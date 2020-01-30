 397 населенных пункта в восьми областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-служба ГСЧС.

"В ночь на 30 января в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 397 населенных пунктов в восьми областях, а именно: Полтавская - 201, Черниговская - 88, Сумская - 72, Кировоградская - 10, Донецкая - 10 Черкасская - 8, Днепропетровская - 6 и Запорожская - 2", - сказано в сообщении.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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Движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено.

Как отметили в ГСЧС, для обеспечения проезда на дорогах от "Укравтодора" привлечені 1 тыс. 122 работника и 835 единиц техники.