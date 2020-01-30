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 Политика Украины, Общество
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Все про:кино (1290) фильмы (295) Госкино (150) Кудерчук Марина (2)

 Новоназначенная глава Госкино Кудерчук была причастна к отмене показов фильмов "Петлюра" и "Червоний" в Запорожье. ФОТО

Новоназначенный председатель Государственного агентства по вопросам кино Марина Кудерчук была причастна к отмене показов украинских фильмов "Петлюра" и "Червоний" в Запорожье в 2017 году.

На это обратило внимание издание "Збруч", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Кудерчук имеет мало общего с кинематографом, поскольку она занимала в Запорожской ОГА должность заместителя председателя по аграрным вопросам. С кино она связана тем, что работала в течение последних двух лет в городском киноконцертном зале им. Довженко в Запорожье (сначала в должности заместителя директора, а затем - и директора). Также она организовывала в Запорожье кинофестиваль ZIFF.

Кудерчук во время пребывания в дирекции кинотеатра имела отношение к прекращению показов двух художественных лент, которые рассказывали об украинском освободительном движении.

В частности, в августе 2017 года в кинотеатре им. Довженко был скандал: администрация отказалась демонстрировать на День Независимости фильм "Червоний", который рассказывает о воине УПА Данииле Червоном, который был заключен в сталинских лагерях (впрочем, как свидетельствует новость из сайта киноконцертного зала, в День Независимости фильм таки показали - однако официальная презентация состоялась в другом кинотеатре).

В сентябре 2017 кинотеатр им. Довженко снял с показа фильм "Дневник Симона Петлюры" после того, как злоумышленники облили афиши красной краской и оставили листовки, в которых обвинили Петлюру в антисемитизме.

Сама Марина Кудерчук рассказывала в комментарии изданию 061.ua, что администрация стремится "избежать каких-то ситуаций в зале". "Сегодня должен был быть первый показ, ранее билеты не было продано - для того, чтобы избежать порчи экрана и оборудования, мы сейчас хотим снять с показа", - говорила Кудерчук.

Кроме того, Марина Кудерчук является поклонницей Владимира Зеленского. На ее странице в соцсетях есть ряд сообщений с поддержкой победителя прошлогодних выборов.

Также на своем аккаунте Кудерчук выложила фотографии с Владимиром Зеленским и командой "Квартала 95", сделанные в помещении кинотеатра им. Довженко.

Новоназначенная глава Госкино Кудерчук была причастна к отмене показов фильмов Петлюра и Червоний в Запорожье 01
Новоназначенная глава Госкино Кудерчук была причастна к отмене показов фильмов Петлюра и Червоний в Запорожье 02

Также Марина Кудерчук имеет отношение к бизнес орбиты Игоря Коломойского и группы "Приват". По данным из реестров, ООО "КИНОТЕАТР "ВАЛЕНТИНА"- арендатор муниципального кинотеатра - имеет бенефициара кипрскую компанию"АГАРТЕК ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД", записанную на Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Новоназначенная глава Госкино Кудерчук была причастна к отмене показов фильмов Петлюра и Червоний в Запорожье 03

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин назначил Кудерчук главой Госкино. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3172718
 
 
 Топ комментарии
 
Чому я не здивований?
Це ж ще не реванш? Дамо ще 100 днів?))
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Сподіваюся Зестадо задоволене.
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обыкновенное бурятское (рюцькое) хлебало... Новоназначенная глава Госкино Кудерчук была причастна к отмене показов фильмов "Петлюра" и "Червоний" в Запорожье - Цензор.НЕТ 3596
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Типычна короновирусна Хайка вы на то рыло посмотрите 90~% таких живёт храюле
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Цікаво побачити результати "не"залежного конкурсу - завдяки чому ОЦЕ стало переможцем. Ні, ну справді, не за рахунок обличчя? 😁
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Эта тетя - двоюродная сестра одного моего знакомого. Знакомый - ватник еще тот. Сестричка его - такая же. Выбрали, бл...
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На Гиляку . Этот украинцев за людей не считает
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Главное ещё один мойха пристроился в Украине и ее же Хаят...
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Чому я не здивований?
Це ж ще не реванш? Дамо ще 100 днів?))
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в центре не был давно, а у меня под домом - много их и никто их не трогает... а чуть дальше лес, где много сосен с крепкими ветками...
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почему-то не удивлен, всякая мразь повылазила
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Поэтому и назначили. Своя для квартальных, совдеповка.
И 95 квартал с хлебом-солью встречала в Запорожье.
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Обличчя ,як обличчя, не перебільшуйте..., а от ноги криві
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Есть еще кто нибудь кто ничего до сих пор не понял??? И пора уже еще вчера не *зберігати спокій і чистити та змащувати кулемет* а еще вчера этот пресловутый кулемет применять по зелеплесени!! Но.... наслаждаемся ползучей интеграцией в запоребрик, а потом уде и скиглити вам запретят.
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перший пішов бобік, реакції майже ніякої, другою запустили кудерчук! напевно скоро портнова, а потім і шапкокрада запустять! цій антиукраїнській владі не місце в Україні!!!
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Толерантность? Если эти гниды в тылу такое будут и дальше безнаказанно творить - то Украине хана
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Провереный тоффарищ. Ценный кадр зеленої влади
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Зє!были, до все нарешті дійшло якого народу слуг ви обрали?
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При власти ватники. Пора гнать их, а то будет гораздо хуже.
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Перша світлина виразніша за будь-яку карикатуру - сценічний бомонд рівня колгоспного театру, на фоні облич акторів Голівуду.
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Короче, берём ремень и по ее жирному ТУХЕСУ 😁😁😂
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так тут и ежу уже давно понятно, что зекоманда - это сборище тех кто люто ненавидит Украину и все украинское.
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Зе до сих пор не одел вышиванку - НЕУВАЖАЕТ НАЦИОНАЛЬНУЮ ОДЕЖДУ
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Все как всегда. К власти приходят люди без принципов. Еще Томас Карлейль написал: "Всякую революцию задумывают романтики, осуществляют фанатики, а пользуются ее плодами отпетые негодяи."
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Заслужила..
понятно что специалист по запретам кино
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ой, ну чья-то шмара, а вы что ожидали? ну еще разбирается в аграрных вопросах, это тоже плюс, правда неизвестно к чему...
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Нет, ну конечно же, преЗедент не зависим от Бени!
Это просто бесконечная череда совпадений.

