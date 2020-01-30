 Запретить и привлечь к ответственности, - Рябошапка анонсировал борьбу с занимающимися несанкционированной "прослушкой" частными спецслужбами

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Это (несанкционированная "прослушка". – Ред.) - действительно вопрос национальной безопасности, потому что если прослушивают главу правительства, то мы понимаем, что те, кто это делает, могут получить доступ к информации, разглашение которой повлечет серьезную проблему для страны. По сути это означает возможность прослушивать кого угодно, в том числе и главу государства", - сказал Рябошапка, говоря о расследовании дела о "прослушке" в кабинете премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

По словам генпрокурора, сложившаяся ситуация требует законодательного урегулирования, поскольку "фактически каждый олигарх имеет свою мини-спецслужбу", которая занимается снятием информации.

"Речь идет и о доступе к рынку специальных устройств, и об усилении государственного контроля таких вещей. Мы сейчас думаем, как разработать все необходимые меры безопасности", - пояснил Рябошапка.

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Отвечая на уточняющий вопрос о том, следует ли запретить в целом работу таких структур, генпрокурор сказал: "Да, по меньшей мере, запретить, а также привлечь к ответственности и изъять все устройства для снятия информации".

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По его словам, как правило, в таких структурах работают бывшие сотрудники спецслужб и правоохранительных органов, поскольку они "прекрасно понимают, как вести наружное наблюдение, как снимать информацию".

Что касается непосредственно расследования дела о "прослушке" премьера, то, как отметил генпрокурор, результатов этого расследования пока еще нет.

"Служба безопасности Украины вместе с нами должна довести это дело до конца, это одно из показательных дел, на все вопросы в нем общество должно получить ответ", - добавил Рябошапка.

Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Позже появились вторая и третья части записи.

Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.

17 января Гончарук написал заявление об отставке, однако президент Владимир Зеленский отказался отправлять правительство Гончарука в отставку.

Позже Служба безопасности Украины зарегистрировала уголовное производство в связи с фактом "прослушки" в кабинете Гончарука.