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 Политика Украины, Общество
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Все про:Порошенко (17990) ​Всемирный конгресс украинцев (2) земельная реформа (186) Шеремет (407)

 Всемирный конгресс украинцев обеспокоен деталями расследования убийства Шеремета и политпресследованием Порошенко

Всемирный конгресс украинцев обеспокоен последними новостями в расследовании дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, а также признаками политического преследования лидеров отдельных политических сил в Украине, в том числе, пятого Президента Украины Петра Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Всемирного конгресса украинцев.

"Хотели бы еще раз подчеркнуть важность соблюдения принципов верховенства права и невозможности осуществления политического правосудия и давления на судебную ветвь власти. ... Отдельно хотели бы отметить беспокойство недавним назначением бывшего адвоката Виктора Януковича Александра Бабикова заместителем директора Государственного бюро расследований (ГБР). ВКУ разделяет мнение значительной части мирового украинства о недопустимости такого назначения из-за очевидного конфликта интересов Александра Бабикова, а также из-за фактического нивелирования значения и достижений Революции Достоинства", - говорится в сообщении.

Конегрсс надеется на пересмотр решения по этому назначению, а также призывает провести повторный конкурс на эту должность.

Вызывают обеспокоенность также инициативы в сфере медиа, а именно законопроект о борьбе с дезинформацией, предложенный Министерством культуры, молодежи и спорта Украины, а также прекращение работы англоязычной, арабской и крымскотатарской редакции Украинского телеканала иновещания UATV.

Кроме того, Всемирный конгресс украинцев призывает обеспечить надлежащие консультации, соответствующий анализ и соблюдение необходимых процедур перед принятием пакета законодательства по земельной реформе в Украине.

"Хотя все вышеупомянутые процессы касаются разных сфер жизни в Украине, в целом, они имеют признаки свертывания и торможения демократических процессов, и поэтому нуждаются в неотложном внимании для того, чтобы Украина продолжила движение по пути качественных реформ и дальнейшего демократического развития", - подытожили в ВКУ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3172706
 
