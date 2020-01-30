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 Политика Украины
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Все про:СМИ (3305) медиа (74) блокирование (235) Netflix (1) Потураев (33)

 Государство будет готово заблокировать Netflix, если он не будет выполнять нормы нового законодательства, - Потураев

Заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев убежден, что государство будет готово заблокировать иностранные медиа и медиасервисы с платным доступом (такие как Netflix), если они откажутся выполнять нормы обязательной регистрации, которую предусматривает законопроект "О медиа" и другие требования по налогообложению, предусмотренные украинским законодательством.

Об этом он сообщил во время общественного обсуждения законопроекта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Детектор медиа.

"Мы готовы идти даже в европейские суды. Но стоять на защите собственных индустрий", - сказал он. И назвал этот вопрос политическим.

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Напомним, в статье 61 законопроекта "О медиа" говорится: "Обязательной регистрации подлежат субъекты, осуществляющие вещание без использования радиочастотного ресурса, субъекты в сфере печатных медиа, провайдеры аудиовизуальных сервисов, а также субъекты в сфере медиа, в том числе и нерезиденты Украины, которые предоставляют пользователям на территории Украины доступ к своим медиа-сервисам на условиях, предусматривающих оплату пользователями доступа или пользования такими медиасервисами".

Также Никита Потураев напомнил, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №2634 , который предлагает ввести налог на добавленную стоимость в размере 20% на электронные услуги, предоставляемые физическим лицам от компаний-нерезидентов Украины - Google, Facebook, Youtube и др.

Напомним, 17 января комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять за основу законопроект № 2693 "О медиа".

Источник: https://censor.net.ua/n3172709
 
 
 Топ комментарии
 
О мудрий наріде! Ти так долго етово ждал і мучялса і наконєц дождалса! Ура.Ура.Ура.
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Кретині́зм (від фр. crétin - ідіот, божевільний), вроджений гіпотиреоз - ендокринне захворювання, що викликається браком гормонів щитоподібної залози (гіпотиреоз). Характеризується порушенням функції цієї залози і затримкою фізичного і психічного розвитку[1].
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Несколько зеидиотов временно дорвавшиеся до власти будут решать что должны и хотят смотреть украинцы а что по их фантазии мы не должны смотреть.... надеюсь коллективная судьба Чаушеску ждет в итоге всю вашу зеленую шайку-лейку
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Кретині́зм (від фр. crétin - ідіот, божевільний), вроджений гіпотиреоз - ендокринне захворювання, що викликається браком гормонів щитоподібної залози (гіпотиреоз). Характеризується порушенням функції цієї залози і затримкою фізичного і психічного розвитку[1].
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Смотреть должны только "квартал"

Интересно кто первый скажет, что нужно инет отключить
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Все налоги ложатся в стоимость товара или услуги! ТАК ЧТО ЭТО НЕ НЕТФЛИКС БУДЕТ ПЛАТИТЬ 20% НАЛОГА! ЭТО ЛОШАРЫ БУДУТ ПЛАТИТЬ ИМЕННО ТЕ ЛОШАРЫ КОТОРЫЕ ВЫБРАЛИ ЭТИХ УПРАВИТЕЛЕЙ!!
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эти 20% будут идти на офшорные счета коломойскому и зеленскому, так же как и за транспортировку газа..
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вот поэтому и придумали отдельную платёжку, по газу это Фирташу
по транспартировке - это Коломойскому и Зеленскому
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Пользователи готовы поставить VPN и послать нафиг такое государство.
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О мудрий наріде! Ти так долго етово ждал і мучялса і наконєц дождалса! Ура.Ура.Ура.
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а может ли государство само себя заблокировать, что то слишком много хотят иметь с пересичных громодян
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даешь возврат в Совок!!!
одобрямс, уряяя таварищи!!
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так по-моему, в таежном союзе до такого еще не додумались...
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Несколько зеидиотов временно дорвавшиеся до власти будут решать что должны и хотят смотреть украинцы а что по их фантазии мы не должны смотреть.... надеюсь коллективная судьба Чаушеску ждет в итоге всю вашу зеленую шайку-лейку
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Эпоха бедности закончилась! Ну зебилы готовы платить больше?!
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Ух ты! Эти идиоты еще и настаивают на всеобщем признании своего идиотизма! МО-ЛОД-ЦЫ!!! Государство будет готово заблокировать Netflix, если он не будет выполнять нормы нового законодательства, - Потураев - Цензор.НЕТ 6880
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еще немножко, еще чуть чуть и к сообществу банановых стран присоединится...
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Секундочку. Зєлін квартал платить податки в офшорі- заблокуйте виступи цієї контори, що не дотримується українського законодавства.
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этих оленей нужно увольнять, которые тут железный занавес решили опустить.
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В июне 2016 года министр культуры России Владимир Мединский заявил, что Netflix является частью плана правительства США по влиянию на мировую культуру: «войти в каждый дом, попасть в каждый телевизор, и через этот телевизор, в голову каждого человека на земле».