"Также Марина Кудерчук имеет отношение к бизнес орбиты Игоря Коломойского и группы "Приват". По данным из реестров, ООО "КИНОТЕАТР "ВАЛЕНТИНА"- арендатор муниципального кинотеатра - имеет бенефициара кипрскую компанию"АГАРТЕК ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД", записанную на Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова."

Источник: https://censor.net.ua/n3172718
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Что ждет украинское кино, которое только ожило, разогналось, ускорилось, а вот что будет дальше - глухая стена или выход на новую орбиту?
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Наголосували зебілів, тепер знову кацапсиною почало воняти в Україні...
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Україноненависник і шут таких і призначає в державні і інші установи да іще і щоб був із числа 0.2%. В Україні при владі зрадникі,фсбешникі і прихильникі " руцького міра".
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Это поражение украинского кино. Приход откровенного врага всего украинского в украинском кино к руководству кинопроизводством в Украине,а фильмы в основном снимаются на гос. деньги, будет иметь тяжелые последствия для нашего киноискусства.Самое главное,что вообще не будет патриотического, проукраинского кино, что Кремлю и нужно.
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Ну, маємо те що наголосували. Якщо блазень став президентом, то чому зелена чиновниця з якоїсь облради не може керувати українским Держкіно?
P.S. Усі ці останні призначення мені нагадують призначення після жовтневого перевороту. Тоді головним було, щоб керівник був більшовиком і з робочих. Тепер керівник повинен бути зеленим, бажано, євреєм (у всякому разі неукраїнцем за походженням). Ну, так виходить.
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кумівство??? та бігме Новопризначена глава Держкіно Кудерчук була причетна до скасування показів фільмів "Петлюра" і "Червоний" у Запоріжжі - Цензор.НЕТ 8843 вова ж он чєстний, усє прахвєсіанали
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Запоріжжя, Запоріжжя... А в 2014 Запоріжжя було містом з яйцями - жителі закидали куриними яйцями мітинг сепаратистів, і ті більше не висовувались. Так то звичайні громадяни так вчинили, а от у владних кабінетах сєпари тихенько очікували свого часу. І дочекалисьНовопризначена глава Держкіно Кудерчук була причетна до скасування показів фільмів "Петлюра" і "Червоний" у Запоріжжі - Цензор.НЕТ 4412
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Теперь будут показывать дибильные фильмы для люмпенов от студии 95 квартал
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Да какая разница, харошая жы девачка, раз имеет фотачку с клоунами
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Ну, у пані Кудерчук великий "досвід" роботи в кіно:
-10 років податковим інспектором (чи то вона 10 років роль податкового інспектора грала? Новопризначена глава Держкіно Кудерчук була причетна до скасування показів фільмів "Петлюра" і "Червоний" у Запоріжжі - Цензор.НЕТ 5738 );
- потім 5 років "грала роль" екологічного інспектора (а що? пофіг, що освіта еколога була потрібна? Новопризначена глава Держкіно Кудерчук була причетна до скасування показів фільмів "Петлюра" і "Червоний" у Запоріжжі - Цензор.НЕТ 6222 )
Ну, що? Один грає роль президента, друга - роль керівника українського кіно.
P.S. Я так думаю, що краще було би спочатку такій здібній дамі призначити роль лікаря Зеленського і Бородянського. Вона ж геній-універсал.
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И шо???!!!

Власть сейчас полностью состоит из колаборантов и сепарья. О том, что так будет, было говорено-переговорено еще до выборов 2019.
А теперь вызывает удивление и негодование то, что произошло именно то, что должно было произойти - реванш антиукраинских сил по всем фронтам и во всех ветвях власти?

Так может хватит говорить и писать то, что и так давно известно?
Может пора исправлять ваши (и главреда Цензора, которого теперь ЗЕ через член кидает, в том числе) ошибки и эту антиукраинскую власть ликвидировать?
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Зеленський чим дальше тим більше занурюється в гівно.
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Всяка революція, яка не може себе захистити, нічого не варта!!!
Людей, які загинули тільки жалко, а так - тепер час Кудерчук і Штеп, і Портнових, і Сивох і ...
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Це той, що обіцяв не вести за собою у владу кумів, любих друзів і родичів
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Зато сватов наснимают и все кацапские гниды сюда прилезут
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