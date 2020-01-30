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 Политика Украины
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 Расширение санкций против РФ - важный сигнал непримирения США с российской агрессией против Украины, - посольство Украины в США

Соединенные Штаты ввели новый пакет санкций в ответ на продолжающуюся российскую агрессию против Украины и оккупацию Крыма.

Как инфоормирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства Украины в США в Facebook.

В ведомстве напомнили, что санкции введены против семи "крымских чиновников", которые выполняли функции так называемой "государственной власти" на Крымском полуострове во время оккупации, тем самым подрывая суверенитет и территориальную целостность Украины. Кроме того, Министерством финансов США введены санкции против московской частной железнодорожной компании, осуществляющей деятельность в Крыму и руководителя этой компании.

"Приветствуем решительные шаги наших американских партнеров. Это очень важный сигнал, что администрация США не будет мириться с агрессией России против Украины и никогда не признает попытку России аннексировать Крым", - сказано в сообщении посольства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада расширила санкции против России за проведение выборов в оккупированном Крыму

Ранее сообщалось, что Минфин США объявил в среду о расширении санкций против России, добавив в него восемь физлиц и одну транспортную компанию - "Гранд Сервис Экспресс", специализирующуюся на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности, в том числе на направлении Москва - Санкт-Петербург.

Расширение санкций против РФ - важный сигнал непримирения США с российской агрессией против Украины, - посольство Украины в США 01

Источник: https://censor.net.ua/n3172684
 
   
 Топ комментарии
 
20 млн россиян живут в нищете и ещё 50 млн живут просто бедно, 30 млн россиян ходят на толчок системы "дырка в полу", но 71% россиян считают, что Россия - великая держава!!!
Доктор, это шизофрения?
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20 млн россиян живут в нищете и ещё 50 млн живут просто бедно, 30 млн россиян ходят на толчок системы "дырка в полу", но 71% россиян считают, что Россия - великая держава!!!
Доктор, это шизофрения?
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Это твое успокоительное))) Не хочется тебя расстраивать, но цифры дутые, да и зачем они тебе нужны? Просто задучайся, кто к кому ездит на зароботки, либо,
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Либо дай объявление об обмене жилья, позыришь как тебе у виска пальцем крутят)))
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А что неверно про рашку написано, аленегарх?
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Люто плюсую ! Горбачёву тоже надо поставить памятник за развал совка !
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и как ты лично с этим беспределом борешся ?
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Перед приездом помпео решили загладить скандал и показать морковку
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офф топ
это вообще что??? и как ??? .......... после13000 убитых.....совсем оборзели???
Розширення санкцій проти РФ - важливий сигнал непримирення США з російською агресією проти України, - посольство України в США - Цензор.НЕТ 2104
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прежде чем раздувать зраду узнай о новости этой целиком.
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хорошо что после реакции украинцев бигборды сняли, но осадочек остался..... не мешало бы эту гниду катющенко проверить на предмет его партнерства......
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это сделано спецом под приезд американцев.
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а ты уверен что он участвовал во всём этом ?
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мне пох на него, если неучаствовал пускай это докажет....
у бигбордов есть владелец, к нему поступил заказ на эту порнографию..... компитентным органам не сложно узнать кто заказчик.....
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ты знаешь истинный мотив водителя который скрывается с места ДТП ? Пусть потом доказывают кто именно сидел за рулём …. Так и здесь. Сегодня придут два штыря один из которых скажет что его подставили, второй что билборды не охраняются , а то что на самом плакате есть исходники типографии и говорить бредово .
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в чем-то с тобой соглашусь, но у бигбордов есть владелц и именно он несет ответственность где размещены борды каково их тех состояние и что на них размещено......
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намазывай, кацап, под хвостом солидолом.....
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Американцам нужно заставить зеленожопых аферистов прекратить дипломатические и торговые отношения с оккупантами и сепаратистами, убивающими украинцев
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Ситуация вокруг ПриватБанка становится все более определяющей для нашей страны. Несмотря на все попытки набившихся в зеленую команду светлых людей, антикоррупционеров и реформаторов закрыть глаза и представить, что Коломойского не существует. И что мы как-то вырулим. Или Гончарук вырулит. Не вырулит.
Давно ничего не боюсь, я вообще отбитый и потому я буду в пятницу 31 января, в 10:00 под Верховным судом на Орліка, 8 и вас туда зову, потому что уже разок не сходили и на 8 лярдов Беня государство разул. Вот теперь пойду.
И дальше буду ходить.

