 Всемирный конгресс украинцев обеспокоен деталями расследования убийства Шеремета и политпресследованием Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Всемирного конгресса украинцев.

"Хотели бы еще раз подчеркнуть важность соблюдения принципов верховенства права и невозможности осуществления политического правосудия и давления на судебную ветвь власти. ... Отдельно хотели бы отметить беспокойство недавним назначением бывшего адвоката Виктора Януковича Александра Бабикова заместителем директора Государственного бюро расследований (ГБР). ВКУ разделяет мнение значительной части мирового украинства о недопустимости такого назначения из-за очевидного конфликта интересов Александра Бабикова, а также из-за фактического нивелирования значения и достижений Революции Достоинства", - говорится в сообщении.

Конегрсс надеется на пересмотр решения по этому назначению, а также призывает провести повторный конкурс на эту должность.

Вызывают обеспокоенность также инициативы в сфере медиа, а именно законопроект о борьбе с дезинформацией, предложенный Министерством культуры, молодежи и спорта Украины, а также прекращение работы англоязычной, арабской и крымскотатарской редакции Украинского телеканала иновещания UATV.

Кроме того, Всемирный конгресс украинцев призывает обеспечить надлежащие консультации, соответствующий анализ и соблюдение необходимых процедур перед принятием пакета законодательства по земельной реформе в Украине.

"Хотя все вышеупомянутые процессы касаются разных сфер жизни в Украине, в целом, они имеют признаки свертывания и торможения демократических процессов, и поэтому нуждаются в неотложном внимании для того, чтобы Украина продолжила движение по пути качественных реформ и дальнейшего демократического развития", - подытожили в ВКУ.

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