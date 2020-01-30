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 Политика Украины
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Все про:ПАСЕ (1503) Россия (74854) Левочкина (56)

 Нардеп от ОПЗЖ Левочкина голосовала за возвращение российской делегации в ПАСЕ

Голосование по поводу полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы выявило четкое разделение между странами – из которого впрочем было несколько исключений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Решение, принятое поздно вечером 29 января, стало проигрышем украинской делегации. Полномочия россиян, которые объявили ультиматум в адрес ПАСЕ, были подтверждены в полном объеме, а почти все правки, предложенные Украиной, – отклонены.

За это решение проголосовали 96 депутатов, против – 44, еще 7 воздержались.

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Украинская делегация голосовала в полном составе – свои голоса отдали 12 членов депутатов. 11 из них нажали кнопку "против", но одна представительница Украины поддержала возвращение россиян. Это – член ассамблеи от ОПЗЖ Юлия Левочкина. По информации ЕвроПравды, она еще в Киеве предупредила коллег, что выступает против обжалования полномочий РФ и не будет участвовать в их действиях по этому поводу. Левочкина также поддержала "новую санкционную процедуру", которая практически уничтожает возможность наложить санкции на РФ в дальнейшем, и голосовала против всех украинских поправок к этим документам.

Украину поддержали все члены грузинской, литовской, латвийской, делегаций, принявшие участие в голосовании, почти все шведы и все поляки кроме одной представительницы (она воздержалась). Также вместе с Украиной проголосовал один молдаванин, представитель оппозиционного блока ACUM, один словак (остальные отдали голоса "за" Россию), один турок (другие также поддержали РФ).

Представители Западной Европы, которые были в зале во время голосования, почти единодушно поддержали РФ. Украине свои голоса отдали лишь двое голландцев, один испанец и один британец.

Как сообщалось, ранее в ПАСЕ официально разрешили работать российским депутатам, которые голосовали за оккупацию Крыма. Примечательно, что накануне ассамблея приняла жесткое решение о наказании Польши за недемократические действия правительства. 

Источник: https://censor.net.ua/n3172721
 
 
 Топ комментарии
 
Мандат на стол - и на вокзал
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да их палкой не выгонишь.... самое страшное то что вонючие кацапы проживающие в стране среди нас привели такую партию в раду
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увидел ее на улице - дай подсрачник...

Нардеп от ОПЗЖ Левочкина голосовала за возвращение российской делегации в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 1381
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Ну так зачем пыжиться, что бы вернуть их обратно?
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К сожалению, она одна там адекватная в нашей делегации. Остальные хз что там делают.
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