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 Происшествия, За рубежом
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 За преднамеренное распространение коронавируса или отказ от лечения в Китае ввели уголовную ответственность

В провинции Хубэй, которая наиболее пострадала от вспышки коронавируса 2019-nCoV, ввели наказания за препятствование работе медучреждений.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом говорится в сообщении департамента общественной безопасности Хубэя.

Привлекаться к уголовной ответственности будут те лица, у которых выявлено заражение или подозрение на заболевание, но они отказываются от карантина или лечения.

Также носители нового коронавируса могут быть привлечены к ответственности, если они плюются в общественных местах и намеренно распространяют вирус.

За преднамеренное причинение вреда медперсоналу, нападение на медиков, преднамеренное нанесение ущерба государственной и частной собственности, публичное оскорбление и запугивание врачей также может последовать уголовная ответственность.

Власти также запретили приносить в медучреждения погребальные венки и сжигать жертвенные деньги (традиционно в Китае на похоронах жгут бумажные купюры- Ред.), развешивать баннеры, которые загораживают вход в больницы.

Напомним, всего с декабря прошлого года в Китае зафиксировано 7 тыс. 711 случаев заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 170 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 170 человек, количество зараженных - до 7 711, - госкомитет КНР

Источник: https://censor.net.ua/n3172720
 
 
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На самом деле что с делом Савченко ?
Скоько шума бьіло, однако, миньі, бомбьі ?
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Сидит на ZИКе, производит выстрелы изнутри... а ты что не в курсе?
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Отлично, еще бы родителей которые прививки не делают детям в список добавить
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Делаешь прививки-ослабляешь общий иммунитет, имеешь инвалида ребенка а то и его смерть. Так тебе и надо
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правильно не надо, заставять не правильно. только ребенок пусть дома учится, к другим детям подпускать нельзя
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ВСЕПРАВИЛЬНО-НЕ ЗНАЙШОВ коштів зробити прививки якісними НЕІНДІЙСЬКИМИ вакцинами- шукай гроші на приватних вчителів.. За навмисне поширення коронавірусу або відмову від лікування в Китаї ввели кримінальну відповідальність - Цензор.НЕТ 6839
ТВІЙ ВИБІР.
БО ПОЧАТКОВА-і середня освіти в нас обовязкові
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Мне вот интересно, производители вакцин закладывают гигантские суммы для продвижения , лобирования, заказные передачи, статьи , исследования, подкупа медчиновников и госдеятелей , вам с того бюджета хоть копейка попала или вы почитали-посмотрели и только свои убеждения отстаиваете и полностью бесплатно ?
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При использовании вакцин, побочные эфэкты проявляются у одного ребёнка на миллион вакцинированных, при не использовании вакцин, отдельными болезнями болеют едва-ли не поголовно да ещё умирают и становятся инвалидами десятки процентов.
Так что лучше, один инвалид на милион человек, или сто тысяч умерших, и сто тисяч инвалидов от оспы или кори на тот же миллион населения?
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Правильно. Еще учредить обязательную проверку на титры антител. Имеешь меньше нормы или ослабленный иммунитет-в резервацию. Так по- вашему надо ? Ведь как то логично же, делают прививку , чтоб был иммунитет, но вакцины разные, элементарно доктор с дозой ошибся, у вакцины срок под конец подошел, ампулы на солнце лежали и вирусы в ампуле погибли, нужный иммунный ответ не развился, и что, таких детей тоже к всем ? Прививку делаю не ради прививки, а нужно контролировать, что в итоге получилось, может ревакцинацию кому нужно, индивидуально. Или богатые родители, к примеру, антивакцинаторы, пошли к медсестре и купили за 200 грн справку ?
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АНТИПРИВИВОЧНИКАМ.
так.. є певний відсоток дітей,котрим прививки протипоказані(припустимо 5).
але.
коли частина батьків -панікерів доводить відсоток непривитих до 50- епідемія гарантована..
і тоді ці 5 відсотків точно не мають шансів..
тому Держава ПОВИННА ВИЇ..АТИ БАТЬКІВ-ПАНІКЕРІВ.
штрафами або тюрмою.
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Росія.
Роспотребнадзор поручил медицинским организациям подготовиться к поступлению больных коронавирусом из Китая пациентов. Соответствующее постановление подписала глава ведомства, главный санитарный врач России Анна Попова. Документ опубликован на портале правовой информации в понедельник, 27 января.
В постановлении говорится о необходимости разработать план санитарно-противоэпидемических мероприятий и утвердить меры по предупреждению коронавируса. Так, в документе упоминается о переходе в случае необходимости на противоэпидемический режим, перепрофилировании учреждений на случай массового поступления пациентов с коронавирусом и подготовке запасов противовирусных препаратов для экстренной профилактики и лечения.

