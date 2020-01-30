 Дату презентации "государства в смартфоне" перенесли на неделю

Как информирует Цензор.НЕТ, об говорится на странице приложения в сети Facebook.

Презентация приложения "Дія", должна была состояться сегодня.

"Презентация "Дії" переносится с 30 января и состоится через неделю", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все приглашения на презентацию остаются действительными.

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