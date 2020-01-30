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Все про:авиакатастрофа (1275) Иран (866) Рябошапка Руслан (262)

 Пока мы не видим должной реакции Ирана по делу о сбитом самолете МАУ, - Рябошапка

Украинская сторона пока не видит должной реакции Ирана в вопросе расследования обстоятельств крушения самолета "Боинг" "Международных авиалиний Украины" под Тегераном, вопрос создания международной следственной группы также еще не решен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал генпрокурор Руслан Рябошапка.

"Мы изначально работаем с нашими международными партнерами. Несколько раз обращались с запросами о международно-правовой помощи к иранскому правительству. Также я обращался письменно к генеральному прокурору Ирана. Мы запрашивали информацию, которая необходима для расследования, просили о допросе определенного ряда людей, о получении определенных вещественных доказательств, в том числе остатков самолета. Но ответы на все эти вопросы мы еще не получили, - пока мы не видим ту реакцию со стороны иранских властей, которую бы хотели видеть", - заявил он.

По его словам, он активно общается с представителями стран, граждане которых погибли во время крушения самолета.

"Мы обсуждали создание международной следственной группы. Пока нет финального результата, но проект соглашения о создании группы подготовлен, мы передали его посольствам нескольких стран, в том числе Ирана, чтобы иметь возможность работать в рамках следственной группы", - подчеркнул Рябошапка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы ожидаем полной прозрачности от Ирана, - Трюдо рассказал в парламенте Канады о расследовании катастрофы самолета МАУ

Отвечая на вопрос о том, когда именно может быть создана международная группа по расследованию, генпрокурор сказал: "Думаю, в ближайшее время, в течение недели-двух будем иметь результат".

"Если не будет результата по созданию международной группы, то это означает, что мы будем работать в режиме запросов о международно-правовой помощи, что существенно увеличивает время, необходимое для получения информации", - подчеркнул Рябошапка.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

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Источник: https://censor.net.ua/n3172712
 
 
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Они ещё не определились, как врать будут... Пока мы не видим должной реакции Ирана по делу о сбитом самолете МАУ, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 5905
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черговий генпридурок! а що воно зробило по цій справі?!
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А нічого, якщо преЗедент запитував "які є докази" ? Поки Канада,США й Британія не ввалили люлей Ірану, була велика вірогідність ,що "винен" у катастрофі був би наш екіпаж. Пока мы не видим должной реакции Ирана по делу о сбитом самолете МАУ, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 3585 Це не шити білими нитками справу Шеремета волонтерам і атошникам. Пока мы не видим должной реакции Ирана по делу о сбитом самолете МАУ, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 3585
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Оно щеки надувало
Как оказалось , этого недостаточно
Работать нужно уметь, но их не научили
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Пока мы не видим должной реакции Ирана по делу о сбитом самолете МАУ, - Рябошапка
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Іран взагалі може почати морозитися. Справа тут за міжнародними судами та у спілкуванні з іранцями.
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И не увидите! Потому что вы лошары, и вас никто плесень не воспринимает серьезно
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Верно, Иран -независимая самодостаточная страна живущая десятилетие под санкциями, а не лазающая по международным форумам с желанием понравиться и просьбами о подачках. Они признали свою вину и это достаточно для нынешней украинской власти ибо никаких рычагов давления у Украины нет.Сами расследуют и затем доведут результаты, единственная трудность для них -расшифровка чёрных ящиков, но и без этого всё ясно
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так что это получается.. - Зеля зря лизал задницу аятоллам, да?
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Получается. А ты думал что будет другой вариант? Кошак что-то ты на бандеровца не похож а похож на ватника! Пока мы не видим должной реакции Ирана по делу о сбитом самолете МАУ, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 2207
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виновный сам должен определить свою вину, подать сам на себя в суд и проиграть Пока мы не видим должной реакции Ирана по делу о сбитом самолете МАУ, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8278
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И не увидите. С малоросами общаются только так. Полный успех во внешней политике. Сделали разом .блд.
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Ящики не отдадут. А завравшимся украинским властям надо понять одно: никому никогда не удавалось морочить голову до бесконечности.
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Вы ничего не будете видеть!! Потому что вы никто - клоуны зеленые из бродячего шапито на международной арене которые только зашквариваться умеют и молить Ху@ло о мире подразумевая капитуляцию, но чтоб не очень явно..
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просить Иран наказать КСИР всёравно что призывать расею пожурить чвк вагнера.....
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Да вас , зелёных лягушек , ВСЕ КРУПНО ИМЕЮТ ВВИДУ после кулуарных поцелуев с агрессором рашей
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Рябошапка, тобі нагадати твою справу які ти відразу порушив- "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей"? Це твоя "должная реакция".
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Рябошапка напиши скаргу ***** - дивись і допоможе.
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А где видосик от клоуна? нада видосик снять дать 24 часа и грозно топнуть ножкой!
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Разве зеленский и иранский омёл не
Пояснили, что двигатель взорвался сам ?
Или рябошапка решил поездить по ушам
Быдла и лохобанов ?
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