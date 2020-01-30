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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Канада (1368) Крым (22306) санкции (7585) Шампань (6)

 Новые санкции демонстрируют, что Канада и мировое сообщество готовы увеличивать цену для России за игнорирование международного права, - глава МИД Шампань

Канада продолжает осуждать незаконную аннексию Россией Крыма и готова увеличивать цену нарушения международного права.

Об этом заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань, комментируя расширение канадских экономических санкций против России, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Санкции демонстрируют, что Канада и ее союзники совместно осуждают незаконную аннексию Россией Крыма и нелегитимные выборы, проведенные там прошлой осенью, а также то, что Канада и мировое сообщество готовы увеличивать цену за игнорирование международного права и основанного на правилах международного порядка", - сказал Шампань.

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Он добавил, что "поддержка Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины остается непоколебимой".

Напомним: в среду Канада и США объявили о внесении в свои санкционные списки россиян, ответственных за проведение незаконных выборов на оккупированном полуострове. Отметим, что со времени оккупации Россией Крыма в 2014 году, Канада в согласовании с международными партнерами наложила санкции на более чем 430 физических и юридических лиц, связанных с этим незаконным актом.

Источник: https://censor.net.ua/n3172695
 
   
 Топ комментарии
 
да от таких санкций, кацапы шампань пьют...
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Канада і США так! Єврошлюхи проти!
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Путин разрешил россиянам охотиться с луком и стрелами

30 января в России вступил в силу закон, разрешающий гражданам охотиться с луками и арбалетами. Ранее соответствующий документ был подписан президентом страны Владимиром Путиным.

Не смешите своими санкциями , хахаха
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да от таких санкций, кацапы шампань пьют...
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Путин разрешил россиянам охотиться с луком и стрелами

30 января в России вступил в силу закон, разрешающий гражданам охотиться с луками и арбалетами. Ранее соответствующий документ был подписан президентом страны Владимиром Путиным.

Что от этого что пьют ?
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Да, очень популярный вид охоты в США, Германии, Франции , Австралия,.... Главное преимущество - это бесшумность, выстрел не вспугнёт стадо животных.
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Путин разрешил россиянам охотиться с луком и стрелами

30 января в России вступил в силу закон, разрешающий гражданам охотиться с луками и арбалетами. Ранее соответствующий документ был подписан президентом страны Владимиром Путиным.

Не смешите своими санкциями , хахаха
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Вони санкції вводять а наші 3.14дараси по вказівці кремля всі українські канали відключили!
тепер пропаганда попре з московії з новою силою
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Чи хтось когось змушує дивитися російське ТБ? ТБ - це опіум для народу!!
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ти 9**** чи де?...коли немає українських каналів то телевізор все одно вмикатимуть,і там буде мудозвон і зливний бачок...
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Какие поотключали? Самые украинские в мире аналы "5й" и местами "прямой" в открытом доступе, можно и на утюг ловить. А что еще нужно для полного шоколадного счастья? Нові санкції демонструють, що Канада і світова спільнота готові збільшувати ціну для Росії за ігнорування міжнародного права, - глава МЗС Шампань - Цензор.НЕТ 2696
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Иран получил нефтяное ємбарго, заморозку счетов и отключение от системьі банковских платежей только за УГРОЗУ уничтожить Израиль. А мордор за агрессию, оккупацию и убийство получил санкции к физическим лицам и нескольким фирмам. Причем от гаранта безопасности Украиньі по Будапештскому меморандуму. Видно что положено иудею, то не положену гою
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Лет через 1000 цена санкций возрастёт реально. Но в ценах 2014 года, без учёта инфляции...
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Дякую Канаді за підтримку. Бо "наші" вітають кацапа з призначенням на керівну посаду в ПАРЕ
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