21 января 2020 г. фигуранту дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игорю Павловскому судом избрана мера пресечения в виде ареста до 4 марта без права внесения залога.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина направила в Болгарию запрос на экстрадицию подозреваемого в причастности к нападению на Гандзюк Левина

Источник: https://censor.net.ua/n3172744
 
 
 Топ комментарии
 
И тут Порох виноват!))))
Наверное он еще виноват когда ты в туалете не смываешь?))))не уследил...то ли дело ВЕЛИЧАЙШИЙ ЛИДЕР СУЧАСНОСТИ!)))
во всем он спец...и по оманским оффшорам...и по нарушении Конституции...и вообще...
По туману в голове он ПЕРВЫЙ В МИРЕ!)))
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Посадите Мангера для начала --- тогда будет понятно что вы власть а не балаболы Выдачу в Украину фигуранта дела Гандзюк Левина пытаются сорвать, - Трепак - Цензор.НЕТ 2464
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А який свиночолий балабол його з України випустив?
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И тут Порох виноват!))))
Наверное он еще виноват когда ты в туалете не смываешь?))))не уследил...то ли дело ВЕЛИЧАЙШИЙ ЛИДЕР **********!)))
во всем он спец...и по оманским оффшорам...и по нарушении Конституции...и вообще...
По туману в голове он ПЕРВЫЙ В МИРЕ!)))
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У нас же мангеров-розенблатов не садят, шоб Украину не обвенили в антисемитизме.
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это из области фантастики , Вы еще думаете что они кого то посадят это команда разговорного жанра
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Тому і намагаються, бо знають що тут його відпустять.
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Ясно, що Левін не погодиться на екстрадицію.
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Повторяется цирк как с судьёй Чаусом. Кстати всё зависит исключительно от профессионализма и настойчивости Президента, Генпрокуратуры и МИД Украины.К сожалению ни там ни там ничего подобного не наблюдается, значит и это дело так и не завершится.
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"6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения"

За убийство женщины- 3 года? И охота была столько трясти портками их искать? Своего собственного времени больше потратили.
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заступник генерального прокурора, наділений владою, ніхрена не знає, ні на що вплинути не може, а лише соплі пускає! то звільни місце для більш компетентної людини!
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