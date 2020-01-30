 Новоназначенная глава Госкино Кудерчук была причастна к отмене показов фильмов "Петлюра" и "Червоний" в Запорожье. ФОТО

На это обратило внимание издание "Збруч", передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Кудерчук имеет мало общего с кинематографом, поскольку она занимала в Запорожской ОГА должность заместителя председателя по аграрным вопросам. С кино она связана тем, что работала в течение последних двух лет в городском киноконцертном зале им. Довженко в Запорожье (сначала в должности заместителя директора, а затем - и директора). Также она организовывала в Запорожье кинофестиваль ZIFF.
Кудерчук во время пребывания в дирекции кинотеатра имела отношение к прекращению показов двух художественных лент, которые рассказывали об украинском освободительном движении.
В частности, в августе 2017 года в кинотеатре им. Довженко был скандал: администрация отказалась демонстрировать на День Независимости фильм "Червоний", который рассказывает о воине УПА Данииле Червоном, который был заключен в сталинских лагерях (впрочем, как свидетельствует новость из сайта киноконцертного зала, в День Независимости фильм таки показали - однако официальная презентация состоялась в другом кинотеатре).
В сентябре 2017 кинотеатр им. Довженко снял с показа фильм "Дневник Симона Петлюры" после того, как злоумышленники облили афиши красной краской и оставили листовки, в которых обвинили Петлюру в антисемитизме.
Сама Марина Кудерчук рассказывала в комментарии изданию 061.ua, что администрация стремится "избежать каких-то ситуаций в зале". "Сегодня должен был быть первый показ, ранее билеты не было продано - для того, чтобы избежать порчи экрана и оборудования, мы сейчас хотим снять с показа", - говорила Кудерчук.
Кроме того, Марина Кудерчук является поклонницей Владимира Зеленского. На ее странице в соцсетях есть ряд сообщений с поддержкой победителя прошлогодних выборов.
Также на своем аккаунте Кудерчук выложила фотографии с Владимиром Зеленским и командой "Квартала 95", сделанные в помещении кинотеатра им. Довженко.
Также Марина Кудерчук имеет отношение к бизнес орбиты Игоря Коломойского и группы "Приват". По данным из реестров, ООО "КИНОТЕАТР "ВАЛЕНТИНА"- арендатор муниципального кинотеатра - имеет бенефициара кипрскую компанию"АГАРТЕК ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД", записанную на Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.
Це ж ще не реванш? Дамо ще 100 днів?))
И 95 квартал с хлебом-солью встречала в Запорожье.
понятно что специалист по запретам кино
Это просто бесконечная череда совпадений.
"Также Марина Кудерчук имеет отношение к бизнес орбиты Игоря Коломойского и группы "Приват". По данным из реестров, ООО "КИНОТЕАТР "ВАЛЕНТИНА"- арендатор муниципального кинотеатра - имеет бенефициара кипрскую компанию"АГАРТЕК ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД", записанную на Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова."
Источник: https://censor.net.ua/n3172718
P.S. Усі ці останні призначення мені нагадують призначення після жовтневого перевороту. Тоді головним було, щоб керівник був більшовиком і з робочих. Тепер керівник повинен бути зеленим, бажано, євреєм (у всякому разі неукраїнцем за походженням). Ну, так виходить.
-10 років податковим інспектором (чи то вона 10 років роль податкового інспектора грала? );
- потім 5 років "грала роль" екологічного інспектора (а що? пофіг, що освіта еколога була потрібна? )
Ну, що? Один грає роль президента, друга - роль керівника українського кіно.
P.S. Я так думаю, що краще було би спочатку такій здібній дамі призначити роль лікаря Зеленського і Бородянського. Вона ж геній-універсал.
Власть сейчас полностью состоит из колаборантов и сепарья. О том, что так будет, было говорено-переговорено еще до выборов 2019.
А теперь вызывает удивление и негодование то, что произошло именно то, что должно было произойти - реванш антиукраинских сил по всем фронтам и во всех ветвях власти?
Так может хватит говорить и писать то, что и так давно известно?
Может пора исправлять ваши (и главреда Цензора, которого теперь ЗЕ через член кидает, в том числе) ошибки и эту антиукраинскую власть ликвидировать?
Людей, які загинули тільки жалко, а так - тепер час Кудерчук і Штеп, і Портнових, і Сивох і ...