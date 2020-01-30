 Антикоррупционный суд заложил юридическую мину под "дело Мартыненко", - адвокат

Об этом заявила журналистам адвокат Анна Палагицкая, которая защищает одного из фигурантов этого дела Павла Скаленко, сообщает ЕСПРЕСО.

"На судебном заседании 29 января я сообщила суду о том, что успела ознакомиться лишь с половиной материалов дела – всего там более 200 томов, которые очень запутанны и хаотично скомпонованы. Как новый адвокат Павла Скаленко я ежедневно знакомлюсь с ними в помещении суда, по объективным причинам у меня "выпали" лишь несколько дней, подтверждение чего были предоставлены суду при заявлении ходатайства", - сообщила адвокат.

По ее словам, коллегия судей во главе с Лесей Федорак безосновательно отказала ей в продлении срока ознакомления с материалами дела и оставила такое время только до 6 февраля.

"Очень жаль, что рассмотрение этого дела уважаемые судьи ВАКС начали с нарушения закона. Ведь я не смогу полноценно защищать своего клиента, которому суд отказал в обеспечении его права на защиту. При условии ежедневного ознакомления в суде мне нужно еще минимум 2 месяца для того, чтобы я смогла оказывать г-ну Скаленко полноценную юридическую защиту. Это процессуальное нарушение может стать одним из оснований для обжалования будущего решения суда по этому делу", - сказала Палагицкая.

"Защитники других участников этого дела поддержали меня, так 2 месяца ничего не изменят, а фигурантам дела грозит до 15 лет лишения свободы. НАБУ и САП 2 года не хотели передавать это дело в суд и сделали это только под давлением защиты. Судья Федорак начала ссылаться на то, что мой клиент как человек с высшим образованием сможет сам во всем разобраться (хотя он делегировал это право мне как его защитнику), а мне посоветовала знакомиться с материалами в ходе судебных заседаний - но там я должна не знакомиться с материалами, а уже высказывать свою правовую оценку этих материалов. Кроме того, судья удовлетворяет все ходатайства прокуроров САП", - отметила адвокат.

По мнению защитницы, такое поведение судей по "делу Мартыненко" вызывает сомнения в их объективности и сугубо юридическом подходе к даже очевидным процессуальным вопросам.

"Это дело начала рассматривать лишь третья коллегия судей ВАКС - две других взяли самоотвод. Мне не хочется верить в слухи, что НАБУ и САП искали тех судей, которые будут прислушиваться к ним и принимать политические решения. Европейский суд по правам человека завален такими решениями - но ведь это были решения "старых" украинских судов... Мы будем делать публичным, в том числе на международном уровне, каждое нарушение закона со стороны судьи Федорак и ее коллег", - пообещала адвокат.