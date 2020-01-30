 За преднамеренное распространение коронавируса или отказ от лечения в Китае ввели уголовную ответственность

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом говорится в сообщении департамента общественной безопасности Хубэя.

Привлекаться к уголовной ответственности будут те лица, у которых выявлено заражение или подозрение на заболевание, но они отказываются от карантина или лечения.

Также носители нового коронавируса могут быть привлечены к ответственности, если они плюются в общественных местах и намеренно распространяют вирус.

За преднамеренное причинение вреда медперсоналу, нападение на медиков, преднамеренное нанесение ущерба государственной и частной собственности, публичное оскорбление и запугивание врачей также может последовать уголовная ответственность.

Власти также запретили приносить в медучреждения погребальные венки и сжигать жертвенные деньги (традиционно в Китае на похоронах жгут бумажные купюры. - Ред.), развешивать баннеры, которые загораживают вход в больницы.

Напомним, всего с декабря прошлого года в Китае зафиксировано 7 тыс. 711 случаев заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 170 человек.

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