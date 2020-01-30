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 Политика Украины
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Все про:НАТО (6650) ПДЧ (64) СБУ (14289) членство в НАТО (363) реформы (3469) Чернев (10)

 В Альянсе положительно оценили исполнение Украиной реформ, - глава делегации в ПАСЕ НАТО Чернев

В Североатлантическом альянсе положительно оценили исполнение Украиной реформ, но подчеркнули необходимость уделить внимание реформированию Службы безопасности Украины (СБУ) и оборонно-промышленного комплекса, а также внедрения эффективного парламентского контроля в сфере обороны и безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава делегации в ПАСЕ НАТО Егор Чернев.

"Партнеры по НАТО положительно оценили выполнение Украиной годовой национальной программы. Этот документ является "домашней работой" на пути в НАТО. А сегодняшние реформы - реальный шаг к ПДЧ и его фактическое выполнение", - сообщил Чернев после двухдневной работы Межпарламентской Совета "Украина-НАТО".

Как отмечается, в НАТО положительно отметили последовательность взятого курса и значительное продвижение вперед в осуществлении реформ.

"Но, вместе с тем, подчеркнули необходимость уделить внимание таким критическим вопросом, как реформирование СБУ и оборонно-промышленного комплекса, а также внедрение эффективного парламентского контроля в сфере обороны и безопасности", - подчеркнул Чернев.

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Кроме того, во время заседания Совета украинская сторона подчеркнула, что де-факто уже выполняет ПДЧ, а значит, пора закрепить это де-юре.

"Сейчас Украине стратегически важно присоединение к Программе расширенных возможностей, значительно углубляет взаимодействие с НАТО и является насущной необходимостью для наших военных. Это также и вопрос обмена разведданными", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участие в этой программе позволило бы за считанные минуты получить от партнеров информацию о сбивания украинского самолета в Иране. Присоединение к программе - это практическое взаимодействие на операционном уровне для усиления безопасности как Украины, так и стран-членов Альянса.

Источник: https://censor.net.ua/n3172696
 
   
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Путин разрешил россиянам охотиться с луком и стрелами

30 января в России вступил в силу закон, разрешающий гражданам охотиться с луками и арбалетами. Ранее соответствующий документ был подписан президентом страны Владимиром Путиным.

Хахаха, вот это прорыв .
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...эффективный контроль слугами обороны и безопасности...
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