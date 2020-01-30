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 Политика Украины, За рубежом
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 Милитаризация Крыма Россией влияет на ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе, - Евросоюз

Европейский Союз продолжает оставаться глубоко обеспокоенным по поводу широкомасштабной милитаризации Россией Крымского полуострова.

Об этом говорится в заявлении Евросоюза, произнесенном во время заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в среду, 29 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы продолжаем выражать глубокую озабоченность по поводу продолжающейся широкомасштабной милитаризации Крымского полуострова Россией, что влияет на ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе и за его пределами", - отмечается в заявлении.

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В этом контексте миссии ЕС при ОБСЕ выразили благодарность украинской делегации за сделанную на прошлом заседании Форума презентацию, которая продемонстрировала волнующий масштаб проблемы".

"ЕС напоминает о резолюции 74/17 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 2019 года по этому вопросу и призывает Россию к ее полному и безотлагательному выполнению", - отмечается в заявлении.

Также напоминается, что ЕС решительно осуждает акты агрессии РФ против Украины и не признает незаконную аннексию Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Источник: https://censor.net.ua/n3172703
 
 
 Топ комментарии
 
Занепокоєні. Аби заспокоїтися, ОБСЄ зняло санкції з агресора.
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Московия сделала европейским государствам газовые затычки,что они даже язык не могут повернуть Милитаризация Крыма Россией влияет на ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе, - Евросоюз - Цензор.НЕТ 2240
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Скажіть будь ласка це правда чи мені просто сниться??? Такі борди появились не в кацапії не в окупованому Криму чи Донбасі - а в Києві в столиці України проти якої ***** веде страшну війну!!! Хтось хоч щось може пояснити що твориться в ДЕРЖАВІ??? Чи ми вже окуповані а новоспечена БАНДА "слуг" на чолі з ЗЕ-кацапом оформляє цю окупацію документально!!!

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=565214684336459&id=180696825659745

Милитаризация Крыма Россией влияет на ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе, - Евросоюз - Цензор.НЕТ 6767
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Вже 5 років окуповані, дякуючи свинорилому, а нова банда бєні лише завершує окупацію.
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Вчора ботоферму накрили. Доводиться використовувати ватно- пліснявих ідіотів. І сьогодні це не перший. Як то кажуть: "Що було "
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Скоро украинскую армию разоружат,а несогласных украинских солдат отправят Сибирь. Потом следующим эшелоном в Сибирь отправят всех тех кому не нравиться новое союзное московско ордынское образование на базе 3-4 государств
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найдите киевляне чмошника этого и обьясните этому поцу, кто партнер наш, а кто оккупант и убийца...в заплыв отправьте. если сразу не поймет Мілітаризація Криму Росією впливає на безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні, - Євросоюз - Цензор.НЕТ 5618 ..рыба, она ведь тоже праздника ждет...
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09:59, 18 декабря 2018
"Президент Петр Порошенко назвал инициированную Украиной резолюцию Генассамблеи ООН против милитаризации Автономной Республики Крым и акватории Черного и Азовского морей еще одним важным шагом на пути к деоккупации Крыму."
https://www.unian.net/politics/10380945-poroshenko-rezolyuciya-oon-po-krymu-vazhnyy-shag-k-deokkupacii-poluostrova.html
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Они не на шутку встревожены ? Значит будет торг с х.йлом по поводу скидок на кацапский хаз для европейских корпораций . А на всё остальное им пофиг , просто понты для приезжих .
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Московия сделала европейским государствам газовые затычки,что они даже язык не могут повернуть Милитаризация Крыма Россией влияет на ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе, - Евросоюз - Цензор.НЕТ 2240
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Украине говорят на дня тоже затычку вставили, новым газовым договором?
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Меня тоже беспокоит беспокойство Евросоюза
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ты бы знал как гейропа обеспокоена беспокойством своих обеспокоенностей
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Занепокоєні. Аби заспокоїтися, ОБСЄ зняло санкції з агресора.
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Гейропа, ху...ло все ваши абеспакоеннасти на фуфульнике вертел
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Украине нужно восстанавливать ядерный статус потому что Россия готовит захват Украины!
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Украине нужно вооружить всех граждан страны, чтобы защищать страну, когда РФ нападет.
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Выражайте и далее глубокую и целуйте Мордор в задницу и принимайте в ПАРЕ с цветами
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