 Шесть граждан Грузии и один Украины задержаны в ходе совместной операции спецслужб по предотвращению убийства

СГБ Грузии не уточняет мотивы заказного убийства и не называет имена потенциальных жертв. Ведомство сообщает, что совместная операция по предотвращению убийства проводилась грузинскими и украинскими спецслужбами в течение нескольких месяцев. Подозреваемы были задержаны в Тбилиси, Батуми и Харькове, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По данным СГБ, убийство было спланировано в Украине, совершить его должен был украинец, которому его грузинские подельники передали деньги, оружие и взрывчатку, чтобы подорвать автомобиль намеченных жертв в Тбилиси.
При этом заместителям Авакова начислили зарплаты от 73 тыс. до 84 тыс. гривен, а госсекретарю министерства - 87 тыс. гривен. Так, зарплата первого заместителя министра Сергея Ярового составила 84 098 гривен, заместителей Татьяны Ковальчук - 76 711 гривен, Катерины Павличенко - 73 332 гривны, Сергея Гончарова - 77 293 гривны, Антона Геращенко - 59 808 гривен, Александра Гогилашвили - 74 861 гривня, госсекретаря Алексея Тахтая - 87 077 гривен.
А на кого тогда работают проститутки, игровики, наркодилеры, контрабандисты, обнальщики, угонщики, разнообразные мошенники, криминальные заготовители древесины, янтаря, металлолома, песка-гравия и еще десятки других аналогичных узкопрофильных профессий?
Как же Михо с ними боролся?
Всех в Украину выслал?