Я почему-то неудивлен что у нас хотят заблокировать!
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Ну да, його коробить, що розумні люди дивляться якісні серіали на Нетфліксі, а не тупі свати...
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ООО!!!!
У нас есть все шансы увидеть войну дибилов с софт-медиа монстрами.

Зеленые дегенераты, пытаясь сделать то, что делает ЕС, не учитывают простую вещь - что позволено Кесарю, то не позволено бычью.

Хотите играть по правилам - не вопрос. Вас тупо удушат исками про нарушение авторских прав в Украине. Будете не на эпплах и майкрософтах "государство в смартфоне" показывать, а на глиняных черепках и бересте.
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а че, правильно!!
хотели в Европу - получите!
и не скыглить, там все платное...
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СН в панике не знают какой еще придумать налог чтоб содрать деньги с народа в бюджет который трещит по швам с их тупым управлением.
Скоро последние компании в иностранным капиталом сделают отсюда ноги , останется один квартал 95 правда уже будет не до смеха

Сн доведут страну до развала и уничтожения
Их тупизм и примитивизм с каждым днем как снежный ком все больше и больше
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Когда будут вешать мудаков я буду участвовать
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Поярков-киллер - это круто. Зеленая "Фемида" вгоняет горе-презЕдента в штопор.

(вчера) оборзевший зеленый суд по заказу сцикла избрал меру пресечения Сергею Пояркову за критику Зеленского.
Вова, угомони богдановских аксакалов - нехай скажут "фу" своим судьям-бакановцам и прочим мутным клоунам. С тебя ж весь мир еще больше будет смеяться после такого смешного уголовного преследования свободного художника.
Я понимаю - руки чешутся от злобы. То, что ты мстишь мы все знаем из твоего же старого ролика, но пожалей себя. Сегодня с твоей трусости и уязвленности смеются даже дети в школах. Пожалей деток. Разумеется, своих, ибо при таком клоуне-папе им придется сменить фамилию на более достойную, например, Попандопуло. Это уже круче, чем Зеленский.
Вова, я тебе желаю добра - прекращай утверждать себя всемирным посмешищем. Беги с арены что есть мочи!

Держава буде готова заблокувати Netflix, якщо він не виконуватиме норми нового законодавства, - Потураєв - Цензор.НЕТ 7464
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обложить налогом ютуб, фб и гугл? ахахахахахахаха))))) гениально, бл.ять. посмотрим, что из этого выйдет, и кто будет послан на.уй.
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Зеленский и его шакалы нажираются
Голосовали получайте
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ХЗ... - может это и правильно? Держава буде готова заблокувати Netflix, якщо він не виконуватиме норми нового законодавства, - Потураєв - Цензор.НЕТ 4759
хоть какая то польза от того что евреи пришли к власти в Украине.... - заставят платить мировые корпорации...
Украинцы стеснялись даже рот открыть...
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Это работает в обе стороны.
До сих пор мировые корпорации сквозь пальцы смотрели на нарушения авторских прав в Украине.

