 Государство будет готово заблокировать Netflix, если он не будет выполнять нормы нового законодательства, - Потураев

Об этом он сообщил во время общественного обсуждения законопроекта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Детектор медиа.
"Мы готовы идти даже в европейские суды. Но стоять на защите собственных индустрий", - сказал он. И назвал этот вопрос политическим.
Напомним, в статье 61 законопроекта "О медиа" говорится: "Обязательной регистрации подлежат субъекты, осуществляющие вещание без использования радиочастотного ресурса, субъекты в сфере печатных медиа, провайдеры аудиовизуальных сервисов, а также субъекты в сфере медиа, в том числе и нерезиденты Украины, которые предоставляют пользователям на территории Украины доступ к своим медиа-сервисам на условиях, предусматривающих оплату пользователями доступа или пользования такими медиасервисами".
Также Никита Потураев напомнил, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №2634 , который предлагает ввести налог на добавленную стоимость в размере 20% на электронные услуги, предоставляемые физическим лицам от компаний-нерезидентов Украины - Google, Facebook, Youtube и др.
Напомним, 17 января комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять за основу законопроект № 2693 "О медиа".
Интересно кто первый скажет, что нужно инет отключить
по транспартировке - это Коломойскому и Зеленскому
одобрямс, уряяя таварищи!!
Я почему-то неудивлен что у нас хотят заблокировать!
У нас есть все шансы увидеть войну дибилов с софт-медиа монстрами.
Зеленые дегенераты, пытаясь сделать то, что делает ЕС, не учитывают простую вещь - что позволено Кесарю, то не позволено бычью.
Хотите играть по правилам - не вопрос. Вас тупо удушат исками про нарушение авторских прав в Украине. Будете не на эпплах и майкрософтах "государство в смартфоне" показывать, а на глиняных черепках и бересте.
хотели в Европу - получите!
и не скыглить, там все платное...
Скоро последние компании в иностранным капиталом сделают отсюда ноги , останется один квартал 95 правда уже будет не до смеха
Сн доведут страну до развала и уничтожения
Их тупизм и примитивизм с каждым днем как снежный ком все больше и больше
(вчера) оборзевший зеленый суд по заказу сцикла избрал меру пресечения Сергею Пояркову за критику Зеленского.
Вова, угомони богдановских аксакалов - нехай скажут "фу" своим судьям-бакановцам и прочим мутным клоунам. С тебя ж весь мир еще больше будет смеяться после такого смешного уголовного преследования свободного художника.
Я понимаю - руки чешутся от злобы. То, что ты мстишь мы все знаем из твоего же старого ролика, но пожалей себя. Сегодня с твоей трусости и уязвленности смеются даже дети в школах. Пожалей деток. Разумеется, своих, ибо при таком клоуне-папе им придется сменить фамилию на более достойную, например, Попандопуло. Это уже круче, чем Зеленский.
Вова, я тебе желаю добра - прекращай утверждать себя всемирным посмешищем. Беги с арены что есть мочи!
Голосовали получайте
хоть какая то польза от того что евреи пришли к власти в Украине.... - заставят платить мировые корпорации...
Украинцы стеснялись даже рот открыть...
До сих пор мировые корпорации сквозь пальцы смотрели на нарушения авторских прав в Украине.
Так что еще вопрос, кто больше заплатит в итоге.
но кричать сразу что это не правильно как здесь на форуме глупо...
где там что бы запретить?
попытаться заставить платить те корпорации , которые осуществляют платные сервисы в Украине..
попытайся вникнуть...
Вот ты прикинь - некий нищий довольно мутный и не чистый на руку тип, стучится во все двери и просит одолжить ему денег на любых условиях под любые проценты, не смотря на то, что все, что у него уже есть и так куплено долг или украдено у тех же соседей.
А уже на следующий день он заявляет, что те, у кого он их клянчил должны ему платить.
Я бы, например, сразу потребовал все вернуть и заплатить вдвойне за все украденное.
сразу видно что у тебя 5 классов образования.....
56 миллиардов выручка 2019
сколько у нас ввп???
еще и за кино доплатим......?
Все что может государство
оштрафовать на 8.500 грн
а если заблокирует-потом по суду заплатит
85 лямов