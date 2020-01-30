 За преднамеренное распространение коронавируса или отказ от лечения в Китае ввели уголовную ответственность

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом говорится в сообщении департамента общественной безопасности Хубэя.
Привлекаться к уголовной ответственности будут те лица, у которых выявлено заражение или подозрение на заболевание, но они отказываются от карантина или лечения.
Также носители нового коронавируса могут быть привлечены к ответственности, если они плюются в общественных местах и намеренно распространяют вирус.
За преднамеренное причинение вреда медперсоналу, нападение на медиков, преднамеренное нанесение ущерба государственной и частной собственности, публичное оскорбление и запугивание врачей также может последовать уголовная ответственность.
Власти также запретили приносить в медучреждения погребальные венки и сжигать жертвенные деньги (традиционно в Китае на похоронах жгут бумажные купюры. - Ред.), развешивать баннеры, которые загораживают вход в больницы.
Напомним, всего с декабря прошлого года в Китае зафиксировано 7 тыс. 711 случаев заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 170 человек.
Скоько шума бьіло, однако, миньі, бомбьі ?
ТВІЙ ВИБІР.
БО ПОЧАТКОВА-і середня освіти в нас обовязкові
Так что лучше, один инвалид на милион человек, или сто тысяч умерших, и сто тисяч инвалидов от оспы или кори на тот же миллион населения?
так.. є певний відсоток дітей,котрим прививки протипоказані(припустимо 5).
але.
коли частина батьків -панікерів доводить відсоток непривитих до 50- епідемія гарантована..
і тоді ці 5 відсотків точно не мають шансів..
тому Держава ПОВИННА ВИЇ..АТИ БАТЬКІВ-ПАНІКЕРІВ.
штрафами або тюрмою.
Роспотребнадзор поручил медицинским организациям подготовиться к поступлению больных коронавирусом из Китая пациентов. Соответствующее постановление подписала глава ведомства, главный санитарный врач России Анна Попова. Документ опубликован на портале правовой информации в понедельник, 27 января.
В постановлении говорится о необходимости разработать план санитарно-противоэпидемических мероприятий и утвердить меры по предупреждению коронавируса. Так, в документе упоминается о переходе в случае необходимости на противоэпидемический режим, перепрофилировании учреждений на случай массового поступления пациентов с коронавирусом и подготовке запасов противовирусных препаратов для экстренной профилактики и лечения.
Україна.
у 2020 році медичні заклади всіх рівнів перейдуть на модель фінансування Національної служби здоров'я згідно з Законом «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».Згідно цього закону заклади почнуть працювати за Господарським кодексом України. Це означає, що лікарні більше не працюватимуть як бюджетники, а стануть неприбутковими підприємствами. ...Тобто відбудеться реорганізація Вороньківської лікарні, що призведе до закриття фізкабінету, стаціонарного й денного відділення, акушерську і фельдшерську служби, а також скасується посада стоматолога.http://mykyivregion.com.ua/2019/10/25/u-borispilskomu-rajoni-zachinyayetsya-stacionarne-viddilennya-likarni/"У держави немає грошей для подальшого фінансування таких лікарень. Лікарня перейде до сільської ради, а ви там вирішуйте чи будете фінансувати стаціонар чи ні" ,- зазначив Щур.
ПРИВІТ СУПРУН І УРЯДУ ГРОЙСМАНА-ПОРОШЕНКО!
є дебілізм влади..
Дебілізм-вірити ВОЗ.
На Філіппінах зафіксували перший випадок зараження коронавірусом
Новини » Надзвичайні події 30.01.2020
Вірус виявили у громадянки Китаю, яка прибула з Уханя
Перший випадок зараження новим коронавірусом з Китаю зафіксовано на Філіппінах. Про це заявив міністр охорони здоров'я Філіппін Франсиско Дуке, передає телеканал ABS-CBN.
За його словами, на Філіппінах виявлено коронавірус у 38-річної громадянки Китаю. Він також повідомив, що вона прибула з китайського Уханя, зробивши пересадку в Гонконзі. Вже на Філіппінах її госпіталізували зі скаргою на легкий кашель. У неї немає високої температури,(***ТОБТО ЛІКАРІ У БОРИСПОЛІ З ТЕРМОМЕТРАМИ-ЦЕ'МЕБЛІ') місцеві лікарі стежать за її станом.
влада ФІліпін вчасно не припинила авіасполучення з Китаєм.
зараз питання- чи буде 14-денний ПОВНИЙ карантин пасажирам 4-х бортів МАУ З КИТАЮ?
ЯКЩО НІ- ПРОПОНУЮ У МАЙБУТНЬОМУ НА ЧАС СУДОВОГО ПРОЦЕСУ НАД КЕРІВНИЦТВОМ ВОЗ І СКАЛЕЦЬКОЮ ТИМЧАСОВУ ВІДМІНУ СМЕРТНОЇ КАРИ.