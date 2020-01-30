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 Приостановление РФ следствия против украинских моряков - процессуальный крючок, - Полозов

Расследование уголовного дела задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года украинских моряков приостановлено в связи с невозможностью их приезда в Россию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил адвокат моряков Николай Полозов.

"Расследование приостановлено по основаниям п. 3 ч.1 статьи 208 УПК РФ, в которой отмечается, что местонахождение обвиняемого известно, но его участие в следственных действиях не представляется возможным", - сказал он.

Полозов отметил, что согласно постановлению следователя, с которым он ознакомился, моряки находятся в Украине, однако им не рекомендован выезд в РФ.

Решение следствия о приостановлении дела, защитник назвал "процессуальным крючком".

"Подобное решение следствия неприемлемо. Это такой процессуальный крючок, когда дело может быть возобновлено в любой момент и моряки объявлены в розыск, так как они остаются в статусе обвиняемых. Мы будем прорабатывать линию защиты с целью добиться прекращения дела", - сказал адвокат.

Также Полозов сообщил, что постановление следователя о приостановлении расследования в ближайшее время будет обжаловано в Генпрокуратуру, а при необходимости и в суд.

Напомним, ранее Россия приостановила расследование по делу захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков.

Год назад, 25 ноября 2018 года ВМС ВС Украины сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

7 сентября 2019 состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пока Крым оккупирован, процесс обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией будет бесконечным, - Полозов

Источник: https://censor.net.ua/n3172727
 
 
 Топ комментарии
 
А разве не пофиг? гланое что парни дома, а кацапы могут хоть на бутылку присесть Приостановление РФ следствия против украинских моряков - процессуальный крючок, - Полозов - Цензор.НЕТ 9973
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А зевлада відпустила беркут без закінчення їхньої кримінальної справи Приостановление РФ следствия против украинских моряков - процессуальный крючок, - Полозов - Цензор.НЕТ 2203
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Он в росиси открыли кучу уголовных дел на Яроша. И чувак вообще не парится по этому поводу
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А разве не пофиг? гланое что парни дома, а кацапы могут хоть на бутылку присесть Приостановление РФ следствия против украинских моряков - процессуальный крючок, - Полозов - Цензор.НЕТ 9973
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То є так, але коли "найвеличніший політик Всесвіту" зацілує та залиже путлєру все, до чого дотягнеться, то відновлення справи та переслідування наших моряків стане питанням часу
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І що тоді буде? Їх що єкстрадують до параші? наврядчи
Але ось якщо вони захтять поїхать побатрачить на будівницкві десь в росісі, то таки да - їх можуть заперти каземат
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Тебя обявят уголовником, подадут в розыск, но тебе , конечно , пофиг ? И то что сынуля будет спрашивать, почему на рессея по гос тв сказали что ты бандит , тоже пофиг, и что однажды аварийно самолет сядет на росаэродроме и тебя выволокут за шкирку, тоже пофиг, как и то , что выкрасть здесь могут и вывезти на расею обколотого в вагоне с закись-окисью урана
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А зевлада відпустила беркут без закінчення їхньої кримінальної справи Приостановление РФ следствия против украинских моряков - процессуальный крючок, - Полозов - Цензор.НЕТ 2203
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Он в росиси открыли кучу уголовных дел на Яроша. И чувак вообще не парится по этому поводу
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Не парятся совсем по этому поводу наши, которые таки должны париться
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Топ новина!
Приостановление РФ следствия против украинских моряков - процессуальный крючок, - Полозов - Цензор.НЕТ 7922

Російська авіація в ніч на 30 січня завдала удару по лікарні і пекарні на північному заході Сирії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.
За даними місцевих джерел, в результаті авіаударів в населеному пункті Еріха загинули щонайменше 10 мирних мешканців, 37 отримали поранення.
За даними сил цивільної оборони Ідліба ("Білі каски"), чотири людини загинули під руїнами будівлі лікарні.
Пошуково-рятувальні роботи тривають. Є ймовірність зростання кількості загиблих.
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Они каждый день бомбят и убивают, а вот пишут за это не каждый день
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не удивительно...... эта приполярнаянигерия вобще отменяет на законодательном уровне международное право на данной територии и вводит список крепостных повинностей для емель......
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