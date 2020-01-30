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 Общество, Технологии
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Все про:приложение (6) диджитализация (36)

 Дату презентации "государства в смартфоне" перенесли на неделю

Презентацию приложения "Дія", с помощью которого некоторые государственные услуги будут доступны в режиме онлайн, перенесли на неделю.

Как информирует Цензор.НЕТ, об говорится на странице приложения в сети Facebook.

Презентация приложения "Дія", должна была состояться сегодня.

"Презентация "Дії" переносится с 30 января и состоится через неделю", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все приглашения на презентацию остаются действительными.

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Дату презентации государства в смартфоне перенесли на неделю 01

Источник: https://censor.net.ua/n3172701
 
 
 Топ комментарии
 
В Полтаве канализацию не меняли 100 (сто) лет.

Дижитализаторы, вы отдаёте себе отчёт что за вами пора психовозку высылать ?
Вам смартфон будет содержать данные: сколько народу до сих пор в деревянное очко ходит ?
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преЗЕнтация виртуальной Малоросии в смартфоне переносится.

Презентатор палец поломал...
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"дія" виявилася бездіяльною))
як усе, що намагаються зробити ділетанти
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У него ещё много неозвученных идей и некогда хоть одну довести до конца..
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"дія" виявилася бездіяльною))
як усе, що намагаються зробити ділетанти
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Оманский деньги отмывает втюхивая государство в смартфоне?
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В Полтаве канализацию не меняли 100 (сто) лет.

Дижитализаторы, вы отдаёте себе отчёт что за вами пора психовозку высылать ?
Вам смартфон будет содержать данные: сколько народу до сих пор в деревянное очко ходит ?
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Згідно закону про мову стартова сторінка має бути українською мовою!!! Цендзюр.так порушує закон!!
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частин другої та шостої статті 27 цього Закону, які набирають чинності через три роки з дня набрання чинності цим Законом;
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"більшість...підтримають будь-яке наше рішення"

Дату презентації "держави в смартфоні" перенесли на тиждень - Цензор.НЕТ 1514
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От шо робити моїм батькам, що бояться того смартфону як ЗЕ - правди? Залишитись без держави в майбутньому? Чи це буде як з ID-картками: зчитувачів нема, носи з собою папірець про реєстрацію, зате репетувати про введення можна ще пів року!
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Да ничего не надо им делать.
ЗЕленое государство в смартфоне - такая же неведомая фигня, как роисянская дирижабельная армада (они эту ересь тоже на полном серьезе типа собираются реализовать).
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преЗЕнтация виртуальной Малоросии в смартфоне переносится.

Презентатор палец поломал...
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А хіба дебіли з пенсільванськими довідками про професорство всі в такий тоненький смартфон повлазять?

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Чешские программисты бесплатно сделали сайт, на который министр хотел потратить 16 млн евро

Дату презентації "держави в смартфоні" перенесли на тиждень - Цензор.НЕТ 9263

Министра уволили. (!!!!!!!!!!)
Группа программистов из Чехии бесплатно сделала и передала правительству государственный сервис, заказ на который получила другая фирма. Разработчики сделали это в знак протеста против «расточительности» Министерства транспорта: по их мнению, чиновники заключили неоправданно завышенный контракт. История дошла до премьер-министра Чехии, и тот уволил министра транспорта.

Всё началось с тендера на создание сервиса по продаже электронных разрешений на проезд по платным скоростным автомагистралям. Госзаказ на 400 миллион чешских крон (почти 16 миллионов евро) включал в себя разработку интернет-магазина и двух приложений для iOS и Android. Четырёхлетний контракт на разработку и поддержку сайта заключили с подрядчиком Asseco Central Europe - открытого конкурса не было.
Подобный госзаказ вызвал возмущение в чешском IT-сообществе из-за «явного расточительства» со стороны правительства. Владелец компании Actum Digital Томаш Вондрачек (Tomas Vondracek) назвал тендер «абсурдным» и добавил, что при желании ту же работу можно сделать «хоть за пару дней»: «Я хочу, чтобы впредь никто не относился к нашим общим средствам так, как это сейчас делает государство».

Вондрачек предложил местным программистам объединиться и провести хакатон, чтобы создать аналог сервиса из госзаказа. Всё планировали сделать за одни выходные в офисе Actum Digital в Праге, а потом просто передать правительству Чехии в качестве подарка и примера того, как тратятся налоги граждан.
"Нами руководило желание противостоять системе завышения цен на госконтракты, где происходит злоупотребление некомпетентностью клиентов [в вопросах IT]. А наши деньги в итоге просто вылетают в трубу", - рассказал Томаш Вондрачек, организатор хакатона.
Дату презентації "держави в смартфоні" перенесли на тиждень - Цензор.НЕТ 700

Томаш Вондрачек

На призывы в соцсетях откликнулись более 300 программистов из Чехии. В пятницу, 24 января, на хакатон #Znamkamarada в офисе Вондрачека собралось 60 человек, которые приступили к работе. К вечеру воскресенья они сделали платформу fairznamka.cz, соответствующую большинству требований к сервису за 16 миллионов евро.

Во время хакатона на работу программистов приезжал посмотреть премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. «Думаю, политики просто шокированы происходящим», - заявил Вондрачек журналистам на второй день работы. К тому моменту добровольцы разрабатывали сервис 22 часа подряд.

Уже в понедельник 27 января сайт заработал в тестовом режиме. Он ещё не подключен к госсистеме, но имитирует все необходимые функции. За первые сутки сервис посетили более 175 тысяч человек, которые испытали нагрузку сайта и сделали первые покупки. Оплата доступа к магистрали там ещё недоступна, но есть символические жетоны, все средства от продажи которых идут на помощь детям.

Правительство Чехии изначально предлагало оплатить помощь, но потом приняло сайт fairznamka.cz в подарок, как и задумывалось перед хакатоном. Бабиш подчеркнул, что Министерство транспорта проведёт открытый конкурс на поиск компании, которая внедрит и запустит систему к 1 декабря 2020 года. Ожидается, что сумма контракта будет в разы меньше. Вондрачек оценил дальнейшую работу примерно в 25% от изначальных 400 миллионов крон и отметил, что его компания не будет участвовать в конкурсе.

Из-за истории с крупным госзаказом министра транспорта Чехии Владимира Кремлика отправили в отставку. Представители подрядчика Asseco Central Europe заявили, что готовы разорвать контракт без требования компенсации. После отставки Кремлик отметил, что уважает решение премьер-министра, но добавил, что в его приоритетах было создание системы «без задержек», поэтому конкурс был закрытым.

По мнению Вондрачека, ситуация с добровольной разработкой сайта в знак протеста - прецедент, после которого в Чехии задумаются, на что в стране тратятся налоги жителей. «Думаю, с необоснованно завышенными госзаказами покончено», - добавил он.

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задумалсо я: как так получается, что практически на каждую глупость инициативу нашего нынешнего правительства в новостях почти мгновенно возникает ответ из цивилизованных стран? Дату презентації "держави в смартфоні" перенесли на тиждень - Цензор.НЕТ 4754
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Нужно просто еще дать 100 миллионов дней нашему ВЕЛИЧАЙШЕМУ ЛИДЕРУ **********!))))
прекратите негативить!)))
Буба устал от вашего пессимизма!)))
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Китайский программер писавший ЗЕ кондомии эту краину у смартфони...заболел гриппом?))))
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