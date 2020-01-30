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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Великобритания (2285) Зеленский (4424) безвизовый режим (1421) Brexit (222)

 Зеленский ввел на год безвизовый режим для граждан Великобритании

Безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через Украину введен для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии на временной основе с 31 января 2020 по 30 января 2021 года.

Соответствующий указ №28/2020 от 29 января за подписью президента Украины Владимира Зеленского опубликован на сайте главы Украинского государства, передает Цензор.НЕТ.

"Ввести в период с 31 января 2020 года по 30 января 2021 года безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней", - говорится в тексте указа.

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Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Источник: https://censor.net.ua/n3172724
 
   
 Топ комментарии
 
Еще нужно упростить выдачу британцам рабочих виз в Украину.
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ввів би безвіз для українців у Великобританію, та рукі короткі...
та й сам він якийсь короткий...
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А у відповідь для громадян України у Великій Британії будуть візи?
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Нет, это Зелебоб так Валерию Гонтареву тралит Зеленский ввел на год безвизовый режим для граждан Великобритании - Цензор.НЕТ 6855
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И шо, Лерка теперь оставит Лондон и вернется в Киев?
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не знаю, зато если какое мудило из 95го переулка читает цензор, то мой пост для них можест стать идеей для нового ролика для говноквартала Зеленский ввел на год безвизовый режим для граждан Великобритании - Цензор.НЕТ 5707
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Не, падаль, приедет к тебе домой, и вывезет тебя, кремлевкий дрочун, на родину в мухосранск тьмутараканской области мордора
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Смішно, якщо врахувати хто з них розумніший Зеленский ввел на год безвизовый режим для граждан Великобритании - Цензор.НЕТ 7114
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Британцы щас по Европе разъехались, чтоб не выходить из её состава лично. Зачем им переезжать в неевропу, если она скоро сама к ним прийдёт ?
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Лучше бы ввёл сканер головного мозга для россиян при въезде в Украину....
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Еще нужно упростить выдачу британцам рабочих виз в Украину.
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ввів би безвіз для українців у Великобританію, та рукі короткі...
та й сам він якийсь короткий...
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Як так, у них же девіз - Зробимо це разом! Зеленский ввел на год безвизовый режим для граждан Великобритании - Цензор.НЕТ 6784
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Ты шо хочешь шо б как Порох!?))))
ЗЕня же вам не кровавый БАРЫГА укравший у 73% сто тысяч триллионов долларов!))))
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И да...открой вам 73% нищебродов безвиз с Великобританией...вы же все чухните на заработки!
Кому ВЕЛИЧАЙШИЙ ЛИДЕР ********** будет водить по губам...тем чем он бренчит по пианино?)))
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Вы ж твари даже евро корыта свои расстаможить не хотите!
А деньги ЗЕне нужны для...НЕСЛЫХАННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОРЫВА!))))
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мабуть у тебе з ним руки однакові, бо ти теж не в змозі ввести безвіз в іншій державі...
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А що Британія вже ввела безвіз для українців.
Наскільки пам"ятаю там навіть службові візи через Польщу оформляли. Може я щось пропустив, але питання там були і наскільки знаю нічого нам не спростили.
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Британия сейчас будет в упадке - автостроители выводят заводы в Европу - словакия Румыния
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Так им и надо. Довыдергивались со своей исключительностью. Подставили ЕС .
Пусть теперь сами расхлебывают
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Зрозуміло, що і в Британії встановлено безвіз для наших співвітчизників. Інакше, це би виглядало як підле холуйство та підлабузництво.
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Зебільство. Якщо почитати мої коментарі нижче.
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А цьому пісюаністу хтось казав, що великобританці на перехідних умовах виходу з ЄС можуть їздити в Україну до кінця 2020?
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Нахиба ? 😎 Хочет приютить арабов которых будут щимить после брексита ? 😕
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В посольстве Украины в Великобритании рассказали, что после Brexit Киев начнет переговоры с Лондоном о визовых отношениях и рассчитывает на взаимность в этом вопросе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью hromadske заявила посол Украины в Соединенном Королевстве Наталья Галибаренко.
"Среди проблемных вопросов, которые не удается решить уже длительное время, я вижу визовую проблему", - сказала она.
Дипломатка напомнила, что подданные Великобритании могут ездить в Украину без виз, потому что Лондон пока формально остается членом ЕС. Эти правила будут действовать до декабря 2020 года, пока будет длиться переходный период после выхода Британии из ЕС.Источник: https://censor.net.ua/n3172357
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Фунты в Украине появятся, почувствуем себя английцами.
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Сингапур в своё время имея корумпированность и кризис судебной системы не имея возможности и сил справиться сэтим постановил что все спорные вопросы будут решаться в судах Великобритании..... так и побороли корукцию......
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Їм пощастило бути колонією Великобританії. А нам якось не з руки звертатися до колишньої метрополії по справедливий суд.
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Клас, поїду у Британію по безвізу!!! Як це "пішов нахрін"? А, це не для нас
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Это сюрр какой то . Они про безвиз с Украиной и слышать не хотят , а наши такие -нате вам , нам что жалко ? У нас безвизов этих полный огород . А украинцы пусть по золотому кольцу в рашку безвиз ездят к скрепам приложиться . Тогда как детишкам украинских олигархов типа порося и других виза в UK не нужна , у них гражданство ихнее есть