Так что еще вопрос, кто больше заплатит в итоге.
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возможно вы правы... - есть над чем подумать....
но кричать сразу что это не правильно как здесь на форуме глупо...
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У тебя позиция раба коленнопреклонного. Что барин разрешит смотреть то и буду. Ему видней.
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да нет.., это у тебя позиция люмпена с совка...
где там что бы запретить?
попытаться заставить платить те корпорации , которые осуществляют платные сервисы в Украине..
попытайся вникнуть...
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А откуда коорпорации берут деньги на налоги?! Наверное в стране ельфов?! Да нет дурашка деньги эти берут с потребителя. Тоесть с тебя!
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Писать против ветра правильно? Держава буде готова заблокувати Netflix, якщо він не виконуватиме норми нового законодавства, - Потураєв - Цензор.НЕТ 6981 И пофиг кричим мы при этом или нет.

Вот ты прикинь - некий нищий довольно мутный и не чистый на руку тип, стучится во все двери и просит одолжить ему денег на любых условиях под любые проценты, не смотря на то, что все, что у него уже есть и так куплено долг или украдено у тех же соседей.
А уже на следующий день он заявляет, что те, у кого он их клянчил должны ему платить.

Я бы, например, сразу потребовал все вернуть и заплатить вдвойне за все украденное.
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Платить не мировые корпорации будут а ты! Ещё говоришь что ты националист ты зебил нелох обыкновенный! Держава буде готова заблокувати Netflix, якщо він не виконуватиме норми нового законодавства, - Потураєв - Цензор.НЕТ 863
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Да нет тут ты не прав, было бы пять классов -голосовал бы как ты за Зеленского! Держава буде готова заблокувати Netflix, якщо він не виконуватиме норми нового законодавства, - Потураєв - Цензор.НЕТ 7117
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Ти не єврей і тупий. Не тому тупий , що не єврей, а тому що тупий. Не світові корпорації будуть платити, а ти , якщо захочеш щось подивитися. Податки відразу будуть закладені в ціну послуги і ти будеш їх сплачувати.
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Нє, нуачьо? Для любітелей тріллєров - "свати в верховній раді", любітєлям еротікі - "свати без табу", поціновувачам хоррора - "свати - пиляння бюджету" - главное ассортімєнт. Ой, тьху ти, разнообразіє!
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не знають слуги, де ще грошей набратися.. тому обрали найперший найпопулярніший варіант, який працює ще з часів Кучми - залізти в кишеню до людей
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Заблокируйте лучше потоки гавна, льющегося в Украину и на украинцев из-за поребрика из ботоферм фсбшных
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Да, сейчас у власти как раз именно те кто заблокирует запоребриковое и малороское гавно. Свое все родное.
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Потрібно заблокувати потураєва бо ця істота проявляє божевільну активність в законотворчості
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Государство пусть для начала создат свой Netflix, Youtube и т.д. а потом блокирует. Что за страна? Умеет только резать на металлолом заводы, грабить людей, крышевать коррупцию и закрывать то чего не создавала. Я бы на месте США намекнул на приостановление помощи.
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Сегодня Помпео будет говорить именно об этом. Скомороху придется делать выбор.
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Мне кажется они в другой реальности, и это Netflix и другие сервисы будут готовы заблокировать свой контент на территории Украины
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нетфликсу пох))
56 миллиардов выручка 2019
сколько у нас ввп???
еще и за кино доплатим......?
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Поясніть мені: ресурс платний, людина за нього заплатила та й дивиться. Сервери сервісу знаходяться в європах-америках-китаях... Зі своїх грошей людина заплатила податки (якщо вона не офшорний "нєлох" та "нєолігарх"). Який податок вони ще хочуть ввести? Митний збір, як на решту імпортованих товарів? Не розумію.
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Дебил..
Все что может государство
оштрафовать на 8.500 грн
а если заблокирует-потом по суду заплатит
85 лямов
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Это идеально... Вместо того что бы легализировать контент, его "вумный правитель" уводит в тень. Пираты аплодируют стоя.
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