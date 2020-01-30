 Белый дом хочет отредактировать книгу Болтона: "В рукописи содержится значительный объем засекреченной информации"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом говорится в письме Совета национальной безопасности США адвокату Болтона, оказавшемся в распоряжении сразу нескольких американских СМИ в среду, 29 января.

"В рукописи содержится значительный объем засекреченной информации. Некоторые сведения даже относятся к категории "совершенно секретно". <…> Книга не может быть опубликована или обнародована иным образом без удаления засекреченной информации", - говорится в письме.

Адвокат Болтона Чарльз Купер ответил Совету нацбезопасности, что ни он, ни его клиент не считают, что в книге имеются засекреченные данные.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Болтон подтвердил, что Трамп задерживал помощь Украине, чтобы получить компромат на Байдена, - NYT

Американская газета The New York Times 26 января раскрыла некоторые детали будущей книги Болтона, ссылаясь на черновую версию текста. По информации издания, в рукописи экс-советник Трампа рассказывает, как президент США заявил ему о намерении заморозить военную помощь Украине до тех пор, пока Киев не начнет расследование в отношении вероятного соперника Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах Джозефа Байдена и его сына Хантера.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

3 декабря представители демократической партии США в Комитете по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса обнародовали отчет о процедуре импичмента президента США Дональда Трампа.

По данным Bloomberg, чиновники Белого Дома распорядились задержать военную помощь Украине уже через час после телефонного разговора Зеленского и Трампа, состоявшегося 25 июля.

Ранее журналисты газеты New York Times написали, что госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер пытались повлиять на американского президента Дональда Трампа, чтобы тот не замораживал военную помощь Украине.