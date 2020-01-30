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 Смертельное ДТП в Харькове: Верховный Суд рассмотрит кассации Зайцевой и Дронова 3 апреля

Кассационный уголовный суд Верховного Суда назначил дату рассмотрения кассационных жалоб, поданных адвокатами Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, осужденных на 10 лет лишения свободы за ДТП в центре Харькова, в результате которого в октябре 2017 года погибло 6 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Назначить кассационное рассмотрение уголовного производства... на 3 апреля 2020", - говорится в определении судьи Николая Ковтуновича, опубликованном в едином государственном реестре судебных решений.

Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

Также на Цензор.НЕТ: Смертельное ДТП в Харькове: Зайцева будет отбывать наказание с облегченными условиями содержания. ФОТО

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины). 6 ноября было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 286 еще одному участнику ДТП - водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находился на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

26 февраля 2019 года суд признал обоих подозреваемых виновными и осудил на 10 лет заключения.

Адвокат Зайцевой Юлия Плетнева и адвокат Дронова Геннадий Токарев подали кассационные жалобы на приговор судов первой и второй инстанций.

Источник: https://censor.net.ua/n3172738
 
 
 Топ комментарии
 
Понаставили остановок общественного транспорта, понацепляли светофоров....
Нормальным людям полетать негде!
А про пешеходов на тротуарах я, вообще, молчу...
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некуй тем пешеходам по тратуарам лазить, когда дауниха на опиатах летит, сидели бы дома и всё у них было бы хорошо, а вообще виноват светофор, его уже обвинили и дали 10 лет строгого режима.
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Понаставили остановок общественного транспорта, понацепляли светофоров....
Нормальным людям полетать негде!
А про пешеходов на тротуарах я, вообще, молчу...
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некуй тем пешеходам по тратуарам лазить, когда дауниха на опиатах летит, сидели бы дома и всё у них было бы хорошо, а вообще виноват светофор, его уже обвинили и дали 10 лет строгого режима.
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с таким баблом ты поверишь в инопланетян и конец света.
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Все очень просто, если включить мозги...
- Зайцева превысила скорость, которая привела к ДТП.
- Дронов нарушил правило проезда перекрестов (поехал на желтый) , которое привело к ДТП.
Дальше уже - кто больше даст, тот будет меньше сидеть и плакать...
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Ну, вообще-то, начинать движение нужно на зеленый...
Но в данном конкретном случае, если бы зайцева не летела, ничего бы страшного не произошло.
Как максимум, две покареженные машины и пострадавшие нарушители ПДД.
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Не начал а продолжил движение,
Если пересёк линию светофора на зеленый а потом остановился на перекрёстке для пропуска первый охотоведа или других транспортных средств то дальнейшее движение транспортного средства называется продолжение движения а не начало движения
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Щось я не помітив на відео тієї ДТП світлофора з боку авто Дронова. Стоп-лінії теж. Тому порушення ПДР саме Дроновим викликає в мене сумніви
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за сколько метров от перекрёстка стоял Дронов? если бы поехал на зелёный он успел бы пересечь перекрёсток? у Дронова какой был цвет светофора на самом перекрёстке? я уже задалбался сюда ссылки с перекрёстка кидать, одно и тоже балаболите.
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Та Дрон виноват... Если б раньше стартанул, было бы стандартное ДТП с двумя "200", а пешеходы пошли бы себе дальше...
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на этом примере , все долбоводитили почуствовали безнаказанность , хоть 20 человек отправь на тот свет , хоть 100 , наказания не будет , никакого , главное сказать на суде - спешил , и все , максимум поселение , а потом по амнистии по тихому
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пора отпускать, особенно зайцев ато уже больше чем полгода за человека получается. и жаль дронова. ни за х...й пацан попал.
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прикидываю ситуацию. лупиш по трассе 110-140км. час и какое то ху...ло толи на красный толи с второстепенной ...уярит тебя в бочину. эксперты делают вывод. еслиб ты не превышал то это ху...ло спокойно проскочило бы. тоесть ты виноват, оуительно!!!!!!!!!!!!!!!
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как не хочется отвечать за убийства, ведь большая часть таких хероев никогда не отвечает..., ну убил и убил..., подумаешь, статистика у нас такая...
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