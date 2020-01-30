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 Политика Украины, Общество
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Все про:Министерство социальной политики (685) гуманитарная помощь (871) Коваль Олег (8)

 Минсоцполитики создало интерактивную карту получателей гуманитарной помощи

Министерство социальной политики создало интерактивную карту получателей гуманитарной помощи.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом сообщил заместитель Министра социальной политики Олег Коваль.

"С целью наведения порядка в системе гуманитарной помощи Минсоцполитики создало интерактивную карту получателей гуманитарной помощи, которая позволит осуществлять контроль за транспортировкой, получением, хранением, охраной, складированием, распределением, целевым использованием и учетом гуманитарной помощи", - рассказал замминистра.

По словам Коваля, интерактивная карта получателей гуманитарной помощи работает по функции поиска по различным параметрам:

- по названию получателя,

- по коду ЕГРПОУ,

- по названию региона,

- по номеру в Едином реестре получателей гуманитарной помощи,

- по номеру и дате принятия решения о включении в Единый реестр,

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- по фамилии, имени, отчеству руководителя и контактным данным.

"Данные в карте будут постоянно обновляться", - подчеркнул замминистра.

Коваль также отметил, что пользование интерактивной картой значительно упростит донорам и получателям поиск получателей гуманитарной помощи соответствующего региона.

Интерактивную карту можно найти по ссылке.

Минсоцполитики создало интерактивную карту получателей гуманитарной помощи 01

Источник: https://censor.net.ua/n3172723
 
 
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А шо это мы в крысм гуманитарочку отправляем шоле? Даже в районе крысмского моста есть цятка Минсоцполитики создало интерактивную карту получателей гуманитарной помощи - Цензор.НЕТ 617
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По Крыму там ладно - там общества инвалидов и общественные организации крымских татар. А вот к точечке в Луганске ("Луганская многопрофильная больница №7") у меня большой вопрос!!
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Интересно, что среди получателей помощи есть Луганская многопрофильная больница №7. Мне вот интересно под что именно им выделили деньги?! На реабилитацию боевиков?
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Это та контора, в которой никогда не берут трубку и которая всю матпомощь продает через фопы?
Не зря сотрудники этой шарашки прикинуты похлеще, чем жоны олигархов.
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Это замах на 5 точку зепутата. За это сейчас тягают в СБУ Пояркова, ему инкреминируют "Замах на 5 точку Зеленского". Я не прикалываюсь!!!
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Була така, теж приємна на вигляд, баришня, Марія - Антуанета, так вона казала до народу, що якщо нема в них хліба, хай тістечка їдять... Що з нею сталось можна у Вікі подивитись...

Мінсоцполітики створило інтерактивну карту отримувачів гуманітарної допомоги - Цензор.НЕТ 9929
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