Но мне интересно, а как себя оправдывают вот те ссыкуны, которые при прошлой власти как-то находили время посетить все важные мероприятия и суды и прокукарекать про гражданский долг в камеру. Что там, ребята, времена поменялись, и гражданский долг можно и нужно свернуть в трубочку и засунуть себе в жопу? Иначе тоже самое сделает Андрюша Богдан? А то и сам Бенцион? Я не вижу вас под судами по Привату, я не вижу вас под судами по Рифу, по Марченко и много где еще. Вы даже в фейсбуке кукарекать перестали, максимум про хорошее лондонское правосудие. Ссыте, когда страшно, да?
Может вы, дорогие мои, скажете, что вы заняты реформами и за все хорошее, а ситуация вокруг Привата не так важна, как ваше колупание в песочке? Слыхал я и такое, и очень хорошо помню, что этот аргумент, когда все пришли под суд к Насирову, не действовал.
Ну, так давайте прямо.
Вот кредит МВФ. Его не дают. Почему? Ну, там нам рассказывали некоторые экономисты и реформаторы, что переговоры с МВФ идут хорошо и все уже почти решено. В личке бегали, меня убеждали, что сейчас все будет. И чо, как, посоны? Конец января. Как халва на вкус? Трактовать слова функционеров МВФ уже не удается двояко - они прямо говорят, что Зеленой власти надо сделать домашнее задание, в рамках которого надо в числе прочего разобраться с бывшими собственниками Привата и ЗАБРАТЬ У НИХ УКРАДЕННЫЕ У НАС ДЕНЬГИ. И сделать так, чтобы никакие бывшие собственники банков не могли у нас из кармана вытягивать деньги при помощи продажных судов, управляемых Андреем Богданом. То есть прямо говорят, что дело в Коломойском, которого вы стараетесь не замечать. И в Андрее Богдане, который возглавляет ОП и на которого половина из вас работает прямо, а половина через первую половину. И в Рябошапке, который человек Богдана.
Черт с ним, с кредитом МВФ? Вот макрофинансовая помощь от ЕС на полмиллиарда долларов. Гончарук говорит, что уже все решено, и нам ее выдадут. А ЕС тут же в ответ говорит, что эту помощь тоже не дадут, пока мы не выполним требования МВФ. Те самые. Ну, про ПриватБанк. Потому что это маркер, который отлично видно, если глазки не отводить и не закрывать.
Это не только экономика. Это еще и дипломатия, и восприятие нашей страны в целом.
Вот итоговое коммюнике Украины и ЕС, вышедшее сегодня. Пункт 16:
Однако пока украинское правосудие возвращает все только друзьям Коломойского и ему самому. Коломою - 8 миллиардов гривен. Суркису - 1 миллиард. Еще много кому по мелочи. Ребята, вы еще помните, что это У НАС УКРАЛИ ДЕНЬГИ? Почему мы за это платим?
Европа помнит. США помнит. ****, даже Филатов что-то написал. А все остальные? Тут в Украине.
Месяц назад по требованию Привата к делу Суркисов подключили ГПУ. Интересно будет узнать, смогла ли реформированная наичестнейшая прокуратура установить связь между Суркисами и Коломойским за месяц. Для долбанов из генки это непросто, прочитать список собственников на сайте 1+1 может оказаться непосильной задачей, но Суркисы сами помогли ГПУ.
Суркисы подали иск в Высокий суд Лондона против Порошенко. В иске они сказали, что Порошенко собирался у них купить долю в 1+1, и чо-то там не срослось, и теперь они недовольны и хотят компенсацию, потому что Прошенко не стал у них долю в Плюсах покупать. ВСЁ - ДЕЛО РАСКРЫТО, ДОРОГАЯ ПРОКУРАТУРА. Люди в юрисдикции, где врать нельзя, судятся, признавая, что являются частичными собственниками Бениных Плюсов. Значит, они с Беней явно связанные лица, и кредиты, которые им выдавали и которые они брали, это все для связанных лиц. Значит хрен Суркисам, а не наш миллиард гривен.
Как думаете, увидим ли мы 31 января самого честного и реформированного генпрокурора на суде со словами «этих Сурков я в Плюсах видал, деревянными футболистами торгуют»? Подозреваю, что не увидим. Потому что генпрокурор Рябошапка - кент того самого Андрея Богдана, который у нас в стране судами теперь и рулит. Которые и принимают решения в пользу Бени, Сурков, ТОВ Хаджибей и возвращают всяким мутных хренам банки-пылесосы.
И вся это судейско-прокурорская спайка и будет представлять нас на международной арене. И представляет. Пока вы молчите. Пока вы никуда не ходите. Пока у вас есть более важные дела. Чего ждем? Пока в коммюнике от ЕС будет строка «власть в Украине управляется олигархическими кругами, и потому содействовать ей не стоит»? Или чего?
Где же вопли тех, кто с европейской интеграцией бегал все предыдущие пять лет? Ребята? Я вас не слышу. Где же вы? Чего молчите? У нас суд депутату ОПЗЖ миллиард гривен вынудил заплатить из госбанка. Миллиард. Депутату ОПЗЖ. Миллиард. Ну?
Не надо рассказывать, что вы тут страну спасаете. Ваш закат солнца вручную будет до сраки, когда Беня дефолтом развернет нас в рашку, все ваши труды пойдут прахом. Вам об этом говорим я и ВСЯ ЕВРОПА ЦЕЛИКОМ,
Все началось в Привате. Так уж вышло. Там и закончится.
Я буду 31 января под Верховным судом в 10:00, как буду и на всех важных судах.
Потому что я не боюсь.
И я буду там не один, а с теми, кто не боится и кому не похрен на страну и ее будущее. Вот эти люди делают все для страны.
Лайк в поддержку.
Репост, если хотите, чтобы трусам было стыдно.
Люблю вас.
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