 ВСП не стал лишать звания судью Фастовца, который 32 раза называл территорию Украины "пока контролируемой", - координатор Общественного совета добропорядочности Жернаков

Об этом пишет в Facebook координатор Общественного совета добропорядочности Михаил Жернаков, информирует Цензор.НЕТ.
""Территориями, пока подконтрольными Украине" 32 раза в судебных решениях называет территорию Украины особь в мантии Виталий Фастовец. Там же он открыто насмехается над ВСУ... Что делает Высший совет правосудия? Освобождает от должности? Обращается в СБУ? Нет, отправляет вчера эту особь с почестями в отставку - с пожизненным денежным содержанием за наш счет, сохранением звания судьи и возможностью быть избранным в этот же ВСП", - написал он.
Ранее о судье Фастовце и его действиях также сообщал адвокат Роман Маселко.
ЗЕбилы пытаются сократить не ВСП а Верховный Суд Украины, ты обознался.
По сути ЗЕбильня пытается урезать его независимость и перепрошить под себя - потому что судьи нижних инстанций и так бодро под них легли
Ні, я розумію, що ти закон про ВСП ніколи не читав, і не знаєш що в прикінцевих положеннях пунктом четвертим там записано "Вища рада правосуддя утворюється шляхом реорганізації Вищої ради юстиції". А ВРЮ створена Законом про Конституцію 28.06.1996року.
Так що Порошенко в той час ще не був навіть депутатом, і не голосував за Конституцію...
- мусорные баки
- сырые яйца
- видео недвижимости
И т д
- компромат в виде незаконного обогащения, дорого отдыха, любовниц
ИНАЧЕ ЭТИ ТВАРИ УКРАИНУ ПОХЕРЯТ
-Стою я никого не трогаю, чищу вот этим ножом апельсин. Мимо проходит он ,
поскальзывается на апельсиновой корке и падает прямо на этот нож.
И так 32 раза.
Их всех давно пора разогнать без права на пенсию.
Гниды и точка.
Бідний суддя це нонсенс для України
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Покажіть в нашій країні суддів, які покарають свого колегу за антиукраїнські дії
і я тоді покажу вам вовка вегетаріанця.