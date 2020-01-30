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Все про:НАБУ (3035) взятка (4855) ОПЗ (273) ФГИ (551)

 Директору Фонда госимущества предложили $5 млн за назначение "своего человека" директором ОПЗ: взяточники задержаны, - НАБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

29 января детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством САП разоблачили "на горячем" трех человек во время предоставления части неправомерной выгоды в размере 50 тыс. долл. США председателю Фонда государственного имущества Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

Как установило следствие, задержанные предложили председателю Фонда государственного имущества Украины 5 млн долл. США неправомерной выгоды в обмен на назначение на должность директора ОАО "Одесский припортовый завод" (99,5% акций принадлежат государству) заранее определенного лица. По замыслу, назначенный руководитель государственного предприятия якобы должен был способствовать сотрудничеству между заводом и определенным кругом частных компаний, связанных с инициаторами коррупционного преступления.

Задержанные планировали предоставлять неправомерную выгоду частями в течение года с момента достижения договоренностей. Во время передачи первого транша в 50 тыс. долл. США их разоблачили детективы НАБУ.

Директору Фонда госимущества предложили $5 млн за назначение своего человека директором ОПЗ: взяточники задержаны, - НАБУ 01
Директору Фонда госимущества предложили $5 млн за назначение своего человека директором ОПЗ: взяточники задержаны, - НАБУ 02

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Реализация операции по задержанию стала возможной при содействии Государственной пограничной службы Украины.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Расследование приведенных фактов НАБУ и САП начали по заявлению председателя ФГИУ в ноябре 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3172735
 
   
 Топ комментарии
 
Сколько уже этого было и при Порошенко и уже при Зеленском. Кто сидит кроме АТОшников? Никто! Штепа вон по магазинам ходит хотя есть все доказательства и видео о свержении гос.власти.
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До лампочки это всё. Никого не посадят. Мосийчука тоже брали с камерами, записями.
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Даже докушать спокойно не дали человеку Директору Фонда госимущества предложили $5 млн за назначение "своего человека" директором ОПЗ: взяточники задержаны, - НАБУ - Цензор.НЕТ 1353
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До лампочки это всё. Никого не посадят. Мосийчука тоже брали с камерами, записями.
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мрій і далі... і садять і конфіскують і просто відривають яйця... чи дають зауваження=хуцпатою-лопатою-по-хуцпатим-пикам
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видать хотели изменить сумму транша, с нами этот номер не пройдет.
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Похож на яйценюка паренек на фото)
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Неплохой аппетит у кадра.
Интересно, баланду тоже будет с таким удовольствием трескать?
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Таких дельцов не сажают. А вот если бы он банку сгущенки в АТБ украл, это другое дело, милости просим на зону
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Ну, их чаще выкидывают с балконов.
Для него тюрьма - это спасение.
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Ну я и смотрю , что у нас все тюрьмы олигархами забиты , а под балконами просто ходить нельзя Того и смотри , чтобы кто-то на голову не упал
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Ніколи. Тільки фізична ліквідація... Треба як тараканів травити, тоді може щось і поможе...
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Сколько уже этого было и при Порошенко и уже при Зеленском. Кто сидит кроме АТОшников? Никто! Штепа вон по магазинам ходит хотя есть все доказательства и видео о свержении гос.власти.
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Поэтому нормальные люди не голосовали за Рыгов, Пороха, зеленского или жопоблок, кого бы там за украденные деньги не крутили по зомбоящикам, пусть нас всего 4%, но мне за мой выбор на этих или прошлых парламентских не стыдно.
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Я так розумію, ти за шарікова голосував... Ось ви де, Дебіли
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затримання не перше, побачимо чим закінчиться!
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На конфісковані гроші купіть захісникам України якісь гарні кацаподробилки!!
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А ну давайте боты расскажите что в этот раз не так
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Когда я прийду к власти я таких буду судить в течении 3-х дней, а расстреливать за сутки - и Нэнька-Украина начнёт процветание!
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Спасибо всем тем, кто разоблачил "на горячем", кто защищает интересы Украины. Но при данной судебной системе никто не будет сидеть. Бесполезный труд. Необходимо начинать с судебной системы, а до этого времени все коррупционеры будут на воле.
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Сер, 5 лімонів зелені за посаду. Це вказує на те, що ця владна мерзота продовжує деребан держави. І говорити, про те що зеленський цього не знає, потрібно совість мати, але його совість закриває рояль-піаніно.
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Гм...
Такое впечатление, что НИКТО из комментаторов так и не понял - а сам председатель Госимущества - он взятку брал или СБУ вызвал?
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5 дней назад - "Кабинет министров Украины назначил исполняющим обязанности главы правления ПАО "Одесский припортовый завод" Николая Синицу, хозяина ресторана "Два гуся".
- Це той за кого платили, чи інший, якого поміняти просили?
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