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 397 населенных пункта в восьми областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

В результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) по состоянию на утро четверга обесточены 397 населенных пункта в восьми областях Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-служба ГСЧС.

"В ночь на 30 января в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 397 населенных пунктов в восьми областях, а именно: Полтавская - 201, Черниговская - 88, Сумская - 72, Кировоградская - 10, Донецкая - 10 Черкасская - 8, Днепропетровская - 6 и Запорожская - 2", - сказано в сообщении.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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Движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено.

Как отметили в ГСЧС, для обеспечения проезда на дорогах от "Укравтодора" привлечені 1 тыс. 122 работника и 835 единиц техники.

Источник: https://censor.net.ua/n3172685
 
 
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Грязюка в конце января.К опорам не доберёшься.Хорошо,хоть снега нетути.
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Учора ввечері дивлюсь на ліхтарі і видно, я сніг сипить. Але до землі не долітає, тане на льоту. Зранку вологість жахлива та ожеледиця страшна.
А десь в 2000-му році пам'ятаю, десь в такий саме час провода ВВ так обліпли кригою, що рвалися. Я ще тоді поїхав у справах, як з'ясувалось, марно. А дорога, що каток. При чому і поля теж. Ще тракторами по поллям їздили, кригу ломали.
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В общем у электриков сегодня "будет веселый" день.
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