P.S Владимир Александровичу иногда читать нужно собственные указы и даже думать иногда о том что у страны которую он представляет есть свои национальные интересы.Увы ....
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хай бариги з мародерами читають, а найвидатніший лідер ********** знає і без читання, що підписує.
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У него с Бритами были те же отношения -,,чего изволите ? " В визовых вопросах должна быть ВЗАИМНОСТЬ , если её нет то это взаимоотношения наподобие тех что у развитых стран стран есть с африканскими бантустанами . Нужно было отменять безвиз до тех пор пока они не начнут диалог с Украиной о взаимном безвизе .Так делали ВСЕ страны .Почему же Украина поступает как африканская окраина ? Может потому что там живут семьи и учатся отпрыски нашей т.наз ,,элиты " а проще говоря высокопоставленного чиновного ворья , к которому у британской стороны никогда ,,нет вопросов"
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Журналисты они такие -журнализды...
Написали бы,что это в связи с Брексит. Что ранне,в 2005 безвиз был введен для граждан ЕС. А так,увидел,что в Ленте сру написано, тут же перепечатал.
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звідки пікетувальник витягнув "ідеальну зброю" ?
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Это он их так отблагодарил за "выполнение" обязательств по Будапештскому меморандуму?
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Бубочка, самолічно, дозволив )) Сцикунець -
"Офіцеру ЗСУ оголосили догану за критику Зеленського: опубліковано документ"
https://prm.ua/ofitseru-zsu-ogolosili-doganu-za-kritiku-zelenskogo-opublikovano-dokument/
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Це бубочці ввели і сказали відкрити безвіз.
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общался на прошлой недели с бритами. они думали, что я над ними шучу, когда говорил им, что сейчас Украиной правит вчерашний клоун, и много гос должностей занимают тоже клоуны.
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Пиар ход. Раструбили, а толк какой??? Что здесь Бриты забыли.

Дешевый Клоунизм.
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Очікуємо Британських гастробайтерв по безвізу!!!
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Действительно это удивительно, что клоуны ! Но самое грустное это то что бритов тем что нами ещё пол года назад и до этого почти 30 лет управляли ВОРЫ удивить было нельзя .Для них это нормально! Нормально что у нас при власти воры ! А кто же ещё ? Не националисты же ,,фошисты" разные с тризубами запрещёнными у них в UK на футболках ! А вот воры у нас это же нормально так ? Ну для них нормально. Ведь эти украинские воры держали свои семьи , свои деньги , свою недвижимость , своих детей ......! В Великобритании .И если что и сами телепортируются туда же .
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это чоб гонтаревы онишенки данилюки, насировы смогли в Украину ездить???)))
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Це його 'відповідь' Пороху: єдиний 'безвіз' на який спроможній Зєля.
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що це?)) Дешева та невдала спроба отримати безвіз для українців від Великобританії?? ))
кумедний він презЕдент "наш")))
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как отразится данный указ на благосостоянии граждан украины???
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