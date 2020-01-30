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Все про:Каменец-Подольский (50) общежитие (106) пожар (3917)

 Ночью в общежитии Каменец-Подольского университета возник пожар, спасены 19 человек, - ГСЧС

Ночью в Каменец-Подольском в комнате на пятом этаже девятиэтажного общежития Национального университета им. Ивана Огиенко возник пожар.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"30 января в 2:22 в г. Каменец - Подольский в комнате на пятом этаже девятиэтажного общежития Каменец - Подольского национального университета им. Ивана Огиенко возник пожар. В 2:41 подразделениями ГСЧС пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", - сказано в сообщении.

Отмечается, что подразделениями ГСЧС спасены 19 человек.

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Огнем уничтожено бытовые вещи и имущество на площади 20 м2. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления ГСЧС в Хмельницкой области.

Напомним, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров Украины и местным органам власти проверить состояние пожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием людей по всей Украине.

В результате пожара погибли 16 человек, пострадали более 30 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3172686
 
 
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а зачем в р-ном центре, универ?..да еще и национальный?
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ну это же не домбас, где токо одни шахты и териконы, и нафиг учится ведь путен поможит, а ежели хочешь не быть не образованым лаптем дуй в обласной центр Вночі в гуртожитку Кам'янець-Подільського університету виникла пожежа, врятовано 19 осіб, - ДСНС - Цензор.НЕТ 8693
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к чему дамбасс то здесь приплел?))..в какой стране мира столько универов да еже и нац-ных?...
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Ну Слава Богу- без жертв.А вот сегодня годовщина(30янв.2015г) СОЖЖЕНИЯ БИБЛИОТЕКИ ИндоПэриджанского( а не Иранского) ШАХА АББАСА ВЕЛИКОГО(16в.) В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ в помещении библ.Академии (ИНИОН РАН). Арабохайский Кремль сжигал ее 27часов- с пятницы вечера(на работе никого не было уже).Директор Пивоваром утверждал что все было в норме(противопожарка) и он никому не давал разрешения на вход."Туда без моего согласия могли войти вечером только спецслужбы" Эта библиотека хранила историю многих стран и народов,Бизантийство Кавказское.НЕЛЮДИ СЖИГАЛИ ЕЕ 27 час.НАШУ ОБЩУЮ ИСТОРИЮ,ИСТОРИЮ ЦИВИЛИЗАЦИИ.КОГДАТО ОНИ ОТВЕТЯТ ЗА ЭТО.
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кацапи пєрєпішут, добавят дєталєй - новийє хронікі луччє старих. Правда, окажется что шах Аббас Вєлікій разговарівал по-рюсьге
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нет они сделают по арабохайски(эр Мэн?-муж я -воровнное слово из МэнУш=ПэриУш=ПэриШад=ПэриДжан) Сейчас в Бахы(Баку) с башни АзАги( а не Гыз-девушка) Младшего господина по просьбе Кремля нерусского убрали "3 Огня"-герб всего Кавказа.
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