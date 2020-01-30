EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины
  3685  9
Все про:Грузия (3662) задержание (5587) СБУ (14297)

 Шесть граждан Грузии и один Украины задержаны в ходе совместной операции спецслужб по предотвращению убийства

Сотрудники Службы госбезопасности Грузии (СГБ) и их украинские коллеги задержали шесть грузинских граждан и одного гражданина Украина в ходе совместной операции по предотвращению заказного убийства двух лиц, которое должно было произойти в Тбилиси, говорится в сообщении, распространенном в четверг грузинской спецслужбой.

СГБ Грузии не уточняет мотивы заказного убийства и не называет имена потенциальных жертв. Ведомство сообщает, что совместная операция по предотвращению убийства проводилась грузинскими и украинскими спецслужбами в течение нескольких месяцев. Подозреваемы были задержаны в Тбилиси, Батуми и Харькове, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным СГБ, убийство было спланировано в Украине, совершить его должен был украинец, которому его грузинские подельники передали деньги, оружие и взрывчатку, чтобы подорвать автомобиль намеченных жертв в Тбилиси.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В результате ползучей оккупации Россия уже в 30 километрах от Тбилиси, - президент Грузии Зурабишвили

Источник: https://censor.net.ua/n3172732
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
одын из грузин михо саакашвили -----внештатный житель Украины !!!!!
 показать весь комментарий
 
Единичные показательные операции не оправдывают ихние зарплаты: После налогов и сборов сумма выплат Авакову "на руки" составила 76 339 гривен.

При этом заместителям Авакова начислили зарплаты от 73 тыс. до 84 тыс. гривен, а госсекретарю министерства - 87 тыс. гривен. Так, зарплата первого заместителя министра Сергея Ярового составила 84 098 гривен, заместителей Татьяны Ковальчук - 76 711 гривен, Катерины Павличенко - 73 332 гривны, Сергея Гончарова - 77 293 гривны, Антона Геращенко - 59 808 гривен, Александра Гогилашвили - 74 861 гривня, госсекретаря Алексея Тахтая - 87 077 гривен.
 показать весь комментарий
 
они живут на зарплаты?! Шістьох громадян Грузії та одного - України затримано під час спільної операції спецслужб щодо запобігання вбивству - Цензор.НЕТ 9238
А на кого тогда работают проститутки, игровики, наркодилеры, контрабандисты, обнальщики, угонщики, разнообразные мошенники, криминальные заготовители древесины, янтаря, металлолома, песка-гравия и еще десятки других аналогичных узкопрофильных профессий?
 показать весь комментарий
 
 
Как вор в законе - так грузин...
Как же Михо с ними боролся?
Всех в Украину выслал?
 показать весь комментарий
 
 
в грузии все воры сидят , в азии помочили всех без всяких там заморочек , зато у нас вор уважаемый и неприкосновенный , вот и прутся к нам , у нас копы даже арестовать не могут подобных персонажей , максимум - выселка за кордон , за казеннй щет
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх