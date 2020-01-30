 Выдачу Украине фигуранта дела Гандзюк Левина пытаются сорвать, - Трепак

Об сообщил "Українським новинам" заместитель генерального прокурора Виктор Трепак, передает Цензор.НЕТ.

"Люди, которые не хотят приезда Левина, уже включились в этот процесс и обеспечили его и адвокатами, и всем необходимым. Они не хотят, чтобы он был экстрадирован", - пояснил Трепак.

Кто именно так не хочет, чтобы Левин вернулся в Украину, Трепак не сообщил. Ему также неизвестно, обращался ли тот к болгарским властям с прошением о политическом убежище.

Кроме того, как разъяснял ZN.UA источник в украинской спецслужбе, если задержанный согласится на упрощенную процедуру выдачи Украине, экстрадиция может занять 30-40 дней, в противном случае процедура может растянуться на годы.

Как сообщалось, 24 января на территории Болгарии в результате совместных действий украинских и болгарских правоохранителей задержан Алексей Москаленко (Левин), который разыскивался по подозрению в причастности к нападению на Гандзюк. 27 января стало известно, что Украина направила в Болгарию запрос на экстрадицию Левина.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк – они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

20 января 2020 года правоохранители в городе Херсоне и других населенных пунктах области провели спецоперацию с целью прекращения деятельности преступной организации, которая совершала в регионе насилие над лицами и поджоги чужого имущества.

21 января 2020 г. фигуранту дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игорю Павловскому судом избрана мера пресечения в виде ареста до 4 марта без права внесения залога.

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