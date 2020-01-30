 Всемирный конгресс украинцев обеспокоен деталями расследования убийства Шеремета и политпресследованием Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Всемирного конгресса украинцев.
"Хотели бы еще раз подчеркнуть важность соблюдения принципов верховенства права и невозможности осуществления политического правосудия и давления на судебную ветвь власти. ... Отдельно хотели бы отметить беспокойство недавним назначением бывшего адвоката Виктора Януковича Александра Бабикова заместителем директора Государственного бюро расследований (ГБР). ВКУ разделяет мнение значительной части мирового украинства о недопустимости такого назначения из-за очевидного конфликта интересов Александра Бабикова, а также из-за фактического нивелирования значения и достижений Революции Достоинства", - говорится в сообщении.
Конегрсс надеется на пересмотр решения по этому назначению, а также призывает провести повторный конкурс на эту должность.
Вызывают обеспокоенность также инициативы в сфере медиа, а именно законопроект о борьбе с дезинформацией, предложенный Министерством культуры, молодежи и спорта Украины, а также прекращение работы англоязычной, арабской и крымскотатарской редакции Украинского телеканала иновещания UATV.
Кроме того, Всемирный конгресс украинцев призывает обеспечить надлежащие консультации, соответствующий анализ и соблюдение необходимых процедур перед принятием пакета законодательства по земельной реформе в Украине.
"Хотя все вышеупомянутые процессы касаются разных сфер жизни в Украине, в целом, они имеют признаки свертывания и торможения демократических процессов, и поэтому нуждаются в неотложном внимании для того, чтобы Украина продолжила движение по пути качественных реформ и дальнейшего демократического развития", - подытожили в ВКУ.
Побільше копіпаст давай!
а так этот конгресс украинцев имеет такое же влияние в Мире как украинцы в офисе преЗедента...
А половина втрат техніки, у тому ж році, від пального, що Іцик армії втюхував!
Все розмови про "мародера Порошенка" це єврейська хуцпа.
Давайте згадаємо еврейського класика Шолом Алейхема.
У хлопчика Мотла був двоюрідний брат Еля. Цей шлимазл, за що б не взявся нічого у нього не виходило. Якось Мотл, від золовки Брохи почув, що причина у тому, що у Елі замало хуцпи.
Мотл у хедері спитав у меламеда, що то таке «хуцпа»?
Меламед Бойаз сказав:
- Ти хочеш знати що таке хуцпа, хлопчику? Уяви, ти прибіг на крик і бачиш людину з закривавленим ножем над трупом. Ти питаєш: «Що сталося?», а він всовує тобі в руки ніж і кричить: «ТИ УБИВЦЯ!», а потім у судах клянеться, що сам бачив як ти зарізав жертву! Ось що таке хуцпа!
Не хуцпі євреї у владу заїхали, на хуцпі тримаються, завдяки ідіотам, які у єврейські брехні вірять!
Члени СКУ
Українські Крайові Центральні Репрезентації:
Канада, Конґрес українців КанадиСША,
Український конґресовий комітет АмерикиСША,
Українсько-Американська Координаційна РадаАвстралія,
Союз Українських Організацій в АвстраліїАргентина,
Українська центральна репрезентація в Аргентинській республіціБельгія,
Головна Рада українських громадських організацій Бельгії і Український Допомоговий Комітет у БельгіїБразилія,
Українсько-Бразильська Центральна РепрезентаціяВелика Британія,
Союз українців у Великій БританіїВірменія,
Федерація Українців Вірменії «Україна»Естонія, Конґрес українців ЕстоніїГреція,
Товариство Української Діаспори в Греції «Українсько-грецька думка»Грузія,
Координаційна Рада Українців ГрузіїКазахстан,
Асоціація «Українці Казахстану»Латвія, Українське культурно-просвітнє товариство «Дніпро»Литва,
Громада українців ЛитвиНімеччина, Об'єднання Українських Організацій у НімеччиніПольща,
Об'єднання українців у ПольщіПортугалія, Спілка Українців у ПортугаліїПридністров'я,
Спілка Українців Придністров'я (Молдова)Росія,
Об'єднання українців РосіїРумунія, Союз українців РумуніїСловаччина,
Союз русинів-українців СловаччиниУгорщина,
Товариство Української Культури в УгорщиніУзбекистан,
Але парадокс: в 1991 ватне населення автоматично отримало громадянство України, хоча багато хто навіть мови державної не знає. А ті представники діаспори, які хотіли вернутися сюди, не отримали громадянства автоматично. Тільки після 5 років проживання і здачі купи папірців... Хоча у багатьох із них предки боролися за Україну в лавах УПА чи військ УНР!
Ось так держава кинула своїх представників і лише одиниці типу Слави Стецько чи Романа Зварича вибили собі громадянство...
У Литві ж представник діаспори Адамкус навіть президентом став. І подивіться, як тепер живуть литовці! І москалі не ризикнули напасти на маленьку Литву, зате напали на велику Україну...