Україна.
у 2020 році медичні заклади всіх рівнів перейдуть на модель фінансування Національної служби здоров'я згідно з Законом «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».Згідно цього закону заклади почнуть працювати за Господарським кодексом України. Це означає, що лікарні більше не працюватимуть як бюджетники, а стануть неприбутковими підприємствами. ...Тобто відбудеться реорганізація Вороньківської лікарні, що призведе до закриття фізкабінету, стаціонарного й денного відділення, акушерську і фельдшерську служби, а також скасується посада стоматолога.http://mykyivregion.com.ua/2019/10/25/u-borispilskomu-rajoni-zachinyayetsya-stacionarne-viddilennya-likarni/"У держави немає грошей для подальшого фінансування таких лікарень. Лікарня перейде до сільської ради, а ви там вирішуйте чи будете фінансувати стаціонар чи ні" За навмисне поширення коронавірусу або відмову від лікування в Китаї ввели кримінальну відповідальність - Цензор.НЕТ 7438 ,- зазначив Щур.
ПРИВІТ СУПРУН І УРЯДУ ГРОЙСМАНА-ПОРОШЕНКО!
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Надо за ввоз вируса привлекать как за ввоз нелегально , контрабандой, живых организмов. Зашел на таможню-на личный досмотр, нашли вирусы-пока все с себя не вытрусишь и не оплатишь ЗА КАЖДОГО что пытался нелегально ввезти , используя их инкубацию например, для маскировки, по прайсу- хода нет
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нема умислу ГРОМАДЯН.
є дебілізм влади..
Дебілізм-вірити ВОЗ.

На Філіппінах зафіксували перший випадок зараження коронавірусом
Новини » Надзвичайні події 30.01.2020 За навмисне поширення коронавірусу або відмову від лікування в Китаї ввели кримінальну відповідальність - Цензор.НЕТ 2202



Вірус виявили у громадянки Китаю, яка прибула з Уханя
Перший випадок зараження новим коронавірусом з Китаю зафіксовано на Філіппінах. Про це заявив міністр охорони здоров'я Філіппін Франсиско Дуке, передає телеканал ABS-CBN.
За його словами, на Філіппінах виявлено коронавірус у 38-річної громадянки Китаю. Він також повідомив, що вона прибула з китайського Уханя, зробивши пересадку в Гонконзі. Вже на Філіппінах її госпіталізували зі скаргою на легкий кашель. У неї немає високої температури,(***ТОБТО ЛІКАРІ У БОРИСПОЛІ З ТЕРМОМЕТРАМИ-ЦЕ'МЕБЛІ') місцеві лікарі стежать за її станом.

влада ФІліпін вчасно не припинила авіасполучення з Китаєм.

зараз питання- чи буде 14-денний ПОВНИЙ карантин пасажирам 4-х бортів МАУ З КИТАЮ?

ЯКЩО НІ- ПРОПОНУЮ У МАЙБУТНЬОМУ НА ЧАС СУДОВОГО ПРОЦЕСУ НАД КЕРІВНИЦТВОМ ВОЗ І СКАЛЕЦЬКОЮ ТИМЧАСОВУ ВІДМІНУ СМЕРТНОЇ КАРИ.
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