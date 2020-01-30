 Все школы Винницы закрыли на карантин, - горсовет

Об этом сообщили в пресс-службе Винницкого городского совета, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что за последнюю неделю за медицинской помощью обратились 2583 винничанина, также значительно увеличилось количество больных, требующих стационарного лечения.

В частности, по состоянию на 29 января в Городской клинической больнице находилось 146 детей, из них 29 детей с ОРВИ, 41 ребенок болен гриппом, 39 детей больны пневмонией. Еще 32 ребенка лечатся в Детской областной клинической инфекционной больнице.

Карантин в школах Винницы вводится с 30 января по 7 февраля.

"В зависимости от эпидситуации на следующей неделе будет приниматься решение о возобновлении обучения в общеобразовательных учреждениях или же продлении карантина", - отметили в горсовете.

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