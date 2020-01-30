 Смертельное ДТП в Харькове: Верховный Суд рассмотрит кассации Зайцевой и Дронова 3 апреля

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Назначить кассационное рассмотрение уголовного производства... на 3 апреля 2020", - говорится в определении судьи Николая Ковтуновича, опубликованном в едином государственном реестре судебных решений.

Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

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Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины). 6 ноября было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 286 еще одному участнику ДТП - водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находился на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

26 февраля 2019 года суд признал обоих подозреваемых виновными и осудил на 10 лет заключения.

Адвокат Зайцевой Юлия Плетнева и адвокат Дронова Геннадий Токарев подали кассационные жалобы на приговор судов первой и второй инстанций.