 Маршрутка из-за непогоды врезалась в электроопору в Сумах: 10 пострадавших, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

"Авария произошла в 08:40 на перекрестке улиц Ремесленная и Курская. Из-за неблагоприятных погодных условий водитель маршрутного автобуса "Сумы-Кровное" допустил столкновение с опорой электросети.

Предварительно, в результате аварии пострадали десять пассажиров. Медики вызванной "скорой" осматривают их, чтобы определить предварительные диагнозы и при необходимости оказать помощь или транспортировать в больницу", - сказано в сообщении.

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На место происшествия выехала и работает следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции, проводится осмотр места аварии и документирования факта ДТП.

По заключению предварительной проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.