   
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Пі ля таких заяв як правило починаються чарівні пенделі: замороження допомоги, співпраці і "нерукопожатість" токсичного керівництва.
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Конгресс обеспокоен а мы в ...ЭТОМ живем...
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Спасай святого Петра!
Побільше копіпаст давай!Всемирный конгресс украинцев обеспокоен деталями расследования убийства Шеремета и политпресследованием Порошенко - Цензор.НЕТ 3669
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РЕВОЛЮЦИЯ! РЕВОЛЮЦИЯ! РЕВОЛЮЦИЯ!
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Зачем они нужны - время порошенок и зелебеней прошло. Народу нужен справедливый вождь, который расстреляет олигархов!
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Организация была создана в 1967 году в Нью-Йорке под названием «The World Congress of Free Ukrainians». Ядро руководства организации составили сторонники А. А. Мельника. После нападения Германии на СССР во главе других ведущих украинских националистов[3], бывших офицеров армии УНР, Мельник обратился к Гитлеру[4][5]: Украинский народ, многовековая борьба которого за свою свободу не имеет равных в истории других народов, от всей души поддерживает идеалы Новой Европы. Весь украинский народ жаждет принять участие в реализации этих идеалов. Мы, старые борцы за свободу в 1918-1921 годах, просим, чтобы нам вместе с нашей украинской молодёжью позволили принять участие в крестовом походе против большевистского варварства. За двадцать один год оборонительной борьбы мы принесли кровавые жертвы и страдаем особенно в настоящее время от ужасного избиения многих наших соотечественников. Мы просим, чтобы нам позволили идти плечом к плечу с легионами Европы и нашим освободителем - германским вермахтом, и поэтому мы просим разрешить нам создать украинское военное формирование. Всемирный конгресс украинцев обеспокоен деталями расследования убийства Шеремета и политпресследованием Порошенко - Цензор.НЕТ 3741
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Мельник сотрудничал с германской разведкой (прежде всего с абвером), поскольку видел в немцах естественных союзников в борьбе против общего противника - поляков. В августе 1939 года получил от Канариса весьма призрачные гарантии, что после «освобождения» немцами Западной Украины Мельник будет назначен «проводником» (нем. Leiter, фактически - вождём, предводителем) украинского народа - это обещание так никогда и не было выполнено[
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Заместитель руководителя диверсионного управления абвера полковник Эрвин Штольце в своих показаниях, которые были приобщены Нюрнбергским трибуналом к эпизоду «Агрессия против СССР», заявил, что он лично отдавал указания Мельнику и Бандере «организовать сразу же после нападения Германии на Советский Союз провокационные выступления на Украине с целью подрыва ближайшего тыла советских войск, а также для того, чтобы убедить международное общественное мнение в происходящем якобы разложении советского тыла»
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Несостоявшийся домбасит, зачем ты мне эту пургу с "Руцгай висны" скопипастил?
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В обнародованной 5 июля 1941 года листовке за подписью Андрея Мельника говорилось: «Смерть жидовским прихвостням - коммунобольшевикам!» Другая листовка ОУН(М) была обращена к молодым украинцам: «ОУН несет Тебе, украинская молодежь, освобождение, свободу и светлую национально-естественную жизнь на Твоей земле, где не будет: НИ КАЦАПА, НИ ЖИДА, НИ ЛЯХА»
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Ето жесть жестяная ! Альошка уже миномьот свой смазывает , на майдан собирается .Йулька носки ему шерстяные связала , сухари насушила , бражки заготовила и с мужем как настоящая декабристка в путь дорожку собралась , палатку одну с ним делить будут , а ещё лучше шалаш построят в парке возле Рады и дыханием своим обогревать будут друг друга как ленин и крупская .А Марына борщи для революционеров варить будет в полевой кухне , пока Петя из Финляндии до Киева на паровозе добираться будет , чтоб шоколадную революцию возглавить .Только с броневиками заминка может случиться , но если что сойдёт и стандартный фургон ,,рошен"
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Пі ля таких заяв як правило починаються чарівні пенделі: замороження допомоги, співпраці і "нерукопожатість" токсичного керівництва.
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если бы это был еврейский Конгресс так бы и случилось...
а так этот конгресс украинцев имеет такое же влияние в Мире как украинцы в офисе преЗедента...
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На жаль приблизно так і є. Хоча у Канаді вплив діаспори відчутний...
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Конгресс обеспокоен а мы в ...ЭТОМ живем...
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незабаром кожного крадія помідорів в нас будуть називати політично переслідуваним
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Шоколадний мародер і барига має сидіти в тюрмі - але хто ж його посадить ЗЕ-дебіл???
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Справжній мародер ы казнокрад у нас один - Коломойський. Він сам хвалився, що у 2014 його фірми постачали бронежилети за подвійною ціною!
А половина втрат техніки, у тому ж році, від пального, що Іцик армії втюхував!
Все розмови про "мародера Порошенка" це єврейська хуцпа.
Давайте згадаємо еврейського класика Шолом Алейхема.
У хлопчика Мотла був двоюрідний брат Еля. Цей шлимазл, за що б не взявся нічого у нього не виходило. Якось Мотл, від золовки Брохи почув, що причина у тому, що у Елі замало хуцпи.
Мотл у хедері спитав у меламеда, що то таке «хуцпа»?
Меламед Бойаз сказав:
- Ти хочеш знати що таке хуцпа, хлопчику? Уяви, ти прибіг на крик і бачиш людину з закривавленим ножем над трупом. Ти питаєш: «Що сталося?», а він всовує тобі в руки ніж і кричить: «ТИ УБИВЦЯ!», а потім у судах клянеться, що сам бачив як ти зарізав жертву! Ось що таке хуцпа!

Не хуцпі євреї у владу заїхали, на хуцпі тримаються, завдяки ідіотам, які у єврейські брехні вірять!
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це у ВАС один.. а в НАС вже 30 років на манєжє всьо тє жє
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Ти гірше кацапа - як кажуть в народі "не такі страшні московські воші - на багато страшніші українські гниди"!!! Ось тут собі трошки почитай для загального розвитку. https://p-p.com.ua/news/top-5-antydosyagnen-poroshenka-za-chas-iogo-prezydentstva-video/ А якщо мало то погугли - знайдеш ще і про "Рошен" і про "Богдан" і про "Роттердам + і про Мальдіви і про Марбелью і ще багато про що!!!
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Та в том конгресе 10 человек. Украинцы никогда не видели их в лицо и не знают где они сидят....
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Українці якраз знають.

