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Все про:Богдан (63) приватизация (934) Одесский припортовый завод (8) Socar (1)

 Богдан после месяца отсутствия появился на публике: посетил приватизируемый Одесский припортовый завод с представителями азербайджанской компании. ФОТО

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан, представители Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) и замглавы Фонда Государственного имущества Сергей Игнатовский 29 января посетили ПАО "Одесский припортовый завод".

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель директора завода Николай Щуриков, передает Цензор.НЕТ.

"Встреча с руководством химического предприятия состоялась в рамках выполнения поручений президента Украины Владимира Зеленского по привлечению инвестиций в страну", - написал Щуриков.

Богдан после месяца отсутствия появился на публике: посетил приватизируемый Одесский припортовый завод с представителями азербайджанской компании 01

По его словам, в ходе встречи обсуждалась возможность участия азербайджанской компании в будущей приватизации завода.

Отметим, более месяца глава ОП Богдан не появлялся на публике. Он не сопровождал Зеленского в начале января в поездке в Ивано-Франковскую область, не побывал вместе с ним на "рабочем отдыхе" в Омане. Отсутствовал Богдан и на церемонии прощания с погибшими на борту самолета МАУ украинцами. Также его не было на форуме в Давосе. Последний раз Богдан присутствует на фотографиях с Владимиром Зеленским в официальной новости Офиса президента от 23 декабря.

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Напомним, в начале декабря 2019 года, новый глава ФГИ Дмитрий Сенниченко заявил, что подготовка ОПЗ к приватизации продолжается согласно графику, который предусматривает приватизационный конкурс в 2020 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3172740
 
 
 Топ комментарии
 
он был на сохранении. беременность новыми инвестидеями )
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А где это ракло бурятское целый месяц шаталось?
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айзера-инвесторы))))))))))))))))))))))))))))))хахахаха...
знаю только айзера-воры в законе и айзера-кацапские подстилки!!!
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он был на сохранении. беременность новыми инвестидеями )
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месяц бабло-няньку испытывал Богдан після місяця відсутності з'явився на публіці: відвідав приватизований Одеський припортовий завод з представниками азербайджанської компанії - Цензор.НЕТ 1616, теперь у каждого олигарха своя нянька по штату и с переду няньчить и с заду
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Удмурт вышел из запоя? Или инструкций долго в мааскве ждал?
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охо-хо. взагалі-то приватизація держмайна відбувається на конкурентній основі, принаймні має відбуватися.
і от коли голова оп (***) з'являється разом з одним з майбутніх учасників приватизації та обговорює "возможность участия азербайджанской компании в будущей приватизации завода Источник: https://censor.net.ua/n3172740" то чи не є це корупцією? як на мене це саме вона й є.
чи це та сама розрекламована "інвестиційна няня"?
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Это коррупция
Пора люстрировать сырыми яйцами 😁😀😀
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По ходу и связь "Киевстар" закодировали Богдан после месяца отсутствия появился на публике: посетил приватизируемый Одесский припортовый завод с представителями азербайджанкой компании - Цензор.НЕТ 5294
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СОКАР собственность Алиева и Саши - стоматолога
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Нда...., а я думал хоть одно чудо ЗЕленое покинуло Украину навсегда.....
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не можуть вони покинути неньку, бо як жеж вони харчєватися будуть?
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За распродажу народной собственности нужно расстреливать.
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Его ёще и на офшор после прихватизации оформят, к гадалке не ходи.И останется у нарида дырка от бублика.
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Блин, эти азеровские инвесторы уже все рынки приватизировали. И грязь развели как в средней Азии
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А ещё при выезде из Одессы на трассе по сто ларьков кавказских инвесторов дынями и персиками
НАЛОГИ УКРАИНЕ ЭТИ ИНВЕСТОРЫНЕ ПЛАТЯТ - только ментам
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Их нашел чЛенин - он и сейчас живее всех живых кацапов.
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Нихрена я не понял...
Этот Богдан - он заведующий президентской канцелярией или вице-президент?
Вы знаете фамилии аналогичных должностей у Макрона или Меркель?
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Этот великий удмуртский адвокат - самое большое позорище новой власти. И нас всех главное позорище! Просто пи..ец!
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Якись криминальный сюжет киношный.Банда азеров,известная в криминальном мире под погонялом"Инвесторы"держала месяц на подвале Богдана,пока тот не обеспечит им продажу завода.А теперь приехали смотреть товар.Як вариант Богдан після місяця відсутності з'явився на публіці: відвідав приватизований Одеський припортовий завод з представниками азербайджанської компанії - Цензор.НЕТ 1633
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Квартал зенелохів продовжує клоунаду, все іде до гастролів в Ростові.
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теперь у нас секретутка продаёт стратегические заводы. дожили.
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Зверніть увагу- Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR). А у нас зелена команда знищуює державну власність
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Бубочка пропал, шептуньчик з"явився. Що ж вони там роблять по черзі?
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ну, если баклажаны - инвесторы, то бурят - их радио няня)
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Запахло баблом і воно вилізло. Зара буде показувать майстер-клас інвестиційного рєшали няні Богдан після місяця відсутності з'явився на публіці: відвідав приватизований Одеський припортовий завод з представниками азербайджанської компанії - Цензор.НЕТ 6329
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SOCAR за шаурму скоро "приХватизирует" не только ОПЗ! А Богдан заделается "инвестиционной няней" у азеров Богдан після місяця відсутності з'явився на публіці: відвідав приватизований Одеський припортовий завод з представниками азербайджанської компанії - Цензор.НЕТ 531 Индейцы и бусы.
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Вже очевидно,що инвестор прёт только из Китая и других азиатских республик,яким влада отдаёт предпочтение.Ну Китай понятно,у них открытая экономическая экспансия,а азера с каких делов спецы стали по химии?Забрали Водафон,зараз завод...тоже вырисовывается стратегия нездоровая.Я бы предпочёл продавать активы,более продвинутым и надёжным инвесторам из ЕС и США.Пусть даже,за меньшую цену,чем будут давать москали и их подтаёжники. Богдан після місяця відсутності з'явився на публіці: відвідав приватизований Одеський припортовий завод з представниками азербайджанської компанії - Цензор.НЕТ 5025
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Супер няня привела на смотры завода, который кроме стратегического в плане экономики, еще и супер потенциально техногенный, инвесторов, от которых стоило бы держатся подальше. SOCAR это собственность азерского султана Алиева и является экономическим оплотом его диктаторского режима, а также каналом и инструментом легитимизации его власти.
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Слыш, я тут типа инвесторов привел внатуре. Нормальные посоны, атвєчаю...
Мама родная. Гаплик і п*дець в одному.
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