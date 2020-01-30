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 Общество, За рубежом
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Все про:компенсации (302) МАУ (162) Шампань (6)

 Канада просит МАУ ускорить выплату компенсации родственникам жертв авиакатастрофы в Иране, - глава МИД Шампань

Канада официально обратилась к "Международным авиалиниям Украины" с просьбой ускорить выплату обязательных финансовых компенсаций родственникам жертв авиакатастрофы в Тегеране.

Об этом во время брифинга в парламенте рассказал министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У меня был долгий телефонный разговор с главой "Международных авиалиний Украины", во время которого я просил его ускорить выплату обязательных возмещений родственникам жертв авиакатастрофы", - сказал Шампань.

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По его словам, следующим шагом для Канады станет организация процесса выплат финансовых компенсаций родственникам жертв правительством Ирана.

"Что касается следующего шага, какой будет компенсация Иранским государством, то мы будем стремиться к этому тоже", - отметил министр.

Шампань добавил, что в скором времени ожидает также завершения процесса репатриации тел канадцев, погибших в Иране.

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"Как я раньше говорил, репатриация продолжается уже давно. Вскоре она завершится, в соответствии с пожеланиями семей ", - отметил дипломат.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Источник: https://censor.net.ua/n3172716
 
   
 Топ комментарии
 
Ждем звонка иранской стороны с аналогичной "просьбой".
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Беня доставай бвбки! Скупой платит дважды!
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Саме так. Особливо, коли клоуни заїкаються про несправність двигунів і помилки екіпажу. А опісля, коли їх ловлять на брехні, щасуваютб язик у дупу.
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Мы - украинцы - щедрые люди, скинемся и поможем.
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Беня? Ты наверно уже забыл, что за украинский экипаж Гончарук распорядился что бы из кармана зелохов выплатили.
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То ты что-то не так запомнил. Гончарук заявлял, что выплатит компенсацию всем пассажирам, а не только украинцам.
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Ждем звонка иранской стороны с аналогичной "просьбой".
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бєня добровільно нікому нічого не платить! спочатку канадійцям доведеться звернутись до самого справедливого українського суду!
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От і почалися закономірні вимоги до МАУ. Це все результати поганої роботи уряду України.
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''Вдалої роботи'' по іншому вони не здатні!
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Не тільки поганої, а тупо-бездарної, я ще й би добавив злочиної роботи уряду України.
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а причем здесь МАУ...?
нет..., мы конечно все кроме Зе не любим Беню..., но это разве не сюр?
Или в страховках предусмотрена выплата независимо от причин?
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Саме так. Особливо, коли клоуни заїкаються про несправність двигунів і помилки екіпажу. А опісля, коли їх ловлять на брехні, щасуваютб язик у дупу.
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Це все, що потрібно знати українцям про те, як преЗЕдент і його зелена команда захищає їхні інтереси на світовій арені. Трюдо дає наочний урок.
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От Трюдо! Так дати по вухах віслюку оманському! А він тільки тріпає вухами!
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Беня и тут деньги не хочет платить)))) он не еврей, он евреище татаромонгольского происхождения. прыщ на жопе человечества
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Конечно он не еврей. Он жидомасон полукровка ************* .
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скоро зельцман даст команду, и из бюджета Украины будут платить по счетам мау. каломойша ведь не настолько глупый чтобы из своего кармана оплачить хотелки канады, когда есть карманный презедент.
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💩🤢🤡каломойша настоящий БАРЫГА ,дающий и спереди и сзади и слева и справа,а
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Каждый пассажир в обязательном порядке застрахован, так что эти деньги платит страховая на счет МАУ, потом МАУ выплачивает пострадавшим. Так что Беня не разорится.
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Это в нормальных странах. А у нас Гончарук обещал выплатить семьям всех погибших пассажиров по 200 тыс. грн. Хотя каким боком здесь государство до частной компании, я не знаю.
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отож. Если меня завтра машина собьет, Гончарук моей семье тоже заплатит? Или я чем-то хуже пассажиров самолета?
А ведь им кроме Гончарука еще и МАУ и Иран заплатят.
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