Члени СКУ
Українські Крайові Центральні Репрезентації:
Канада, Конґрес українців КанадиСША,
Український конґресовий комітет АмерикиСША,
Українсько-Американська Координаційна РадаАвстралія,
Союз Українських Організацій в АвстраліїАргентина,
Українська центральна репрезентація в Аргентинській республіціБельгія,
Головна Рада українських громадських організацій Бельгії і Український Допомоговий Комітет у БельгіїБразилія,
Українсько-Бразильська Центральна РепрезентаціяВелика Британія,
Союз українців у Великій БританіїВірменія,
Федерація Українців Вірменії «Україна»Естонія, Конґрес українців ЕстоніїГреція,
Товариство Української Діаспори в Греції «Українсько-грецька думка»Грузія,
Координаційна Рада Українців ГрузіїКазахстан,
Асоціація «Українці Казахстану»Латвія, Українське культурно-просвітнє товариство «Дніпро»Литва,
Громада українців ЛитвиНімеччина, Об'єднання Українських Організацій у НімеччиніПольща,
Об'єднання українців у ПольщіПортугалія, Спілка Українців у ПортугаліїПридністров'я,
Спілка Українців Придністров'я (Молдова)Росія,
Об'єднання українців РосіїРумунія, Союз українців РумуніїСловаччина,
Союз русинів-українців СловаччиниУгорщина,
Товариство Української Культури в УгорщиніУзбекистан,

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Що я помітив- чим патріотичніший нік у користувача, тим він ватніший. А лахтоботи взагалі беруть собі в ніки прізвища видатних українців. Чому так? Це такий метод тролінгу? Чи щоб втертись у довіру?
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СКУ занепокоєний, українці в Україні занепокоєні і протестують, а антиукраїнському віслюку какаяразніца?!!!
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хто і де протестує окрім соєвих ботів на Цензорі? аж цікаво?
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главное . что лаптеногие поддерживают значит раша вперде.
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Прихильникам Зе здається, що це забавки. Але поки не буде некорупційного судочинства, то грошей не дадуть. Світовий конгрес українців занепокоєний деталями розслідування вбивства Шеремета і політпереслідуванням Порошенка - Цензор.НЕТ 3743
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Поки Коломойського не посадать . У давосі прямим текстом вже про це казали!
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почалася улюблена забавка пороходранців.. заспамїхусіх.. бо нема, шо сказати, окрім бруду та лайки Світовий конгрес українців занепокоєний деталями розслідування вбивства Шеремета і політпереслідуванням Порошенка - Цензор.НЕТ 2294
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Может ещё это сборище попросит путина вернуть потроху липецкую фабрику в которую он вложил свои кровные?
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Любая проукраинская власть уже бы давно посадила или расстреляла воровитую рошеновскую обезьяну и всю его прокремлевскую шайку фсбшных иуд
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Зеленский слыгался с мусорами, он НЕЛОХ
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Хай виказують свою озабоченість скільки хочуть. А от порошенка ми все-таки засадимо в тюрягу!
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У США чи Канаді нерідко живуть БІЛЬШІ українці, аніж значна частина населення України. Вони і мову добре знають, і звичаї бережуть, і культуру українську підтримують. Саме коштом діаспорних українців організовувалися виставки художника Івана Марчука (ВВС внесла його до 50 геніїв ХХ ст.), видавалися книги Стуса, Багряного, Маланюка, Барки, діаспора спонсорувала чимало фільмів. Студію, яка озвучила українською Тачки, Сімпсони, Піратів Карибського моря та Альфа (і ще сотню фільмів) організував саме представник діаспори Богдан Батрух!

Але парадокс: в 1991 ватне населення автоматично отримало громадянство України, хоча багато хто навіть мови державної не знає. А ті представники діаспори, які хотіли вернутися сюди, не отримали громадянства автоматично. Тільки після 5 років проживання і здачі купи папірців... Хоча у багатьох із них предки боролися за Україну в лавах УПА чи військ УНР!

Ось так держава кинула своїх представників і лише одиниці типу Слави Стецько чи Романа Зварича вибили собі громадянство...
У Литві ж представник діаспори Адамкус навіть президентом став. І подивіться, як тепер живуть литовці! І москалі не ризикнули напасти на маленьку Литву, зате напали на велику Україну...
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Проснулся конгресс. Раньше надо было думать. Поддерживали шоколадника, вот теперь результат.
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