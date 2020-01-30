 Шесть граждан Грузии и один Украины задержаны в ходе совместной операции спецслужб по предотвращению убийства

СГБ Грузии не уточняет мотивы заказного убийства и не называет имена потенциальных жертв. Ведомство сообщает, что совместная операция по предотвращению убийства проводилась грузинскими и украинскими спецслужбами в течение нескольких месяцев. Подозреваемы были задержаны в Тбилиси, Батуми и Харькове, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным СГБ, убийство было спланировано в Украине, совершить его должен был украинец, которому его грузинские подельники передали деньги, оружие и взрывчатку, чтобы подорвать автомобиль намеченных жертв в Тбилиси.

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