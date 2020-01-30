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 Политика Украины
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Все про:расследование (2662) США (16101) Йованович (229) Рябошапка Руслан (262)

 По факту возможной слежки за Йованович Украина и США проводят свои собственные расследования, - Рябошапка

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сомневается, что в деле о возможной слежке за бывшим послом США в Украине Мари Йованович будет создана совместная группа украинских и американских правоохранителей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью Интерфакс-Украина.

"Пока нет общей следственной группы между американской и украинской сторонами, но, как показывает практика, американская сторона и не настроена на то, чтобы создавать такие совместные следственные группы. По крайней мере, я не помню, чтобы такая практика существовала вообще. То есть, пока такой группы нет и, думаю, что не будет ", - сказал Рябошапка.

Генпрокурор отметил, что в данном случае каждая из сторон проводит свое собственное расследование.

"В Украину приехала группа специалистов США, которые, собственно, занимаются этим расследованием. Кроме того, работают специалисты службы безопасности посольства. Они проводят собственное расследование", - рассказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Американские следователи допросили сотрудников посольства США в Украине по делу возможной слежки за Йованович, - СМИ

Руководитель ведомства не уточнил, завершили ли американские специалисты свою работу в Украине к настоящему моменту.

"Полиция проводит расследование с украинской стороны, пытаясь установить, кто мог следить за послом", - добавил Рябошапка.

Как сообщалось, Йованович занимала пост посла США в Украине с августа 2016 года по май 2019 года. По сообщению газеты Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп отозвал Йованович на фоне жалоб его сторонников, в том числе президентского адвоката Рудольфа Джулиани, на то, что она препятствует попыткам убедить Киев провести расследование в отношении бывшего вице-президента от Демократической партии Джозефа Байдена.

Позже комитет по разведке Палаты представителей Сената США опубликовал заметки и другие документы о том, что во время каденции в Украине посла США Мари Йованович за ней якобы осуществлялась незаконная слежка, и было возможное вмешательство в работу ее электронных гаджетов частными лицами по заказам граждан США.

16 января в МВД Украины заявили, что приняли к сведению материалы, опубликованные 14 января следователями Палаты представителей Конгресса США о возможной незаконной слежке на территории Украины за Йованович, а после их исследования Нацполиция открыла уголовные производства по этому поводу.

Источник: https://censor.net.ua/n3172736
 
 
 Топ комментарии
 
Рєпожопка, шо ти там можеш розслідувати? ми ж бачили, як ви з Баканом вчора обісралися у справі з Поярковим
а також бачили, як ви обісрались у справі Шеремета
тупа мразота
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Хватит гундеть порохоидиотто)
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Я против всех,не было еще в истории Украины проукраинской власти.
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Рєпожопка, шо ти там можеш розслідувати? ми ж бачили, як ви з Баканом вчора обісралися у справі з Поярковим
а також бачили, як ви обісрались у справі Шеремета
тупа мразота
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а ти який бонд, синій чи червоний? чи всратий зелений ?
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Я против всех,не было еще в истории Украины проукраинской власти.
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Нутро М. Йованович наповнене касабо-сербськими скрєпамі. Вона під прапором США була п'ятою колоною х-ла
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Це може підтвердити пес -дворняга "юга" ...
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"Пока нет общей следственной группы между американской и украинской сторонами..."

Источник: https://censor.net.ua/n3172736

А смысл? Они видят как вы "расследуете" дело Шеремета.
Филиалы Следкома россии...
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Так и не понял,как это :приехали специалисты з США и проводят свое собственное расследование.А какие инструменты используют?..А Украина тоже может отправить в США специалистов и там провести свое расследование?
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зебіли, вам вже другий рік це втовкмачують, що ви не тямите
ну, хоч до тебе дійшло!
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